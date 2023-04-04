Bybit性能加速器計劃，被認為是同類產品中的首創，旨在為運動員和專業人士提供持續增強和改善其表現的方法。該計劃結合了教育、生理學和心理健康，幫助參與者繼續學習、傾聽、關心和改進賽道上和賽道外的表現。

加速器計劃讓參與者接受由領先行業和健康專家提供的各種專業培訓方案。電競車手的身心健康得到充分支持，因為他們將他們的表現和耐力提升到一個新的境界。

該計劃為車手提供量身定制1:1 課程以及團體培訓，以幫助他們獲得競爭優勢，並且在之前的戰績中顯示，已經為車隊贏得許多成功的榮耀。

車手們已經見證了性能的提升，車隊也已經收穫了培訓的回報，在 2022 年 F1 電競系列賽中多次獲勝，並在車隊錦標賽中獲得第二名。

加速器計劃公告是在領先的加密貨幣交易所 Bybit ，於 2022 年的一項多年協議後，成為 Oracle Red Bull 賽車車隊的首席團隊合作夥伴之後發布的。

Bybit 成立於 2018 年，在過去五年中呈現指數級增長，目前在全球擁有超過一千萬用戶。 為了認識到 Bybit 的參與規模，它作為 Oracle Red Bull 賽車車隊的主要團隊合作夥伴加入了這項工作，這是第一次與團隊建立這樣的合作夥伴關係。

車隊負責人兼 Oracle Red Bull首席執行長Christian Horner表示：我們非常自豪，我們的電競團隊迅速成為賽道上最成功的車隊之一，自車隊成立以來贏得了數百場比賽和多項冠軍頭銜。 2018 年。我們認識到心理健康對於增進所有運動員的體能訓練至關重要，而在模擬賽車方面，精英級別的壓力和挑戰是獨一無二的。

“這就是為什麼我們與 Bybit 一起創建這個計劃來解決這個問題。 通過支持我們電競車手的身心健康，我們認為要為他們配備最高水平的福利與所需的工具，以持續取得成功。”

Bybit 聯合創辦人兼 CEO Ben Zhou表示：我們了解壓力和極度壓力情況給身心帶來的壓力，因此我們非常自豪能夠參與這一開創性的項目。無論是評估瞬間的市場走勢，還是以超過時速 300 公里的速度通過彎道的高性能機器，巔峰性能都需要超人的精神和身體耐力——一次又一次。 這就是為什麼我們將繼續支持一切的努力，以改善頂級運動員和專業人士的繼續教育、適應力和福祉，因為他們不斷挑戰自己的極限。