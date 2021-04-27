近期推出全新的影音節目企劃《Red Bull Mystery Pack》。顧名思義，即為提供事前不為人知的特出音效包，邀請各路製作人將音效包內的聲響、鼓組，運用當下的創意取樣並使用在音樂創作之上。

音效包內的聲響，都來自廣為時下音樂製作人所熟知的Splice軟體。這是一個有著各種合成器、取樣聲響的音效軟體。是許多製作人在創作時的利器。他們不需要為了譬如汽車的喇叭聲，特地跑到大馬路上實際錄製。基本上可以說只要是數位音樂創作者，他們的電腦裡八成都會有Splice軟體。

此次《Red Bull Mystery Pack》節目邀請到亞裔製作人Kato On The Track來為眾人獻技。自2006年開始，他便持續發表個人專輯、混音帶。有著豐富的製作經驗的Kato，合作對象包含Dizzy Wright、Jarren Benton、Rittz，以及Hopsin等享負盛名，橫跨主流和獨立的饒舌歌手。他也於2013年與Hopsin所主導之Funk Volume廠牌簽約，成為旗下之藝人、詞曲作者。

Kato此次得到的音效包內有著各式各樣的聲響組成。像是唱詩班合聲、籃球運球聲、手機震動聲、拔劍聲、吉他、薩克斯風、bongo鼓組，甚至還有山羊叫。Kato認為編曲的過程，就像廚師在烹飪料理一般。不同的風味疊加在一起才會產生層次感。如同準備義大利麵，必然需要麵條、醬汁、底料等等。

Kato On The Track's Mystery Pack Sequence © Koury Angelo

Kato首先定調單曲會是快節奏、帶有活力的氛圍。他先從薩克斯風著手，將聲響擷取出他偏好的部分並調整音調，並把bongo鼓作為打擊器樂疊加上去。但同時補了些許當下必然的808元素進去。接著Kato也將唱詩班合聲點綴在鼓組和主要和弦之間。「旋律像是麵條，鼓則是醬料。」Kato如是說。

除此之外，適當的聲響更像是義大利麵中醬料的調味。經典的吉他VOX wah wah效果此時就是畫龍點睛的調味。Kato最讓人讚賞的創意，即是將運球聲當成小鼓、拔劍聲融入打擊器樂堆疊層次。直到此時，他便完成一首BPM105上下，符合時下Trap流行但有些許老派groovy的beat。

最後別忘了要將所有分軌調成一致的調性，這樣聽感才會和諧。

Kato On The Track for "Mystery Pack" © Koury Angelo

對於很多製作人而言，他們都有擅長使用的編曲技巧以及偏好的聲響組成模式。《Red Bull Mystery Pack》正是挑戰製作人臨場反應和創意發揮的時刻。才華的激盪便體現於此。

關於作者

Ku Da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。