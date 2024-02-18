Max Verstappen poses for a portrait during Red Bull Racing 2024 Season Launch RB20 in London, UK on January 30, 2024
© Will Cornelius/Red Bull Content Pool
F1

Red Bull 新款 RB20 賽車璀璨登場

美麗新世界：Oracle Red Bull 推出了他們 2024 年挑戰者 RB20，它是 2023 年奪得世界冠軍所向披靡 RB19 賽車的徹底進化與提昇。
由 Paul Keith 編寫
7 min read更新於

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Oracle Red Bull Racing 2024 Launch

Save the date and prepare for the arrival of our 2024 Formula One challenger: RB20.

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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20分鐘

Summary

  1. 1
    Red Bull車隊為何如此強大？
  2. 2
    這款車外觀如何？
  3. 3
    這款車的設計有什麼變化？
  4. 4
    引擎的秘密是什麼？
  5. 5
    誰將是它的主要競爭對手？
  6. 6
    還有什麼是新的？
Oracle Red Bull車隊在英國米爾頓凱恩斯車隊工廠的現場演示中推出了他們的新挑戰者RB20，由Max VerstappenSergio Pérez 和車隊老闆 Christian Horner出席了發布會，共同慶祝F1 20 週年成功的榮耀。
2024 F1一級方程式賽季中，RB20 將帶領衛冕冠軍衝鋒陷陣。 三屆世界冠軍Verstappen希望他的對手們能像熟悉去年創紀錄 RB19 一樣，熟悉 RB20 消失在遠方的景象。
成為史上最成功的 F1 賽車（去年贏得了 22 場比賽中的 21 場），車隊相信Verstappen和Pérez將為車隊帶來更多的榮譽。
Sergio Perez poses for a portrait during Red Bull Racing 2024 Season Launch RB20 in London, UK on January 30, 2024.

Sergio Pérez at the Oracle Red Bull Racing RB20 launch

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

為了慶祝車隊首次參加F1比賽20週年，Red Bull車隊的首位車手David Coulthard也參加了慶祝活動。
參加慶祝活動的還有技術長、F1史上最成功的設計師Adrian Newey以及技術總監Pierre Waché
Detail shot of the RB20 seen during the 2024 Oracle Red Bull Racing Car Launch.

The new Oracle Red Bull Racing RB20

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

The new Oracle Red Bull Racing RB20

The new Oracle Red Bull Racing RB20 looks aggressive from the front

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Detail shot of the RB20 seen during the 2024 Oracle Red Bull Racing Car Launch.

Same familiar colours, but lots of new details

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Detail shot of the RB20 seen during the Oracle Red Bull Racing Car Launch.

Expect to see the RB20 at the front of races very soon

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

01

Red Bull車隊為何如此強大？

自 2022 年 F1 規則改變以來，Red Bull車隊在競爭中佔據了主導地位。 RB18贏得了17場大獎賽，28次登上頒獎台，RB19則30次登上頒獎台。 這部分歸功於 2022 年氣動（ground-effect）賽車的回歸，它適合擁有最佳空氣力學套件的賽車，而這正是Red Bull車隊設計團隊的強項。
但這只是其中的一部分：車隊也掌控了自己的引擎製造，從而提高了動力、性能和可靠度。 自從Max Verstappen駕駛 RB17 奪得他的第一座世界冠軍後，這支車隊就已經是一支勝利之師。預計 RB20 賽車將再接再厲。
Max Verstappen poses for a portrait during Red Bull Racing 2024 Season Launch RB20 in London, UK on January 30, 2024.

Will Max Verstappen and the RB20 be the dream pairing again?

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

02

這款車外觀如何？

上週，RB20 在英國銀石賽道的試車測試中驚鴻一瞥，其塗裝與上個賽季的凱旋賽車基本相同。 從外觀上看，這是自 2015 年以來，我們一直看到的Red Bull車隊藍、紅、黃相間的設計，車隊的重點是在賽道上取得更大的成功，而不是在經典上做文章。 不過，如果你錯過了那些測試車型上一些夢幻般的顛覆性圖案，不妨看看這個圖集

Livestream

Save the date and prepare for the arrival of our 2024 Formula One challenger: the RB20.

