79 顆進球：內馬爾成巴西國家隊史進球王

內馬爾踢球很瀟灑，他可以在狹小空間對球展現強大的控制力，令人難以置信的是，他還能在看似死胡同的地方，擺脫困境找到空檔。

在對陣玻利維亞隊的比賽中，內馬爾知道只要再進一球，他就能超越比利所保持的 77 球紀錄，並且創造新歷史。神奇的時刻出現在第 61 分鐘，隊友在禁區內展現了花俏的腳法，為內馬爾創造空間，內馬爾右腳射門命中球門下角。

慶祝方式與他踢進職業生涯首球時一樣，模仿比利標誌性的凌空一拳，這是對 2022 年 12 月去世的史上最偉大球員比利的情感致敬。

內馬爾在比賽最後時刻再進一球，最終率領巴西隊以 5：1 獲勝，賽後內馬爾表示，非常高興，無以言表現在的情況。

Neymar Jr gets on the scoresheet © Markus Berger/Red Bull Content Pool 我一直想在國家隊書寫自己的故事，現在我做到了。 Neymar da Silva Santos Júnior

內馬爾已經是巴西足球界無可爭議的偉大球員之一，他的進球紀錄進一步證實在這項巴西足球界美麗留下屬於自己的印記。

內馬爾代表巴西國家隊甚早，在 2010 年 8 月還是青少年球員就首次在國際賽場亮相，內馬爾僅用了 28 分鐘就完成進球，帶領巴西隊在友誼賽中以2：0戰勝美國隊 。

從那時起，內馬爾就以進球為樂，他的許多進球都帶有童年踢過五人制足球的影子，這種踢法讓他練就了貼身控球的靈巧，以及近乎細膩的終結能力。在 2011 年美洲國家盃面對厄瓜多爾的比賽，隊友Ganso發現內馬爾的特點，讓他在面對厄瓜多爾球員防守下連中兩元。

在2015年對陣美國隊的國際友誼賽，內馬爾踢進了最花哨的進球之一，他在禁區內接到Lucas Moura的斜傳球後，以靈活的腳法晃過兩名防守球員，此時內馬爾佯裝射遠角，但卻將球射向近門柱內側，讓三名後衛和門將完全錯失防守良機。

Neymar Jr © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

內馬爾在2013年國際友誼賽擊敗玻利維亞隊的進球同樣引人注目，這是內馬爾和Ronaldinho唯一的聯手進球，雖然兩人的職業生涯有重疊，但兩人同場為巴西效力僅 10 次，全都是國際友誼賽。

然而內馬爾在巴西隊的所有進球中，最精彩當屬 2017 年對陣巴拉圭隊的進球，這顆進球為巴西隊贏得了 2018 年俄羅斯世界盃的參賽資格。

Neymar Jr tries an overhead kick © Phil Pham/Red Bull Content Pool

2018 年世界盃後，內馬爾在國家隊從邊鋒變成了更核心的角色，讓他可以在中場展現自己的創造力和視野，而這一舉動在 2022 年卡達世界盃前取得了豐碩的成果。

內馬爾在卡達世界盃賽事射進兩球，包括在四強賽對陣克羅埃西亞隊的進球，使得內馬爾追平比利保持的巴西國家隊最多顆進球77顆的紀錄。

內馬爾跟比利兩人的關係一直很好，尤其兩人都是桑托斯隊的成員，而比利的整個職業生涯幾乎都是在桑托斯隊度過的。

在打破比利所保持的巴西國家隊進球數紀錄後，比利的官方基金會也很快稱許新紀錄保持者的成就，並且恭喜內馬爾超越球王比利，成為巴西國家隊在國際足總正式比賽中的進球王，比利在天上肯定在為你鼓掌！

1分鐘 Top 5 moments from Neymar Jr Check out Neymar’s best moments from the Red Bull Neymar Jr’s Five World Final 2022.

現在，我們透過數字回顧這紀錄的背後故事…

125 -- 內馬爾為巴西國家隊效力 125 場比賽，共攻入 79 球。

31 -- 這是一項難得的全球紀錄，內馬爾曾在 31 個不同國家、地區的比賽中進球。

23 -- 迄今為止，內馬爾在五大洲的 23 個不同國家有進球紀錄。

34 -- 如果沒有隊友的幫助，內馬爾不可能取得進球，他曾經得到 34 名不同球員的助攻。

6 -- 國際友誼賽、世界盃、美洲盃、南美洲超級經典盃、聯合會盃和世界盃預選賽，是內馬爾進球的六項不同賽事。

3 -- 並非所有進球都是用腳踢進的，其中有 3 個是頭頂破門。

1 - 令人難以置信的是，內馬爾進球等同於巴西的勝利保證，巴西隊只在內馬爾進球中輸過一場，為 2011 年在國際友誼賽中以2比3不敵德國隊。

9 -- 日本是內馬爾對陣進球最多的國家，包括在 2014 年的一場比賽中上演帽子戲法踢進 4 球。

15 -- 內馬爾共有 15 次比賽單場踢入兩顆或以上進球，其中有 4 次為帽子戲法。