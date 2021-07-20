《快打旋風》明星選手石油王將街機文化帶到線上

每位格鬥遊戲玩家都是因為對於格鬥遊戲的熱愛而生。不管是在閃閃發亮的遊戲機台前，或是在網咖裡，都有一群將自己置身於一次又一次戰鬥回合的玩家。無關乎規模的大小，這些畫面都充分展現出了格鬥遊戲社群的精神。他們可能是某些玩家對於格鬥遊戲熱愛的啟發者，或有其他更重要的地位。且對於已經在這個圈子一段時間，甚至已經感到倦怠的人來說，看到這些的畫面，必定也能夠喚醒他們作為格鬥遊戲社群一員的喜悅。

目前36歲的石油王其實在很早就開始了他遊玩格鬥遊戲的旅程。「我在我小學的時候第一次玩到了《快打旋風2》，」他說道，也提到大家小時候都遇過，因為手太小很難用搖桿的困擾。「其實那時候我不知道我自己玩的是什麼遊戲。直到我長大之後，接觸到了《拳皇》系列。這才算是我第一次開始認真的玩格鬥遊戲。」

而在一次被帶到遊樂場的經驗中，加深了他對於格鬥遊戲的喜愛。「那時遊戲機台在台灣很紅，我爸帶我去玩過了一次，」他回憶道：「從那時開始，我就迷上了格鬥遊戲了，也成為了我一生的志趣。」

這份熱愛也讓石油王在《快打旋風5》中脫穎而出。這幾年，他憑藉著對於他首選角色「拉希德」狂野的操作，使得其他選手難以壓制，成為場上的一股威脅。由於難以預測讓石油王成為比賽中致命的存在：你永遠無法預測到他會何時起身反擊，只有心志最堅定的人才不會被擊倒。只要抓到機會，他就會將敵人逼到螢幕的角落，不斷攻擊直到回合結束。

對於門外漢來說，可能會覺得他的打法比其他選手激進，但其實每一步都在他的計算當中。他這樣獨特的打法會讓其他選手很難準備跟他的比賽，也就成為大家不想對上的選手之一。這也讓他拿下許多高水準賽事的冠軍，其中包含了馬來西亞 FV Cup 2017、CPT 中國西安站 2018和TGU x Sea Major Thailand 2019。

但在去年改為線上比賽的方式後，則劇烈影響到了如石油王等菁英選手對於比賽的習慣。甚至是連CPT的賽制也變得相當不同。

Oil King beim Red Bull Kumite 2018 © Stephanie Lindgren / Red Bull Content Pool

由於要先透過區域賽決定晉級到決賽的選手，石油王期待自己能夠盡快脫穎而出，站上世界的舞台。「CPT這兩年都是以線上賽的方式舉辦《快打旋風5》的賽事。感覺得出在去年的經驗下，CPT今年辦的更有組織性。但我們還是只能夠打區域性的比賽，而且有時還會遇到延遲的狀況」他感嘆的說。

「我還是希望可以盡快比到像在倫敦舉辦的Red Bull Kumite之類的線下比賽。雖然很遺憾我今年沒辦法參加到，但我還是可以透過直播和賽後感言，看到整個格鬥遊戲圈都非常想念有像這樣的線下比賽，把全球玩家都聚集在一起。」

雖然疫情使得許多當地比賽延後，但這對於石油王的訓練並沒有太大的影響。「我每天還是規律的做遊戲的直播以及跟當地選手訓練，沒有受到疫情影響。作為一名職業選手，我每天有既定的課表要訓練，」他提到。

「老實說，也因為有比較多時間待在台灣，我開始會去健身房上課，來提升自己的體能狀況。希望可以藉此在比賽有更好的表現。」

而隨著每個版本角色的增強或削弱，選手們對於原本角色池中角色的使用率也會有所變化。

雖然以數據來看，有出色力量數值的賽斯還是隻具有統治力的角色，但許多選手都把這隻女機偶放進冷凍庫了。對此石油王有著不同想法。

作為他的Main角，拉希德目前也在所有角色的表現中名列前茅。「我覺得拉希德這季還是很強。但是卡普通這季徹底的調整過了角色平衡。有更多強力的角色出現，拉希德不再是唯一的強角，」他表示，並提到另一隻會造成其他選手更多問題的角色。「像是倩咪在今年的比賽中就有最多的勝場數，也難怪大家都在討論這隻角色。」

另外提到遊戲的變化，石油王相當喜歡V-Shift的機制。「對於沒有無敵效果的角色來說，V-Shift的確很有幫助，但這也破壞了那些有普通抓和著重於連續技的角色之間的平衡，」他說道：「這要按出來並沒有那麼簡單，而且也沒有人們想得那麼強，但這對於角色還是一個好的平衡。」

而從2018年加入電競戰隊UYU後，UYU總是當石油王最強的後盾。「他們已經像我的家人一樣了。UYU從2018年開始一直支持著我。他們義無反顧的援助成就了現在的我，而且無論我的狀況好壞，他們都相信我會有最好的表現，」他講述著UYU是如何幫助他成為職業選手。「我從團隊的直播，設計師和經理身上學到許多不同的事情。我相信這些都會對於我的未來發展都會有所益處。」

現在他不只是要獨自成長，也要藉由他的經驗，帶著孕育他的土地一起茁壯。

「我真的很想要幫助台灣的格鬥遊戲圈，」他希望能將自己的成功回饋給家鄉。「期望我今後的表現有飛躍性的成長，提高自己的能見度，也花更多時間專注在培養台灣當地的社群。最後，希望更多人能知道我們，並了解《快打旋風》。」