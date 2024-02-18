Red Bull 新款 RB20 賽車璀璨登場

2024 F1一級方程式賽季中，RB20 將帶領衛冕冠軍衝鋒陷陣。 三屆世界冠軍Verstappen希望他的對手們能像熟悉去年創紀錄 RB19 一樣，熟悉 RB20 消失在遠方的景象。

成為史上最成功的 F1 賽車（去年贏得了 22 場比賽中的 21 場），車隊相信Verstappen和Pérez將為車隊帶來更多的榮譽。

Sergio Pérez at the Oracle Red Bull Racing RB20 launch © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

為了慶祝車隊首次參加F1比賽20週年，Red Bull車隊的首位車手David Coulthard也參加了慶祝活動。

The new Oracle Red Bull Racing RB20 © Will Cornelius/Red Bull Content Pool The new Oracle Red Bull Racing RB20 looks aggressive from the front © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Same familiar colours, but lots of new details © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Expect to see the RB20 at the front of races very soon © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

01 Red Bull車隊為何如此強大？

自 2022 年 F1 規則改變以來，Red Bull車隊在競爭中佔據了主導地位。 RB18贏得了17場大獎賽，28次登上頒獎台，RB19則30次登上頒獎台。 這部分歸功於 2022 年氣動（ground-effect）賽車的回歸，它適合擁有最佳空氣力學套件的賽車，而這正是Red Bull車隊設計團隊的強項。

但這只是其中的一部分：車隊也掌控了自己的引擎製造，從而提高了動力、性能和可靠度。 自從Max Verstappen駕駛 RB17 奪得他的第一座世界冠軍後，這支車隊就已經是一支勝利之師。預計 RB20 賽車將再接再厲。

Will Max Verstappen and the RB20 be the dream pairing again? © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

02 這款車外觀如何？

上週，RB20 在英國銀石賽道的試車測試中驚鴻一瞥，其塗裝與上個賽季的凱旋賽車基本相同。 從外觀上看，這是自 2015 年以來，我們一直看到的Red Bull車隊藍、紅、黃相間的設計，車隊的重點是在賽道上取得更大的成功，而不是在經典上做文章。 不過，如果你錯過了那些測試車型上一些夢幻般的顛覆性圖案，不妨看看 這個圖集 。

Livestream Save the date and prepare for the arrival of our 2024 Formula One challenger: the RB20.

03 這款車的設計有什麼變化？

現在流傳的一個詞是 "攻擊性"，因為 RB20 的車鼻更尖銳，整體輪廓更修長。 這也是Newey、Waché和團隊對 RB19 的徹底革新。 光環和新的側吊艙向下延伸出兩條長長的車架，其形狀可將空氣導入車內。

Max Verstappen表示：它看起來確實有些不同。我認為車隊在去年的基礎上有了很大的進步，我認為這是非常積極的。 我很期待到巴林開始測試，看看這輛車到底有多大能耐。

Christian Horner表示：你可以看到他們在某些方面相當激進，而且仍在不斷突破極限。我們的對手仍在不斷努力，我已經看到了幾輛已經發布的賽車， 它們的設計風格與我們去年推出的賽車相似。

你可以看到，所有的幕後人員都在非常努力地工作，賽車上的一些細節絕對非常精緻。

Sergio Pérez補充表示：我認為這恰恰顯示了這個團隊的渴望。我們去年的賽車是如此具有主導力，你不會想像我們會如此改變概念。我認為Red Bull車隊這樣做真的很有膽識。

Adrian Newey表示：去年的賽車在主要方面是22 年賽車的進化，當然，在空氣動力學方面進行了正常的冬季開發，了解了我們需要在懸吊系統方面做些什麼來改進賽車，並減輕了車重，因為我們在2022 年從未達到車重限制。

今年的賽車是最初 RB18 的第三次進化。第三次進化是否過於保守，而其他人卻做了不同的事情？這就不得而知了。

04 引擎的秘密是什麼？

Oracle Red Bull Racing RB20 Car Launch © Mark Thompson/Getty Images for Red Bull Racing

RB20 技術規格：

車型名稱： Red Bull車隊 - RB20

動力装置： Honda RBPTH002

變速箱： 八速變速箱，縱向安装，帶液壓動力換檔和離合器操作

燃油： Esso合作

機油： 美孚 1 號

ERS： Red Bull動力系统

煞車： 碳-碳複合材料煞車碟盤和煞車片

卡鉗： Brembo

輪圈： 輪徑：18英寸，前後，BBS標準供應

05 誰將是它的主要競爭對手？

McLaren 車隊在 2023 年起步較慢，但在年末成為領跑者。 車隊擁有穩定的車手組合：Lando Norris和Oscar Piastri，雖然許多人認為McLaren 車隊已經取得了最大的進步，但他們還需要在賽道上一展身手。 永遠不要排除Ferrari的可能性。 在過去的兩個賽季中，Red Bull車隊在起步階段表現出色，但後來逐漸衰退，不過他們擁有強大的車手陣容，包括Charles Leclerc和Carlos Sainz。 還有宿敵Mercedes，他們將以全新的賽車概念開始新賽季，並渴望重新挑戰勝利。

