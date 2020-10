重構聽者對電子音樂的既定想像：在即興中變革之非/密閉空間專訪

的實驗電子樂行者鄭各均(小各)在即興共演經驗之後,兩人雖著力在不同領域的音樂類型,出於對自由爵士與即興的共同狂熱,驅使他們正式組成其樂團,並於去年年底發行首張專輯《Flow, Gesture, and Spaces》。該專輯名稱靈感來自於鄭各均曾鑽研多時,以科學手法與方法論分析自由爵士的著作《Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz》(自由爵士的流動、曲形與空間)。他們藉由平時即興演出過程、聲音行進須臾之間所發現的新意,實作成曲式或用概念的方式放入這張專輯,甚至是音樂上的啟迪;無論是柯曼(Ornette Coleman)開創性的前衛爵士演繹與自由奔放的旋律曲式,或是泰納(McCoy Tyner)與柯川共同創造的廣袤和聲及能量空間,二人都大膽地揮灑於這張即興作品之中。

因為那本書《Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz》的緣故,加上之前一些表演計畫是與舞者和互動裝置藝術家合作的關係,而我有些表演會戴一些像戒指、指套類聲音感應器演奏,形成一種不僅僅只是彈奏音樂,運用這些配器或裝置讓身體也變成表演的一部分。當然,身體本來就是音樂表演的一部分,只是我會想辦法讓表演變得更具直覺——我的身體可以控制聲音,這些是我對曲形的想法之一。你在表演時的身體與音樂性,很多時候彼此是一種正相關的連帶關係;對於即興與爵士樂手更是如此,他們在表演時會展現更明顯的身體與音樂的牽連。

小各: 因為那本書《Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz》的緣故,加上之前一些表演計畫是與舞者和互動裝置藝術家合作的關係,而我有些表演會戴一些像戒指、指套類聲音感應器演奏,形成一種不僅僅只是彈奏音樂,運用這些配器或裝置讓身體也變成表演的一部分。當然,身體本來就是音樂表演的一部分,只是我會想辦法讓表演變得更具直覺——我的身體可以控制聲音,這些是我對曲形的想法之一。你在表演時的身體與音樂性,很多時候彼此是一種正相關的連帶關係;對於即興與爵士樂手更是如此,他們在表演時會展現更明顯的身體與音樂的牽連。

小各: 因為那本書《Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz》的緣故,加上之前一些表演計畫是與舞者和互動裝置藝術家合作的關係,而我有些表演會戴一些像戒指、指套類聲音感應器演奏,形成一種不僅僅只是彈奏音樂,運用這些配器或裝置讓身體也變成表演的一部分。當然,身體本來就是音樂表演的一部分,只是我會想辦法讓表演變得更具直覺——我的身體可以控制聲音,這些是我對曲形的想法之一。你在表演時的身體與音樂性,很多時候彼此是一種正相關的連帶關係;對於即興與爵士樂手更是如此,他們在表演時會展現更明顯的身體與音樂的牽連。