Nico Langmann 對Timmy Hansen：一場新的競爭萌芽了

根據 Nico Langmann 的說法，如果您在 Wings for Life 全球路跑活動中被終結者號(Catcher Car )抓住，這與慈善機構無關。他表示：但像我這樣的運動員也想在這項特殊賽事中充分發揮自己的潛能。如果你加入像我和 Timmy Hansen 這樣的虛擬長距離對決，就會有額外的動力。

事實上，這位奧地利輪椅網球運動員在最近兩場比賽中比他的瑞典朋友跑得更快，走得更遠； 他實際上在 2021 年的比賽中贏得了維也納的輪椅組冠軍。 “我確實必須指出，我在 2022 年旗艦賽中跑了 25.4 公里，而他通過 App Run 跑了 24.6 公里——非常地和氣，但在跑後的幾天裡顯然競爭味十足。

Nico Langmann feiert mit dem Catcher Car. © Philipp Greindl for Wings for Life World Run

我認識的Nico 是一位普通的運動型男人，他不會允許輪椅來界定他的個性 Timmy Hansen

渴望冒險

兩歲車禍導致脊髓受傷的Langmann與 2019 年世界冠軍和 2021 年世界亞軍的瑞典越野拉力賽車手Hansen，於2022 年 3 月在挪威最北端的希爾克內斯（Kirkenes）見面了。他們一起出現在 Limit/less Red Bull TV 系列節目第一季的鏡頭前，節目名為“逆境冒險”。

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該計劃包括乘坐狗拉雪橇、在深冬的冰層中捕蟹、快速乘坐雪地摩托和輕鬆的桑拿享受，還包括在深雪中在雪地裡打滾。Hansen回憶道：我們玩得很開心。他對Langmann的冒險精神並不感到特別驚訝，當你擁抱冒險時，我們做了你能做的所有事情。我認識的Nico 是一位普通的運動型男人，他不會允許輪椅來界定他的個性。

Timmy Hansen bei der RX-Weltmeisterschaft in Montalegre © Paulo Maria/DPPI/Red Bull Content Pool

體育友誼

挪威冬末的冒險在瑞典拉力運動員和奧地利網球運動員之間建立了密切的聯繫。Langmann 在前往法國參加比賽前不久說道：與Timmy 無疑已經成為了朋友——儘管我們在定期連繫上都不太在意。Hansen在比利時和西班牙的世界錦標賽之間短暫訪問他的祖國時補充道：而且我們很多時候都不在家。但幸運的是，有 Instagram 這樣的社交媒體，經由它我們可以很方便地彼此保持聯繫。 不管怎樣，我真的很期待再次見到Nico並與他共進晚餐……”

相互欣賞

今天，即使分開，他們都說彼此“在北極圈附近的那四天裡從對方身上學到了很多東西！” 具體而言，Langmann 欽佩 Hansen 對運動的熱愛以及他在極限工作的熱情：賽車運動需要如此多的計劃。Timmy 的專注程度令人印象深刻。

我在他身上找到了我想要塑造自己未來職業生涯的榜樣。相反地，Hansen對Langmann（截至 2022 年 10 月世界排名第 22 位）的看法是“不斷挑戰他的運動界限”充滿熱情。 他是一位非常有天賦的網球運動員，看到他訓練的刻苦程度真是太了不起了。 你會不自覺地想，如果他能做到，我也能。你不可能不立刻被他和他做事的方式所鼓舞。

Nico Langmann與網球王牌 Dominic Thiem並肩作戰 © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

共同點

身為一位頂級運動員，他們“在同一個波道上，可以輕鬆和公開地談論任何事情，”Langmann描述道，Hansen高興地確認了這一點，“無論是否坐在輪椅上：職業運動員有很多共同點。我們都是人 並經歷同樣的高潮和低谷——無論是在訓練還是比賽中。我們知道我們每個人都承受著成功的壓力。此外，將我們聯繫在一起的是我們一直在努力不斷進步——無論我們目前處在什麼狀態。”

在挪威最重要的共同話題之一，是頂尖運動員如何管理他們的日常生活。Hansen說：我們廣泛討論了我們如何圍繞運動來安排我們自己的生活，以及如何管理我們的個人生活、我們的人際關係，以及所有的訓練、旅行和比賽。 因此，激勵像我們這樣的運動型年輕人，只是正常的事情。

沒有任何做作

25 歲的Langmann表示：儘管Hansen取得了所有的成功和事業，但作為一個四歲兒子的父親，Hansen在家庭生活中表現出色。這令人印象深刻，並補充道，“最重要的是，他仍然如此正常和和藹可親，沒有任何架子且平易近人。”

特別指出的一點：根據 Langmann 的說法，賽車手在賽道上成功地遵循了他的殺手本能，幾個小時後，在家裡則扮演了父親和家庭男人敏感和無私的角色，這一事實最令人印象深刻他夥伴內涵的優點。 正如 Langmann 所說，他的生活仍有改進的餘地，“我常常把日常生活中的壓力帶到網球場上。 Timmy 向我展示了這兩個區域可以更清楚地分開。”

同樣的傷害

他們見面時，發生不尋常的是Hansen的弟弟Kevin，也是他們父母經營Hansen車隊中一名成功的越野拉力賽車手，就在拍攝前受了重傷。 “他受到擠壓並折斷了他的第八胸椎。” 1999 年導致 Langmann 嚴重脊髓損傷的同一塊胸椎。“但Kevin非常幸運。 他的身體明顯比當時年輕的Nico還要強壯。 與此同時，Kevin恢復得非常好，重新回到了賽車中。 他訓練非常刻苦，身體也比以往任何時候都要好。”

Timmy und Kevin Hansen relaxen zwischen den Rennen in der Garage. © Kyle Lieberman/Red Bull Content Pool

但Hansen也對Langmann的健康程度感到驚訝，“我不知道是因為他坐在輪椅上，還是因為他是網球運動員。 但Nico的手臂非常強壯，可以輕鬆把自己舉起來。”

虛擬競賽

這兩個朋友將有機會在 2023 年 Wings for Life 全球路跑活動上以虛擬方式見面。在面對面的比較中輸掉兩次之後，Hansen渴望扳回一城。 “成為這樣一個大社群的一員總是很高興的。但我喜歡競爭。 而且，當然，我想最終能夠打敗Nico——但這將會非常困難。 我絕對必須超越我的個人最好水平，並且比上次做好更充分的準備。”

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對於身為 Wings for Life 全球路跑大使的Langmann來說，2023 年 5 月 7 日這個日期已經記在他的行事曆中。Langmann說：我非常積極的，我會再次全力以赴。這樣他就可以再次與Hansen一較高下——就像好朋友一樣。