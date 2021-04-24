Red Bull先進電競賽車模擬訓練中心巡禮

Red Bull電競賽車運動在這項卓越遊戲領域有了自己的新家，這不僅有助增進目前12位車隊車手的實力，而且還可以做為學習的中心，以確保Red Bull電競賽車運動繼續為年輕的模擬賽車手提供訓練的資源與協助。

電競運動的新家擁有最好的設備和技術，位於Milton Keynes的Red Bull技術園區內。

這處新設施將成為Red Bull電競賽車運動的根據地。車手將在此接受培訓，以晉級至大型的賽事活動，在某些情況下，車隊還將在這處新的空間裡舉行比賽。

Ready For Some Competition © Getty Images

這處新空間，係由4000多位參與者，為爭取我們的Playseat精美獎品參與了這項命名的活動，計分為4個主要區域，分別是訓練區、比賽區、控制台及車手的儲物間。

訓練區配備了6席F1 電競賽車運動專業級系列

訓練區域具有6個F1 電競專業系列規格的電競座椅，並具有Fanatec的設置和超清晰240hz AOC的螢幕，此螢幕連接到9x9的影片牆，可顯示來自車手的數據。團隊的每位成員都將擁有範圍最廣HyperX的外部設置，包括Cloud II無線耳機。還將為Red Bull Esports的團隊經理提供一個Citrix數據儀表板，以監控訓練和賽事的相關情況。

Reading For Some Sim Racing © Getty Images

比賽區域提供兩個沉浸式AOC多螢幕設置的電競座椅和Fanatec直驅軸距，以提供額外的反饋。其中一部機台還配備完整的Fanatec漂移裝置。

控制台區域是一處休閒區，在這裡，團隊成員可以從虛擬賽道脫離，放鬆一下身心。該區域配備了65英寸的飛利浦OLED電視，可將其連接到配有PS5 和Xbox Series X，並與PUMA主動遊戲椅相結合。不僅如此，還有一個帶有附加Sonos Sub的Sonos Arc和兩個Sonos One SL係用於環繞揚聲器的設置，可提供杜比（Dolby Atmos）的環繞音響。

每年一般的民眾都有機會在一定的天數內租用這個空間。車迷還可參觀Red Bull 賽車工廠，進而直接體驗我們電競賽車手的訓練方式。