衝浪運動
6 分鐘納札雷（Nazaré）颶風巨浪的震撼
2020 年 10 月的最後一週，一場季末大西洋颶風將巨大的湧浪推向西歐海岸，沒有任何地方比葡萄牙的納札雷（Nazaré）更受到關注，湧浪也在這裡達到最驚人的規模。
這幾年來，納札雷( Nazaré)已經形成了一種傳統：秋季剛剛開始，一場歷史性的巨浪便衝擊著北海灘（Praia do Norte），讓專業衝浪選手們在短短 24 小時內從靜止狀態瞬間全速投入。
如果你還記得去年，那正是Justine Dupont 乘上她當時人生中最大浪的一年。不過，2020 年似乎不甘落後（如我們所料），可能再次給 Justine 帶來更大一次大西洋的巨浪。
混亂從 10 月 26 日（星期一）左右開始，一場名為「艾普西隆」（Epsilon）的颶風在大西洋盤旋了數週後，終於穩定地朝歐洲前進。海浪預測圖從紅色變成紫色，接著變成黑色。更好的是——非常罕見——迎接第一波巨浪的天氣條件看起來相當有利。
10 月 28 日，來自愛爾蘭的首段影像轟動了網路。年輕的大浪天才Conor Maguire 獨自一人在穆拉格莫爾（Mullaghmore），艾普西隆颶風的巨浪正以奇異的方式在平常大浪碎裂點之外的遠處現身，就像雪山峰頂不斷向岸邊推進。最終，Maguire 被一個恐怖的穆拉巨浪吞噬——這波浪潮毫無疑問將成為 XXL 最大浪競爭者追遂的熱門之一。
當下午 穆拉格莫爾 的巨浪開始減弱時，Conor Maguire 被媒體的採訪包圍，這些採訪讓他在接下來的一週內忙得不可開交。此時，所有目光轉向了南方，正如大浪衝浪選手 Nic Von Rupp 所稱的「地球上最盛大的表演」。
你猜對了：納札雷(Nazaré)
然而，當時一度不確定這場最盛大表演的最大明星是否會出現在那最重要的一天。就在 24 小時前，Kai Lenny 還坐在夏威夷的家中，試圖弄清楚自己能否直接飛往葡萄牙並進行衝浪，考慮到當時歐洲的各種旅行限制。
Lenny 瘋狂地搜集各種官方信函和簽名，打包了他的拖曳板和水翼板，衝向機場，孤注一擲，完全預料到第二天抵達里斯本時可能會被拒絕入境。但幸運之神眷顧他，不久後他抵達葡萄牙，便來到了納札雷港的 Red Bull車庫，為 10 月 29 日註定載入史冊的一天做好準備。
同時，衝浪好手 Lucas Chumbo, Carlos Burle, Andrew Cotton 和 Pedro Scooby 已經在城裡，為這個重要的日子蓄勢待發。29 日的前一晚，Chumbo 幾乎沒怎麼睡好——艾普西隆（Epsilon）巨浪在北海灘（Praia do Norte）深沙洲上翻滾的轟鳴聲不斷將他驚醒。
對於像 Alex Laurel這樣的攝影師來說，艾普西隆巨浪的到來讓他和他的團隊充滿了緊張感，因為當納札雷（Nazaré）變得如此龐大時，行動經常被濃霧籠罩，這使得拍攝的畫面幾乎無法使用。
這次情況可不一樣。到中午時，懸掛在納札雷（Nazaré）上的晨霧已經散去，天空變成了淺藍色。成千上萬的觀眾擠滿了俯瞰巨浪的著名懸崖。每個人都享受到了他們生命中一些最大的浪潮，而對於 Lenny 來說，則是他生命中最糟糕的一次重創 ——在納札雷的內部區域經歷了五道浪潮的沖擊。
這一切都在 Laurel 的影片中展現，從賽前的緊張到賽後的榮耀。讓我們一起享受這場盛會吧，並希望不久後能再度迎來一次巨浪！
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