06 還有什麼是新的？

Verstappen 和 Pérez 展示了他們在 2024 賽季的新頭盔 。 在 F1 賽場上，車手的頭盔是其彰顯個性的機會，頭盔上會有各種個人化的設計裝飾。

1分鐘 Max Reveals His 2024 Helmet Get an exclusive look at Max's lid for the 2024 Formula One season

Verstappen 、 Pérez 和新款 RB20 將於下週在賽道上進行季前測試，為 3 月 2 日在巴林舉行的首場大獎賽 起跑線而戰。

觀看這些精彩視頻，為F1新賽季的開始做好準備...

Red Bull車隊公路之旅 - Pérez的內華達之夜

在拉斯維加斯發生的事情並不總是能留在拉斯維加斯。 重溫一級方程式賽車手Sergio Pérez駕駛RB7賽車從拉斯維加斯大道到內華達沙漠的史詩之夜，並向Red Bull車隊負責人Christian Horner解釋了這一切。

8分鐘 ¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯 與Sergio Pérez一起重溫史詩般的夜晚，他駕駛 RB7 賽車從拉斯維加斯大道駛向內華達沙漠。

Red Bull車隊公路之旅-Ricciardo進入內陸地區

Red Bull車隊派出車手Daniel Ricciardo前往澳洲考察阿爾伯特公園賽道。 車隊邀請了全國最優秀的賽車專家來幫助他們完善比賽策略。

9分鐘 F1 賽車在澳洲內陸 Oracle Red Bull 車隊派車手Daniel Ricciardo 前往澳大利亞先探墨爾本的阿爾伯特公園賽道。

Red Bull車隊公路之旅--從模擬到現實

Max Verstappen 陷入了他的模擬器中，需要清除不同的關卡，為在斯帕弗朗科爾尚舉行的比利時大獎賽做好準備。 查看影片的「製作過程」 。

7分鐘 From sim to reality Max Verstappen gets sucked into his simulator and needs to clear different levels to get to the Belgium GP.

趣味競賽 - 第一回合：迷你噴射艇

F1 車手 Daniel Ricciardo和角田裕毅（Yuki Tsunoda）在邁阿密的比斯坎灣（Biscayne Bay）進行迷你噴射艇對決。

4分鐘 邁阿密——Daniel Ricciardo 對決 Yuki Tsunoda 在 2023 年邁阿密大獎賽之前，F1 車手Daniel Ricciardo 和Yuki Tsunoda在邁阿密的比斯坎灣駕馭迷你噴射快艇進行了一場正面交鋒。請觀賞他們在水上競速的樂趣。

趣味競賽 - 第二回合：大型卡車賽

世界冠軍Max Verstappen和同為 F1 車手的角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛大型卡車在Red Bull賽道附近的 Erzberg 鐵礦場進行越野賽。

6分鐘 趣味競賽系列 請觀賞 F1 車手Max Verstappen和Yuki Tsunoda 駕駛巨型卡車在奧地利的一座鐵礦上展開對決。

趣味競賽 - 第三回合：日本游戲秀

Max Verstappen和Sergio Pérez對陣角田裕毅（Yuki Tsunoda）和Liam Lawson，在一系列三項挑戰中為自己的車隊贏得積分。 在三局兩勝制中獲勝的隊伍將在比賽開始時佔據優勢。

10分鐘 F1 車手在日本表演秀互尬車技 每個車隊的車手將共同完成一系列三個挑戰，為自己的車隊贏得積分。

趣味競賽 - 第四回合：F1 賽車手對戰氣墊船

在拉斯維加斯沙漠深處的 51 區附近，四名 F1 車手駕駛氣墊船測試他們的速度。 請觀賞Max Verstappen、 Sergio Pérez、Daniel Ricciardo 與 Yuki Tsunoda的精彩表現。

8分鐘 F1 drivers vs hovercraft Watch F1 drivers go head-to-head in sci-fi hovercraft racing, deep in the desert outside Las Vegas.

打開大門 - 走進 F1 賽車隊

走進位於義大利法恩扎的 F1 工廠，看看Scuderia AlphaTauri車隊正在為奧地利Red Bull 賽道舉行的 2020 F1 賽季的首場比賽做準備。 除了要為賽車和車手做準備，車隊還必須應對在全球疫情大流行期間所面臨的挑戰。

20分鐘 Open the Doors The 2021 F1 season is upon us, so now's a good time to see Scuderia AlphaTauri prepare to make their 2020 debut at the Red Bull Ring.