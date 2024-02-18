Red Bull 新款 RB20 賽車璀璨登場

2024 F1一級方程式賽季中，RB20 將帶領衛冕冠軍衝鋒陷陣。 三屆世界冠軍Verstappen希望他的對手們能像熟悉去年創紀錄 RB19 一樣，熟悉 RB20 消失在遠方的景象。
成為史上最成功的 F1 賽車（去年贏得了 22 場比賽中的 21 場），車隊相信Verstappen和Pérez將為車隊帶來更多的榮譽。
為了慶祝車隊首次參加F1比賽20週年，Red Bull車隊的首位車手David Coulthard也參加了慶祝活動。
自 2022 年 F1 規則改變以來，Red Bull車隊在競爭中佔據了主導地位。 RB18贏得了17場大獎賽，28次登上頒獎台，RB19則30次登上頒獎台。 這部分歸功於 2022 年氣動（ground-effect）賽車的回歸，它適合擁有最佳空氣力學套件的賽車，而這正是Red Bull車隊設計團隊的強項。
但這只是其中的一部分：車隊也掌控了自己的引擎製造，從而提高了動力、性能和可靠度。 自從Max Verstappen駕駛 RB17 奪得他的第一座世界冠軍後，這支車隊就已經是一支勝利之師。預計 RB20 賽車將再接再厲。
上週，RB20 在英國銀石賽道的試車測試中驚鴻一瞥，其塗裝與上個賽季的凱旋賽車基本相同。 從外觀上看，這是自 2015 年以來，我們一直看到的Red Bull車隊藍、紅、黃相間的設計，車隊的重點是在賽道上取得更大的成功，而不是在經典上做文章。 不過，如果你錯過了那些測試車型上一些夢幻般的顛覆性圖案，不妨看看這個圖集。
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Save the date and prepare for the arrival of our 2024 Formula One challenger: the RB20.
現在流傳的一個詞是 "攻擊性"，因為 RB20 的車鼻更尖銳，整體輪廓更修長。 這也是Newey、Waché和團隊對 RB19 的徹底革新。 光環和新的側吊艙向下延伸出兩條長長的車架，其形狀可將空氣導入車內。
Max Verstappen表示：它看起來確實有些不同。我認為車隊在去年的基礎上有了很大的進步，我認為這是非常積極的。 我很期待到巴林開始測試，看看這輛車到底有多大能耐。
Christian Horner表示：你可以看到他們在某些方面相當激進，而且仍在不斷突破極限。我們的對手仍在不斷努力，我已經看到了幾輛已經發布的賽車， 它們的設計風格與我們去年推出的賽車相似。
你可以看到，所有的幕後人員都在非常努力地工作，賽車上的一些細節絕對非常精緻。
Sergio Pérez補充表示：我認為這恰恰顯示了這個團隊的渴望。我們去年的賽車是如此具有主導力，你不會想像我們會如此改變概念。我認為Red Bull車隊這樣做真的很有膽識。
Adrian Newey表示：去年的賽車在主要方面是22 年賽車的進化，當然，在空氣動力學方面進行了正常的冬季開發，了解了我們需要在懸吊系統方面做些什麼來改進賽車，並減輕了車重，因為我們在2022 年從未達到車重限制。
今年的賽車是最初 RB18 的第三次進化。第三次進化是否過於保守，而其他人卻做了不同的事情？這就不得而知了。
McLaren 車隊在 2023 年起步較慢，但在年末成為領跑者。 車隊擁有穩定的車手組合：Lando Norris和Oscar Piastri，雖然許多人認為McLaren 車隊已經取得了最大的進步，但他們還需要在賽道上一展身手。 永遠不要排除Ferrari的可能性。 在過去的兩個賽季中，Red Bull車隊在起步階段表現出色，但後來逐漸衰退，不過他們擁有強大的車手陣容，包括Charles Leclerc和Carlos Sainz。 還有宿敵Mercedes，他們將以全新的賽車概念開始新賽季，並渴望重新挑戰勝利。
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