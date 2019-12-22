Nasser Al-Attiyah蓄勢待發準備在兩大洲蟬聯達卡拉力冠軍的榮耀
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
卡達籍車手Nasser Al-Attiyah 去年在祕魯贏得達卡拉力房車類組冠軍的殊榮，但2020賽事將異地轉戰至沙烏地阿拉伯新的戰場，屆時，這位Toyota車隊的常勝軍是否能夠再下一城，且讓我們拭目以待吧！
Nasser Al-Attiyah 是一位神射手，還曾獲得奧林匹克獎牌的飛靶高手，他絕非是你想像傳統的拉力賽車手。不過， 無論如何他確實是一位成功的車手，自2004年至今，他計參加了14次達卡拉力賽事，並贏得3次冠軍寶座。 他同時還要為2019年冠軍衛冕再次奮戰不懈，當2020達卡拉力轉戰沙烏地阿拉伯之際，他將為捍衛Toyota的冠軍頭銜再次出征。
Al-Attiyah自Mitsubishi廠隊開啟其私人的職業生涯後，後續還曾效力於BMW、 Volkswagen、Hummer 及 MINI等眾多製造商，擁有豐富的實戰經驗。 他在2020年能否再次否極泰來呢？
類別
當他的一些主要競爭對手在參加達卡拉力大賽皆轉而投效MINI車隊時，2020年，Al-Attiyah將連續第4年為Toyota車隊效力。 明年初的賽事他將駕駛Toyota Gazoo Racing Hilux出戰。
副駕駛
Toyota汽車的後勤支援並非是Al Attiyah唯一持續堅持的重點，因為他正準備為贏得第4座達卡拉力大賽冠軍寶座蓄勢待發。 這位卡達籍車手再次與其老搭檔且值得信賴的副駕駛Matthieu Baumel協同合作，這位法國籍車手，迄今為止他們已共同參加12屆達卡拉力大賽，他們倆將為最高榮譽再次攜手合作。
賽事紀錄
如果Al-Attiyah在達卡拉力賽（Dakar Rally）獲得3座世界冠軍還不夠令人印象深刻，那麼你不必再深入探究就可發現他實際上是一位多才多藝的車手。 其他獎項尚包括獲得世界拉力大賽(WRC-2)冠軍殊榮、中東拉力錦標賽取得巨大的成功，包括14項冠軍頭銜，絲路拉力大賽的榮耀以及在達卡獲得超過30多個賽段的勝利。
最強勁的對手
對Al-Attiyah來說，看來 Stéphane Peterhansel 將是他很難超越且巨大的競爭對手。 這位冠軍衛冕者屆時與這項運動歷來最偉大的車手將有一番激烈纏鬥與對抗，我們迫不及待想看到他們的爭戰場面，最後誰能拔得頭籌呢？
自己的感想
Al-Attiyah向Dakar.com表示：給我一點沙子，我會非常高興的(Al-Attiyah對沙漠地形非常熟悉)。 我對我們的Toyota汽車所做的更改感到非常滿意。我們擁有一個新的底盤，並且賽車確實已在備戰中。
成功的機會
冠軍衛冕者仍留在他原來熟悉的車隊，他最滿意且放心的副駕駛，在他最熟悉且喜歡的地形環境，Al-Attiyah將是我們屆時矚目及關注的重點人物。
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