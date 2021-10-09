來認識Red Bull BC One World Champion世界冠軍變成社區翻轉家

在成長的過程中，Omar Davila的父母親並不了解他與breaking的關係，這也許是為什麼他全心投入自己的時間和技能去培養和指導下一代年輕的舞者。 "當我開始跳breaking時有很多質疑的眼光，說"這可以當飯吃嗎?"他回憶到。"我父親在頭幾年其實很不支持我，就算沒有這份支持，我還是成功了。所以我認為讓父母親了解並認知到breaking對於青少年是一個很正面的選擇是很重要的。"
Davila在2004年成為首位Red Bull BC One World Champion世界冠軍，當年他年僅十八。所以在過去二十年來他對於break文化的演變和發展佔有重要的一席之地。出生於奧斯丁，Davila在十二歲那年開始接觸德州的breaking屆，並很快的在南奧斯丁育樂活動中心結識其他本地的舞者。Davila的技巧水準進步的非常神速，他在十六歲那年開始參加全國性比賽，僅僅兩年後就在國際舞台上大獲全勝。
多年來，身為B-Boy的角色成為Davila人生很重要的動力來源。隨著他在作為B-Boy和專業人士的成熟度增加，Davila希望重振他長大的德州的breaking社群。他希望打造一個安全的環境能讓舞者和藝術創作者能夠表達自我，發展他們的才能和累積生活技能，以帶領他們遠超過break以外的世界。這促使他與以前的導師和老友Roger Davis和Romeo Navarro合作創建了Hope 4 Hip Hop，此合作案是一個為了提供下一代breaker帶來師徒制度、課程和增進他們創作熱情所需的技能。
自由、包容、多元、創意。任何我能夠為他人踢倒的阻饒，我一定會去做，並且盡可能地帶著所有人跟著我一起。如果我不能拉人進來，我一定會推動人們前進，這就是我們希望透過Hope 4 Hip Hop實踐的目標。
Omar與我們談到了他作為第一位Red Bull BC One World Champion世界冠軍的背景，這如何改變了他未來的道路，並促使他優先考慮對下一代breaker的指導。
你最早接觸到breaking是甚麼情況?
我在國中六年級大概十一、十二歲的時候開始。Breaking只是當時在街坊巷口一時的流行，我一些親戚和朋友都在跳。我開始跳breaking時只是為了好玩，並不了解文化或是嘻哈等東西。
那是如何從一時的流行到對你來說很重視的東西呢?
我當時有一個朋友叫做Robert，他從芝加哥搬到德州。他介紹一位來自芝加哥good breaking舞團的老友Mike給我認識，我們都叫他"塑膠人"。他們會飛去國外參加一個叫做UK Championship的比賽。Mike介紹我們去南奧斯丁育樂活動中心練舞場地的人，在那裏我接觸到很多breaking非常厲害的人，也是我開始意識到這是我很享受其中的事情。跳舞讓我遠離是非，也是我很拿手的東西。也是那個時候我開始認真對待跳舞，並且在活動中心有很棒的導師制度，並且開始練習表演並且獲得很多的自信。
身為首位Red Bull BC One World Champion世界冠軍，帶我們了解當時贏得勝利的感覺。你了解當時獲勝帶來的意義嗎?
那是一種很不真實的感受。很明顯的，你不會帶著繪書的態度去比賽。但是我當時與一位好朋友Ronnie一起去。我們兩個都來自美國，但是被芬在不同的組別。我們都認為這是一個源自美國的文化，並且我們在一場獨一無二的國際比賽中，所以我們必須要獲勝。身為好友，我認為不管我兩之間是誰獲勝，都能替對方開心。真沒想到我們都進入決賽，最後由我勝出。那一刻我對於Red Bull BC One最終會成為一個國際舞台和其盛大的規模是很天真的。
可以跟我聊聊去年與Roger Davis和Romeo Navarro開始的breaking合作案"Hope 4 Hip Hop"嗎? 你的目標是甚麼?
Romeo Navarro和Roger Davis都是我跳舞生涯的導師。我有自己的案子和活動，但是這個合作案是我們一起發想和討論好多年的東西。在2019年底到2020年初時我們有一些機會，我們有信心在同一個群體下會做得更好。因此我們決定開始Hope 4 Hip Hop，並且真正專注在自由、包容、多樣性、創造力以及享受其中的樂趣。
說實話，多年來大家一直希望我們能夠一起做些甚麼，但是因為我們彼此都有自己的事業以及時機不對，所以我們沒辦法完成。但是我看到一個機會，並且跟他們說，看，我們擁有世界上所有的經驗，除了breaking以外的專業的背景和技能。讓我們利用嘻哈和其元素當作一個工具，當我們受到這些年輕人的關注時，讓我們來灌輸從以前學到的道德和價值觀，以回饋給社群。
為什麼指導年輕人和回饋當地社群變成你如此重要的順位呢?
現在回想起來，作為一位成年人，有一些重要的人指導並帶領我實現了我能夠完成的目標。我很努力工作，但總有人指引我走向正確的方向。我對於自己的事業感到滿意，任何我決定要完成的事情我都一一完成。我開始與一個非營利組織合作，並且從回饋社群中獲得很多快樂。Breaking是我的工具，但是我很快的意識到人們才是我的熱誠所在。我有豐富的經驗和智慧能與他人分享，我終於處於可以做到這一點的位置。兜了一圈我們回到了原點。我不僅可以在自己的職業生涯中成功，還可以為他人敞開大門。
對於你正在指導的人，甚麼是你嘗試去專注的最重要的事情?
最重要的部分是心靈的耐力。很多事情都可以傳授，像是教人如何練習。但是如果有人是很有奉獻精神，他們通常會很努力地在專業上保持一致性。但是我認為通常是心靈的耐力會讓人措手不及。一天你是餓著肚子的藝術家試著讓夢想成真，然而成功來時會悄悄降臨。伴隨著成功而來的是批評和仇恨，這是你沒有預料到的。並且很多的壓力和自我懷疑，心靈層面上是很困難的。對我而言一直是建立心靈的持久性。不只身為一位breaker，breaking運動員，而是過著每一天的人們。這種舞風很特別和獨特，能夠很真實地展現出你個人的特質。