重構聽者對電子音樂的既定想像：在即興中變革之非/密閉空間專訪

非/密閉空間，謝明諺（左）、鄭各均（音速死馬） © 張修齊

「 我認為音樂是一種樂器，能夠創造改變人們思考的先行思維形態。 」——約翰．柯川（John Coltrane）

即興演出之於非/密閉空間，是一種借以當下的聲音觸發未來變化，近乎形而上的未知旅程；肢體與器樂在演出過程中成一體，觀眾則共同體驗這一個掌握純熟演奏技巧又能不受框限、純粹地「發出聲音」的過程，既無法複製亦不可取代。

非/密閉空間，謝明諺（左）、鄭各均（音速死馬） © 張修齊

今年金曲獎，非/密閉空間入圍「演奏類最佳作曲人」及「演奏類最佳專輯製作人」並獲得其「最佳專輯製作人」獎項。入圍台灣音樂圈視為其指標的金曲獎，又是以創作非主流的實驗暨即興電子音樂入圍獲獎，對你們來說是否別具意義？

明諺： 坦白說，我的感受是驚奇又開心。一方面我們的作品是這麼地「不流行」，另一方面是這樣的音樂終究能獲得關注。因為這幾年金曲獎開始關注更多元的音樂面向的關係，加上這一、兩年獨立出來的金曲獎演奏類獎項，使得演奏類參選作品能有更深刻且專業的評選。我想我們能夠獲獎這一點，也驗證了時代正在轉變，許多人的努力是有機會開花結果的。

小各： 對於一個總在框架界線邊緣遊走的組合，突然得到金曲獎當然是蠻令人開心的一件事。如果要說有甚麼意義，那就是大家都能放手做自己喜歡的創作，姑且不論市場反應、評審結構、串流流量或板塊移動甚麼的，只要撐得夠久，作品夠特別，總會有人注意到你。

鄭各均（音速死馬） © 張修齊

我想不少人會好奇關於「曲形」（gesture）這一詞，在音樂上，你們如何作解讀？

小各： 因為那本書《Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz》的緣故，加上之前一些表演計畫是與舞者和互動裝置藝術家合作的關係，而我有些表演會戴一些像戒指、指套類聲音感應器演奏，形成一種不僅僅只是彈奏音樂，運用這些配器或裝置讓身體也變成表演的一部分。當然，身體本來就是音樂表演的一部分，只是我會想辦法讓表演變得更具直覺——我的身體可以控制聲音，這些是我對曲形的想法之一。你在表演時的身體與音樂性，很多時候彼此是一種正相關的連帶關係；對於即興與爵士樂手更是如此，他們在表演時會展現更明顯的身體與音樂的牽連。

明諺： 專輯的曲名都是在我們把音樂做好之後才命名，而專輯裡的那首〈曲形〉其實是一個「旋律姿態」（melodic gesture）的概念，而那首歌的重點是關於即興旋律的線條。我們起初的設定是會有一組固定的薩克斯風和吉他和弦反覆地進行，相較於之前都做一些不同的律動和音色並給予曲子不同變化的想法。但對於這首歌，我們想要做一種很單純地，回歸到器樂層面，吉他與薩克斯風的對話，因此會以即興出來的旋律線條為曲子的主軸。想當然爾，我們也會想將那本書的重點：流動、曲形和空間的概念放入專輯裡，概括而論，就是旋律的形狀。

謝明諺 © 張修齊

在《Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz: Towards a Theory of Collaboration》一書裡，提到音樂家將樂器視為一種新穎物體時，便具有無限潛力來重塑樂器。對你們二位來說，又是如何看待自己已熟練操作與演奏的樂器？

明諺： 自己演奏的是薩克斯風，也就是原音樂器，而像是演奏爵士樂或其他音樂演出時，都是一種表現熟練技巧，像是從自己身體延伸出來的東西；那些呈現是經由你熟練與準備多時，將腦海裡熟記與練習過的那些聲音，在演奏時運用與表現，比較具目標性。但另外一種像自由即興，彷彿不太會演奏、聽起來笨拙或是試圖在即興過程中找出新意的發出聲音的方式；這樣的嘗試與演奏其他音樂確實是不太一樣。這也是我很喜歡自由即興的原因，每一次做這樣的演奏時，都是一種新的探索，沒有過於清楚的目標性。

那你們是怎麼穿過多年音樂技術訓練的熟巧度，在自由即興中創造音律的不協調？

明諺： 即興對我來說就是製造聲音。非/密閉空間或其他即興演出，前面小各提到的那種肢體動作形態，都是演出很重要的一環，有點像是將自己變成一個不會演奏該樂器的人。也許在觀者眼中，我們即興時的身體會看起來有些僵硬，或是手的動作形狀變得很奇怪，給人一種不太流暢、不太自然的感覺；也許那就是即興表演者試圖用不同的方式去感受或操縱樂器。若即興時單純只以聲音或能量為出發點，通常也不會去思考音樂曲式、和聲或和弦等因素，這些會是次要的考量，或與其他音樂比起來，則是比重上分配的差異。

