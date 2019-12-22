Al-Attiyah自Mitsubishi廠隊開啟其私人的職業生涯後，後續還曾效力於BMW、 Volkswagen、Hummer 及 MINI等眾多製造商，擁有豐富的實戰經驗。 他在2020年能否再次否極泰來呢？

類別

當他的一些主要競爭對手在參加達卡拉力大賽皆轉而投效MINI車隊時，2020年，Al-Attiyah將連續第4年為Toyota車隊效力。 明年初的賽事他將駕駛Toyota Gazoo Racing Hilux出戰。

副駕駛

Toyota汽車的後勤支援並非是Al Attiyah唯一持續堅持的重點，因為他正準備為贏得第4座達卡拉力大賽冠軍寶座蓄勢待發。 這位卡達籍車手​再次與其老搭檔且值得信賴的副駕駛Matthieu Baumel協同合作，這位法國籍車手，迄今為止他們已共同參加12屆達卡拉力大賽，他們倆將為最高榮譽再次攜手合作。

賽事紀錄

如果Al-Attiyah在達卡拉力賽（Dakar Rally）獲得3座世界冠軍還不夠令人印象深刻，那麼你不必再深入探究就可發現他實際上是一位多才多藝的車手。 其他獎項尚包括獲得世界拉力大賽(WRC-2)冠軍殊榮、中東拉力錦標賽取得巨大的成功，包括14項冠軍頭銜，絲路拉力大賽的榮耀以及在達卡獲得超過30多個賽段的勝利。

最強勁的對手

Al-Attiyah in action at the Rally du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

自己的感想

Al-Attiyah向Dakar.com表示：給我一點沙子，我會非常高興的(Al-Attiyah對沙漠地形非常熟悉)。 我對我們的Toyota汽車所做的更改感到非常滿意。我們擁有一個新的底盤，並且賽車確實已在備戰中。

成功的機會