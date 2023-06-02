格鬥入門！Red Bull電競選手石油王帶你玩《快打旋風6》

石油王 © Dexter Lin

《快打旋風6》－格鬥遊戲的最佳入門

石油王表示，「我覺得6代的全新設計，不僅大幅降低了格鬥遊戲的進入門檻，同時又能讓老玩家能感受到遊戲的經典。」他認為，當快打旋風參與的人愈多，對格鬥職業玩家而言是好事，改變和參與能夠活絡社群、擴大關注，現在就來看看《快打旋風6》有哪些迷人之處吧！

六代升級模擬系統，讓練習更加分

左手扭轉搖桿、右手迅速按鍵，石油王透過「格鬥之地」的訓練模式開啟練習，讓自己練習時進步更快。石油王分享，《快打旋風6》的系統能模擬各種練習情境，訓練模式改良《快打旋風5》面臨複雜的狀況，還得找人幫忙按鈕與操作的不便，加上網路對戰的Video功能升級回放畫面可顯示數值，對職業玩家的應戰分析也很有幫助。

現代模式出招順暢，吸引新玩家入門

除了舊有的六鍵經典模式（Classic）外，6代推出「現代模式」，操作按鍵改為輕、中、重攻擊及必殺技按鈕，用方向鍵搭配必殺技鈕，就能簡易施展必殺技，也能用輔助按鈕輕鬆打出連段。現代模式改良各代出招得轉指令的繁複操作，石油王說：「絕對會吸引因為難而不玩格鬥遊戲的玩家更好入門」，加上現代模式操作純熟，也可以參加比賽，但那又是全新的操作思維，身為資深玩家的石油王，將堅持鞏固經典模式打法。

參與世界巡遊，讓所有玩家成為快打旋風的一份子

在6代的大型模式－世界巡遊（World Tour）中，新功能可以創造一個自由的角色到開放世界，新捏出的角色藉由跟遊戲角色拜師，學到秘傳動作及戰鬥風格。想像過角色隆、肯的昇龍拳和春麗的招式能同時出現在你身上嗎？複合角色的招式體驗讓玩家可以探索、學習或當流浪格鬥家，透過不同體驗加入成為快打旋風的一份子。

首發18個角色登場，跨域展現魅力

版本角色影響選手們角色使用率，石油王首選的角色Rashid（拉希德）在目前的《快打旋風6》尚未開放，他勢必得思考新選角。「6代的角色設定我覺得滿有趣，像Manon 的設定是超級名模、芭蕾舞者、柔道家，新角色都是所謂的斜槓人生」，石油王接著舉例，Jamie 是醉拳加街舞、Kimberly 是街頭塗鴉的忍者，這些跨領域的結合讓角色更迷人。

石油王 © Dexter Lin

格鬥遊戲的致勝秘訣－練出自己的實力要角

石油王在《快打旋風5》以靈活、侵略強的進攻角色Rashid（拉希德）聞名，甚至也練習套路要角Seth（賽斯），到了《快打旋風6》，他將鎖定摔技角色Manon（瑪濃）。石油王說：「Manon一開始官方的名字叫Mimi，和我老婆同名，所以這是選擇的首要原因。」除此之外，摔技角色是石油王生涯從來沒嘗試過的角色，他說：「想知道玩摔技角色玩家的想法，自己去學是最快的！」

從封測到公測僅開放8個角色，要等到正式版18名角色才全員開放，新角得花時間練習出賽，並迅速和沒有嘗試過的角色應戰，如果開戰不知道角色在幹嘛，石油王說：「包你輸！」因此，除了遊戲操縱主要角色，石油王其實每個角色都會嘗試運用，「目的是想要了解角色、知道使用的玩家在想什麼，只有自己能夠使用的時候，才會知道原來他們想做的是這些事情，這是一種練習方法。」有些職業選手透過大量角色對戰得到相關經驗，但石油王採取自己操控各種角色，研究對戰思維。

精熟不同角色具備難度，他認為不會有太多人能堅持做到這件事，練習與實戰是兩回事，練習是預想策略，比賽對戰才能真正檢驗發揮機會，因此練角是至少要耗費半年時間成本的事，「我把賽斯練好花了兩年，直到後來他不再是副角」石油王說，甚至在今年EVO Japan時，還用賽斯贏遍不熟悉這角色的日本玩家。

石油王 © Dexter Lin

石油王將全力迎戰《快打旋風6》首場賽事Red Bull Kumite

Red Bull Kumite自 2015 年舉辦以來，匯聚全球的快打旋風菁英對戰，今年更是全球首個搶先以《快打旋風6》（Street Fighter 6）為比賽項目的大型電玩賽事。而石油王也受邀於今年７月1日至2日參與Red Bull Kumite決賽，他相當期待能帶給全球觀眾、格鬥迷新的電競視覺饗宴。

Red Bull Kumite採現場抽籤的循環賽制，而新一代的《快打旋風》則讓對戰難以預期，他表示「因為對所有人來說，這一切都是新的可能，不管比賽中對到誰，我都會覺得非常有趣。」他接下來將把握時間全力備戰，除了要練好新角色之外，同時也要再加強研究對戰選手可能會出的角色。「比如說Big Bird我知道他大概九成測試時都在玩Ken，我會藉由過去資料了解對手可能會用的角色。」

面對倒數不到一個月的時間壓力，石油王維持一慣的沈穩風格，「我在比賽當下，往往不是想著輸贏，而是專注在比賽內容上。Red Bull Kumite是第一個《快打旋風6》的大型賽事，對所有人來說，一切都是新的可能，我也相當期待這段新的征戰旅途。」在前往Red Bull Kumite賽場前，石油王將持續實踐他「做什麼，像什麼」的座右銘，征戰格鬥新世界。

【關於石油王】

Red Bull電競選手石油王是以《快打旋風 5》高手的身分廣為格鬥電競族群熟知的職業選手，他的座右銘就是「做什麼，像什麼」。石油王曾多次代表台灣站上國際格鬥遊戲競賽舞台拿下好成績，包含 CPT 地區積分賽、白金賽冠軍，Capcom Cup 2018 全球決賽第八名等，也是第一個拿下EVO Japan快打炫風冠軍的台灣選手。

【關於Red Bull Kumite】

全球格鬥玩家推崇的電競指標賽事Red Bull Kumite，自 2015 年開始舉辦，世界各地超過 200 位以上的菁英選手共同爭取 Red Bull Kumite 冠軍，成為街頭格鬥玩家的大本營，無論是業餘愛好者還是職業選手，今年都將齊聚南非，為爭奪 Red Bull Kumite 2023 冠軍的機會而戰。