小各： 以非/密閉空間這個組合來說，我在現場會取樣很多明諺演奏的聲音，有點像是他與自己即興互動的感覺，或是扭變、迴放及重新現場錄製他演奏的那些聲音。像妳提到的重塑樂器，便是一種例如不將鋼琴視為鋼琴，而是視為一種打擊樂器來演奏，可以說是將一個樂器的演奏方式、樂器被標上的符號作重構與詮釋。對我來說，電子音樂便是依這樣的方式來創造聲響。在現場演出時，我時常會取樣各種不同的物件聲音，把物件當作一種樂器來運用。

以一種群體智慧（swarm intelligence）來詮釋音樂家的共同創作，二位會如何形容合作這張專輯的相互關係？

小各： 除了即興創作的歌曲，我們對於這張專輯仍有部分是以普遍作曲的方式去製作，像是我會做一些節奏，或是我們想了一些曲式，再兩人實際一起依據這些素材去做一些旋律。

明諺： 有了這些想法與素材，我們再從中討論要加入哪些聲音和元素，像是要取樣的聲音偏哪一個方向發展，我覺得這過程是一種集體的、共同的創作模式，而非各自去隨意發展。專輯裡有兩首歌是完全的即興，但這兩首曲子仍是以一個最初的概念原型去延伸，其中第五首〈熵〉和第九首的〈貝爾不等式〉則邀請鍵盤手許郁瑛和鼓手林偉中一起合作，加入不同的聲音。

在編曲上，對於個體的創作通常如何成形？到了共同創作時，彼此之間又如何找出彼此的共鳴，讓歌曲形成一種融合？

小各： 其實就是最簡單的原理，兩人彼此將想法和素材丟出來，再一起找出雙方共識上認為最適合的樣貌拚貼起來。

明諺： 這樣的過程也可以套用在即興上。例如我們之前做的直播演出，我吹奏了一些旋律，小各取樣錄下當中的某一段，然後再迴放出來。也許再將迴放做成循環，接著加上節奏，這些聲音可以是墊在我現場吹奏薩克斯風的聲音之下，不斷地藉由這些取樣、迴放、現場演奏及小各的即興造聲等手法，在互相拋擲想法的即興過程中一起前進。

謝明諺 © 張修齊

以空間的概念而論，你們認為專輯《Flow, Gesture, and Spaces》從音調、結構到音色構成了什麼樣的聲景？

明諺： 可能是發揮了爵士樂手本格的關係，總是喜歡挑戰比較難且複雜的音樂性，或者總想嘗試在曲子裡放入很多訊息，小各的風格其實也有這樣的特色。當你在聽這樣的音樂時，會感受到同時有許多聲音在發生、在行進；也許曲子會有一個核心的和聲、旋律、節奏或律動的概念在其中，但因為曲子也充滿龐大的訊息量，容易使人當下分辨不出來那核心的聲音。可以說，我們的音樂充斥著「訊息」。

明諺： 以聲音訊息多寡為例的話，我們與前輩林強合作，參與他曾為侯孝賢導演作品《千禧曼波》製作的配樂歌曲〈單純的人〉新歌暨混音合輯。我們給前輩初版時，雖然是電子樂，但依他低限風格的角度來聽我們的曲子，他仍覺得訊息太多，當時他提點我們一個概念：少即是多（less is more）。我能理解前輩所說的概念，正因訊息少，留有足夠空間讓你在腦海裡，足以醞釀或是有足夠時間形成迴響，這樣的聽覺感受，確實是基於個人的聆聽習慣而養成。對我來說，原來的版本雖然訊息量很大，但所有訊息都環環相扣，相較於後來修改的版本，其因果關係變得較不明顯。不過，我想做音樂沒什麼絕對，就是趣味不同吧（笑）。

製作這張專輯時，你們各自在當下的狀態為何？

小各： 大部分時候，我不太會去預期作品最後的樣貌。一開始這本來只是一個計畫，我們也就一邊做一邊形塑聲音，是一個沒有既定樣貌的組合。所以大多時候，我的想法都很單純，把自己想到的點子都丟進這組合裡去嘗試，看看能產生什麼樣的變化。謝明諺是一個很厲害的樂手，無論你丟什麼奇怪的聲音給他，他都能作出反應，像是丟給他平常不會聆聽的 trap 風格或其他風格，他會回應不同的旋律線或聲音給你。

明諺： 或許是一種「做了再看會發生什麼」的狀態。一開始我們在創作，也就是討論整張專輯的骨架和方向時，會嘗試一些想到的曲式或起承轉合。但即使進錄音室錄製即興段落，所有素材都錄製完成後，在小各完成所有曲子混音之前，我對這張專輯的聲音仍然沒有太多預期的想像。當然在錄製的過程，多多少少會遇到當下沒有感覺或不確定這個段落要用什麼方式來演奏。通常遇到那樣的狀況，小各就會給予我一點建議，錄製過程便迎刃而解。因為我曉得無論我演奏出什麼樣的聲音，最後的結果一定不會只是我原音演奏的樣貌，這個狀態比較像是把自己的聲音信任地交給對方。