03

這款車的設計有什麼變化？

現在流傳的一個詞是 "攻擊性"，因為 RB20 的車鼻更尖銳，整體輪廓更修長。 這也是Newey、Waché和團隊對 RB19 的徹底革新。 光環和新的側吊艙向下延伸出兩條長長的車架，其形狀可將空氣導入車內。
Max Verstappen表示：它看起來確實有些不同。我認為車隊在去年的基礎上有了很大的進步，我認為這是非常積極的。 我很期待到巴林開始測試，看看這輛車到底有多大能耐。
Christian Horner表示：你可以看到他們在某些方面相當激進，而且仍在不斷突破極限。我們的對手仍在不斷努力，我已經看到了幾輛已經發布的賽車， 它們的設計風格與我們去年推出的賽車相似。
你可以看到，所有的幕後人員都在非常努力地工作，賽車上的一些細節絕對非常精緻。
Sergio Pérez補充表示：我認為這恰恰顯示了這個團隊的渴望。我們去年的賽車是如此具有主導力，你不會想像我們會如此改變概念。我認為Red Bull車隊這樣做真的很有膽識。
Adrian Newey 在 "Talking Bull "播客 中似乎暗示，他們本可以走得更遠。
Adrian Newey表示：去年的賽車在主要方面是22 年賽車的進化，當然，在空氣動力學方面進行了正常的冬季開發，了解了我們需要在懸吊系統方面做些什麼來改進賽車，並減輕了車重，因為我們在2022 年從未達到車重限制。
今年的賽車是最初 RB18 的第三次進化。第三次進化是否過於保守，而其他人卻做了不同的事情？這就不得而知了。
04

引擎的秘密是什麼？

Max Verstappen and Sergio Pérez look at the RB20 with Adrian Newey, Chief Technical Officer of Red Bull Racing, at Red Bull Racing Factory on February 15, 2024, in Milton Keynes, England.

Oracle Red Bull Racing RB20 Car Launch

© Mark Thompson/Getty Images for Red Bull Racing

F1 的引擎研發已凍結到 2025 年，因此賽車將使用Red Bull動力系統公司和Honda製造的 RBPTH001，並與姊妹車隊Visa Cash App Red Bull共享。 Red Bull動力系統公司目前仍在與福特公司並行開展一個長期項目，為 2026 賽季開發下一代混合動力引擎——但我們說得太遠了。
RB20 技術規格：
  • 車型名稱：Red Bull車隊 - RB20
  • 動力装置：Honda RBPTH002
  • 變速箱：八速變速箱，縱向安装，帶液壓動力換檔和離合器操作
  • 燃油：Esso合作
  • 機油： 美孚 1 號
  • ERS：Red Bull動力系统
  • 煞車：碳-碳複合材料煞車碟盤和煞車片
  • 卡鉗：Brembo
  • 輪圈：輪徑：18英寸，前後，BBS標準供應
05

誰將是它的主要競爭對手？

McLaren 車隊在 2023 年起步較慢，但在年末成為領跑者。 車隊擁有穩定的車手組合：Lando Norris和Oscar Piastri，雖然許多人認為McLaren 車隊已經取得了最大的進步，但他們還需要在賽道上一展身手。 永遠不要排除Ferrari的可能性。 在過去的兩個賽季中，Red Bull車隊在起步階段表現出色，但後來逐漸衰退，不過他們擁有強大的車手陣容，包括Charles Leclerc和Carlos Sainz。 還有宿敵Mercedes，他們將以全新的賽車概念開始新賽季，並渴望重新挑戰勝利。
06

還有什麼是新的？

Verstappen 和 Pérez 展示了他們在 2024 賽季的新頭盔。 在 F1 賽場上，車手的頭盔是其彰顯個性的機會，頭盔上會有各種個人化的設計裝飾。

1分鐘

Max Reveals His 2024 Helmet

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英语

Max Verstappen
Verstappen 、 Pérez 和新款 RB20 將於下週在賽道上進行季前測試，為3 月 2 日在巴林舉行的首場大獎賽起跑線而戰。

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