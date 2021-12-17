2022 達卡拉力大賽-Nasser-al-attiyah展示toyota-hilux新車款

在 2022 年達卡拉力大賽引入新的 T1+ 類組後，Toyota Gazoo Racing 車隊的 Hilux 在即將到來的拉力賽之前進行了全面改裝。Al-Attiyah 的 Toyota GR DKR Hilux T1+ 的突出特點，包括更大的輪胎和增強的懸吊系統，以充分滿足賽事的獨特地形需求。

1 月 2 日在沙烏地阿拉伯舉行的下一屆達卡第一賽段比賽之前，興奮之情正在升溫。觀看上方的剪輯花絮，觀賞 Al-Attiyah 介紹他的新座駕，並談到他曾經在達卡贏得勝利，駕駛過的三輛不同車款。

Toyota GR DKR Hilux T1+ 引擎 3.5 升V6 雙渦輪增壓引擎 總重 2,000公斤

Nasser führt sein neues Auto bei einer Testfahrt in die Wüste von Dubai © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Al-Attiyah 參加今年越野拉力賽世界盃的過程中，在西班牙、摩洛哥、阿布達比和沙烏地阿拉伯贏得了勝利。 他將以如日中天的氣勢抵達 2022 年達卡拉力大賽，並駕駛一輛專為在沙漠而設計和製造的汽車，以期贏得這次的勝利。

屆時，這位卡達籍賽車手將與法國副車手 Mathieu Baumel協同合作。到目前為止，隨著隊友之間理解認識逐年熟識，這種夥伴關係已為他們贏得四座世界冠軍和兩次達卡的勝利。

在沙烏地阿拉伯的達卡拉力大賽拿下兩次第二名之後，Al-Attiyah雄心壯志的表示，仍然希望在他的家鄉贏得拉力賽。Al-Attiyah 透露：我很高興能用 T1+ 跑完每一公里。這輛車看起來如此強大和具侵略性。我會盡我所能成為第一位駕駛 T1+ 賽車贏得達卡大賽的車手。

Siegerduo: Mathieu Baumel und Nasser Al-Attyiah © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 我們在車內大多數時候都說英語。這樣導航更方便。 Mathieu Baumel

2004 年，Al-Attiyah 駕駛Mitsubishi賽車第一次體驗達卡拉力大賽，完成了從法國到塞內加爾的路線，並拿下第10名。 2007 年，他駕駛 BMW 賽車贏得了他的第一個達卡賽段冠軍。 但是，當拉力大賽轉戰到南美洲時，成功才真正開始到來。2011 年，Al-Attiyah駕駛Volkswagen Touareg取得勝利後，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯慶祝他的第一座達卡冠軍榮耀。

2015 年在南美取得了第二次勝利，這回是駕駛 MINI 賽車，此時，Baumel 成為副駕駛與他並肩作戰。這對二人組在那一年的主導表現，讓他們從第二天開始保持領先，最後他們總共獲得五個賽段的勝利。

Al-Attiyah 最近一次在達卡的勝利是在 2019 年，這是在南美洲舉行的最後一屆拉力賽。 這也是 Al-Attiyah 和 Baumel 效力 Toyota Gazoo Racing 車隊的第三次達卡比賽，他們的勝利使車隊在這地表上最艱難的拉力賽中首次贏得冠軍殊榮。 Al-Attiyah 現在準備好為車隊譜寫新的篇章，因為他拿起了Toyota GR DKR Hilux T1+ 的鑰匙。

Nasser Al-Attiyah's Volkswagen Race Touareg 3 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Getting hands on the trophy for the first time © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Crusing over the sands of South America © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Success with Mathieu Baumel © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Al-Attiyah gave Toyota their first Dakar win © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool All three Dakar wins so far have come in South America © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

歡迎關注 2022 年達卡拉力賽的賽車線上，屆時在 RedBull.com 和 Red Bull TV . 我們將為您送上賽事精采的花絮報導。這地表上最嚴酷的賽車耐力測試最新版本將在沙烏地阿拉伯的沙丘上隆重舉行。 第一賽段於 1 月 2 日從哈伊勒(Hail) 出發，方格旗將於 1 月 14 日在吉達市迎風飄揚，歡迎勝利歸來的勇者。