小各： 我與謝明諺也是因為爵士樂的關係才結識彼此。那麼在做非/密閉空間的音樂時，我們很自然地會想放入一些影響彼此創作的音樂家精神，像是柯川（John Coltrane）、羅蘭．柯克（Rahsaan Roland Kirk）、歐涅．柯曼及桑．拉（Sun Ra）等等。想像著將爵士樂、這些大師玩爵士樂的手法，放入完全不同類型脈絡的電子音樂裡頭，那時我想嘗試的就是這樣的音樂。若仔細聽的話，其實非/密閉空間的這張專輯裡有很多流行元素，像電子舞曲、trap等，或者也會聽到不少泰納風格的鋼琴和弦，一旦把這些爵士樂大師的風格放入類型化音樂時，就會讓人聽不出來那是柯川或泰納。

鄭各均（音速死馬） © 張修齊

在置入流行元素時，你們會擔心比例拿捏或是風格偏向某一特定類型的問題嗎？

小各： 我覺得這完全不會是我會在乎的事，其實就是把聲音丟出來，任何變化都不會是我在意或預期的結果。

明諺： 因為自己平時沒有接觸電子音樂或合成器，這個組合的音樂計畫對我來說充滿新鮮感，也很具挑戰性。參與這樣的電子音樂及運用軟體來表演的方式，那樣的互動關係與樂手們作原音演出的現場感受截然不同。但你又很清楚這些電子聲音其實是有一個人（小各）在操控，手法不同，但呈現的精神仍是一種即興。你確實可以把所有自己喜歡或受過的音樂影響放進這樣的電子聲音世界裡，然後操控聲音，即興地呈現，而能夠設定與改變的聲音，會更多元。不過，我認為我們仍保留了許多即興與爵士樂的音樂語彙和精神。因為我們不是僅反覆操縱或堆疊一個節奏或旋律，比較像是旋著聲音向前行進與流動；而前進與流動的概念對我們來說尤其重要。

非/密閉空間的作品著重視覺與音樂藝術的並行，小各老師先前提及了一些音樂影響，那麼明諺老師認為自己的創作思維受到哪些音樂影響甚深？

明諺： 以這張專輯來說，少不了柯川吧。過去在歐洲念書時接觸到不少非洲音樂家，後來也為了音樂造訪非洲，與一些音樂家共演。在那裡吸收到一些西非音樂構成的方法，我們也把那樣的概念放入這張作品之中。確實呢，爵士樂、藍調等許多音樂脈絡也是來西非，一個充滿有趣地詮釋節奏方式的國家。例如，他們拍數是奇數（3），而一般搖滾樂或歐洲音樂慣用的則是能對拆的偶數（2或4），而音樂構成的方式也不同，有一點像歐洲中世紀的格雷果聖歌（Gregorian chant）；是一條旋律線再加上另一條，再接著一條又一條地堆疊起來。所以不太像現場一般的音樂曲式，有一個主旋律或一個固定的和弦為主軸，再用氛圍的聲音去圍繞。

鄭各均（音速死馬） © 張修齊

那麼許多人都說實驗即興音樂是一種解放，你們又是如何看待其說法？

小各： 任何形式的作品橫向連結比較都是相對的，如果跟傳統流行或搖滾樂傳統爵士樂相比，自由即興的確是想要衝撞某些東西。當然要看你的對立面會是甚麼，以及你可以當下精準控制你的器樂或是表演能力到什麼程度。有框架才會顯得自由的可貴，但我們的框架是自己設立的目標，而不是外界給予的觀點，要不然只會變成虛無的反抗。求道的過程總是嚴謹與刻苦的，如同我們都喜歡的柯川或歐涅柯曼一樣。

明諺： 與其說是解放還不如說是探索。知名的爵士薩克斯風大師 Sonny Rollins 曾說過，當他在演奏時，他的意識其實是在觀察自己在做什麼？靈感來源是什麼？又能把音樂發展到何處？從外在看是在嘗試各種可能，但從內在來說是在讓自己面對這些事物帶來的感受，這就是體驗。而如果還能夠加上理解的話，也許會是最完美的狀態。

謝明諺 © 張修齊

對於不熟悉實驗音樂的人，你們會如何描述其機遇和即興元素的實驗精髓？

明諺： 我覺得精髓是來自於聆聽或是演奏當下的體驗，以及使用不熟悉的聲音素材所帶來的驚奇。無論音樂家是有意或無意，所做的一切不會超越其自身的經驗範疇。所以實驗音樂這個名詞我覺得不太精確，它的本意應該是源自於英文中的「experimental」。真要形容的話，用「experience」之於「體驗」來描述這類的音樂會更加貼切。即便是最純粹的自由即興，經過錄音保存之後，就會成為一段固定的過程。所以理論上，經過反覆的聆聽，確實能夠摸索出所有的面向，那麼也就不存在任何的實驗或未知，更何況是一張設定精細，製作完整的錄音室作品。對聽者來說，我覺得更加寶貴難得的是實際演出現場，尤其當你理解親身參與這些現場的當下，在台上演出的音樂家和你一樣，其實都在同一個時空彼此共享這短暫的生命瞬間。就這點而言，對音樂家來說也是一個無法替代的體驗。