來認識Red Bull BC One World Champion世界冠軍變成社區翻轉家

Davila在2004年成為首位Red Bull BC One World Champion世界冠軍，當年他年僅十八。所以在過去二十年來他對於break文化的演變和發展佔有重要的一席之地。出生於奧斯丁，Davila在十二歲那年開始接觸德州的breaking屆，並很快的在 南奧斯丁育樂活動中心 結識其他本地的舞者 。 Davila的技巧水準進步的非常神速，他在十六歲那年開始參加全國性比賽，僅僅兩年後就在國際舞台上大獲全勝。

多年來，身為B-Boy的角色成為Davila人生很重要的動力來源。隨著他在作為B-Boy和專業人士的成熟度增加，Davila希望重振他長大的德州的breaking社群。他希望打造一個安全的環境能讓舞者和藝術創作者能夠表達自我，發展他們的才能和累積生活技能，以帶領他們遠超過break以外的世界。這促使他與以前的導師和老友Roger Davis和Romeo Navarro合作創建了 Hope 4 Hip Hop ， 此合作案是一個為了提供下一代breaker帶來師徒制度、課程和增進他們創作熱情所需的技能。

自由、包容、多元、創意。任何我能夠為他人踢倒的阻饒，我一定會去做，並且盡可能地帶著所有人跟著我一起。如果我不能拉人進來，我一定會推動人們前進，這就是我們希望透過Hope 4 Hip Hop實踐的目標。 Omar Davila

Omar與我們談到了他作為第一位Red Bull BC One World Champion世界冠軍的背景，這如何改變了他未來的道路，並促使他優先考慮對下一代breaker的指導。

你最早接觸到breaking是甚麼情況?

我在國中六年級大概十一、十二歲的時候開始。Breaking只是當時在街坊巷口一時的流行，我一些親戚和朋友都在跳。我開始跳breaking時只是為了好玩，並不了解文化或是嘻哈等東西。

那是如何從一時的流行到對你來說很重視的東西呢?

我當時有一個朋友叫做Robert，他從芝加哥搬到德州。他介紹一位來自芝加哥good breaking舞團的老友Mike給我認識，我們都叫他"塑膠人"。他們會飛去國外參加一個叫做UK Championship的比賽。Mike介紹我們去南奧斯丁育樂活動中心練舞場地的人，在那裏我接觸到很多breaking非常厲害的人，也是我開始意識到這是我很享受其中的事情。跳舞讓我遠離是非，也是我很拿手的東西。也是那個時候我開始認真對待跳舞，並且在活動中心有很棒的導師制度，並且開始練習表演並且獲得很多的自信。

Der US-Amerikaner Omar war der erste Gewinner eines Red Bull BC One Events © Little Shao

身為首位Red Bull BC One World Champion世界冠軍，帶我們了解當時贏得勝利的感覺。你了解當時獲勝帶來的意義嗎?

那是一種很不真實的感受。很明顯的，你不會帶著繪書的態度去比賽。但是我當時與一位好朋友Ronnie一起去。我們兩個都來自美國，但是被芬在不同的組別。我們都認為這是一個源自美國的文化，並且我們在一場獨一無二的國際比賽中，所以我們必須要獲勝。身為好友，我認為不管我兩之間是誰獲勝，都能替對方開心。真沒想到我們都進入決賽，最後由我勝出。那一刻我對於Red Bull BC One最終會成為一個國際舞台和其盛大的規模是很天真的。

可以跟我聊聊去年與Roger Davis和Romeo Navarro開始的breaking合作案"Hope 4 Hip Hop"嗎? 你的目標是甚麼?

Romeo Navarro和Roger Davis都是我跳舞生涯的導師。我有自己的案子和活動，但是這個合作案是我們一起發想和討論好多年的東西。在2019年底到2020年初時我們有一些機會，我們有信心在同一個群體下會做得更好。因此我們決定開始Hope 4 Hip Hop，並且真正專注在自由、包容、多樣性、創造力以及享受其中的樂趣。

說實話，多年來大家一直希望我們能夠一起做些甚麼，但是因為我們彼此都有自己的事業以及時機不對，所以我們沒辦法完成。但是我看到一個機會，並且跟他們說，看，我們擁有世界上所有的經驗，除了breaking以外的專業的背景和技能。讓我們利用嘻哈和其元素當作一個工具，當我們受到這些年輕人的關注時，讓我們來灌輸從以前學到的道德和價值觀，以回饋給社群。

為什麼指導年輕人和回饋當地社群變成你如此重要的順位呢?

現在回想起來，作為一位成年人，有一些重要的人指導並帶領我實現了我能夠完成的目標。我很努力工作，但總有人指引我走向正確的方向。我對於自己的事業感到滿意，任何我決定要完成的事情我都一一完成。我開始與一個非營利組織合作，並且從回饋社群中獲得很多快樂。Breaking是我的工具，但是我很快的意識到人們才是我的熱誠所在。我有豐富的經驗和智慧能與他人分享，我終於處於可以做到這一點的位置。兜了一圈我們回到了原點。我不僅可以在自己的職業生涯中成功，還可以為他人敞開大門。

對於你正在指導的人，甚麼是你嘗試去專注的最重要的事情?

最重要的部分是心靈的耐力。很多事情都可以傳授，像是教人如何練習。但是如果有人是很有奉獻精神，他們通常會很努力地在專業上保持一致性。但是我認為通常是心靈的耐力會讓人措手不及。一天你是餓著肚子的藝術家試著讓夢想成真，然而成功來時會悄悄降臨。伴隨著成功而來的是批評和仇恨，這是你沒有預料到的。並且很多的壓力和自我懷疑，心靈層面上是很困難的。對我而言一直是建立心靈的持久性。不只身為一位breaker，breaking運動員，而是過著每一天的人們。這種舞風很特別和獨特，能夠很真實地展現出你個人的特質。