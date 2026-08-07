第一線直擊：Red Bull Joyride 和 Crankworx Whistler 的大小事

Crankworx 系列賽在加拿大惠斯勒結束後，今年賽事順利落下帷幕，當然 Red Bull Joyride 讓整個賽事更佳完整，與此同時，Crankworx 系列賽也有其他賽事進行，諸如下坡賽、土坡車賽等各種類賽事，如同單車嘉年華會般熱絡。

加拿大站作為 Crankworx 系最賽事的壓軸，年度的 Crankworx 之王和 Crankworx 之后也隨之產生，現在讓我們一同回味Crankworx賽事的精彩重播及賽事集錦。

01 在 Red Bull TV 上觀看 Crankworx Whistler 加拿大站的重播

02 歡迎來到 Red Bull Joyride

瑞典車手 Emil Johansson 在惠斯勒著名的 Bone Yard 第三次奪得 Red Bull Joyride 冠軍，為本賽季畫下最圓滿的句點。

由於風勢過大且惡劣的天氣條件，比賽只進行了一輪，練習時發生嚴重摔車的 Emil Johansson，在這輪得到了 92.40 分的高分，輕鬆奪冠。法國選手Paul Couderc 以 87 分的成績獲得亞軍，季軍則為英國選手Tom Isted，成績為 83.80 分。

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順利摘冠的 Emil Johansson 賽後指出，比賽早上練習時發生肩膀骨折的情況，當賽事在進行時，我真的不確定自己能達到什麼水平，所以只想穩穩的進行，然後順利下山，沒有想到最後可以如此高分獲得勝利。

12分鐘 Red Bull Joyride Watch the three biggest and baddest Slopestyle runs thrown down at Red Bull Joyride 2023.

03 2023 年 Crankworx 惠斯勒集錦

為了紀念已故的加拿大傳奇下坡冠軍 Stevie Smith，RockShox 舉辦了全新的下坡賽道 1199。 Vali Höll 在女子組比賽中完全海放其他對手，以近 20 秒的優勢擊敗英國選手Louise Ferguson，加拿大選手 Miranda Miller 獲得第三名。男子組比賽中，加拿大選手Jakob Jewett 以一秒之差擊敗同胞 Mark Wallace 奪冠，紐西蘭選手 Tuhoto -Ariki Pene 獲得第三名。

Vali Höll was rewarded for making the trip out to Canada © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

在土坡車挑戰賽中，Kialani Hines 和 Tuhoto-Ariki Pene 兩人分別摘下女子組及男子組的冠軍。美國選手 Garret Mechem 與澳洲好手 Harriet Burbidge-Smith 在速度與風格比賽中奪得金牌，另外 Harriet Burbidge-Smith 也同時在女子曲道賽奪冠，在此取得了雙料冠軍。

5分鐘 Dual Slalom final heats – Whistler Watch the men's and women's final battle for Dual Slalom gold going down at Crankworx Whistler 2023.

04 誰是 2023 年 Crankworx 的王者？

在所有 Crankworx 系列賽事結束後，今年的積分王及積分后也跟著出爐，Bas van Steenbergen 與 Caroline Buchanan 兩位車手分別在男、女子組的積分榜上遙遙領先。

在加拿大站開賽時，Caroline Buchanan 領先英國選手 Martha Gill 達 203 分。Caroline Buchanan 在土坡車賽道挑戰賽獲得亞軍，足以讓她獲得足夠積分，最終以988分的積分，領先第二名的 Martha Gill 的764分，連續兩年蟬聯積分后的寶座，英國選手Louise Ferguson 則以 692 分排名第三。

在男子組積分王的爭奪戰中，Tuhoto-Ariki Pene在本次加拿大站的賽事比van Steenbergen獲得更多積分，以839分成為今年的積王分，van Steenbergen獲得 763 分位居亞軍，澳洲車手Jackson Frew以 736 分列居第三名。

A new King of Crankworx – Tuhoto-Ariki Pene © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05 Red Bull Joyride 有何特别處呢？

13分鐘 The history of Red Bull Joyride As Red Bull Joyride reaches its 10th anniversary, here’s a brief history of this iconic Slopestyle MTB event.

加拿大惠斯勒可以說是slopestyle誕生和紮根的地方，使得選手和觀眾對 Red Bull Joyride 賽事更為推崇。Red Bull Joyride 在惠斯勒自行車公園具有傳奇色彩的 Bone Yard 舉辦，是所有slopestyle選手的殿堂，車迷們也喜愛置身極具觀賞性賽事的熱烈氛圍中。

There's nothing quite like the Bone Yard at Red Bull Joyride © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

無論是觀賽者還是參賽者，Bone Yard 最吸引人的地方就是它的規模，必須親身經驗及目睹，觀看現場這些不可思議的特技動作，以及瘋狂的組合動作。

Crankworx Joyride © Reuben Krabbe

06 Red Bull Joyride 的賽道是怎樣呢?

該賽道在2019年進行一次 大幅度的重新設計 ，因其無縫的流程和精簡的功能，獲得車手們的喜愛。

2022 年，賽道增加了一項新障礙The Sphere，這是由Red Bull Joyride推出第一個由車友選擇的特色項目，車友們有機會投票選出他們最喜歡由特色選手，The Sphere 位於雙向坡道之上，在快速滑行的坡面障礙賽道中，極具滑板公園風格的The Sphere，成為賽道中令人需要花費時間思考大招的關鍵點。

2分鐘 Slopestyle preview – Red Bull Joyride Slopestyle icon Griffin Paulson takes us through the legendary Whistler course ahead of Red Bull Joyride.

全新的「速度與風格」和 「曲道賽」賽道於 2023 年在 Crankworx Whistler 首次亮相。這兩條賽道都位於惠斯勒山腳下的Bone Yard內，為車手們帶來嚴峻的挑戰。加拿大下坡車公開賽的賽道也是全新的，是為了紀念已故的加拿大傳奇下坡車天才Stevie Smith，以及Stevie Smith在2013年World Cup最終獲得1199分稱霸積分王殊榮，所以賽道被命名為1199，全長2.5 km，有三個巨大的落差，並有多條線路可供選擇。

Backflips come with ease to Robin Goomes © Bartek Wolinski/@wolisphoto