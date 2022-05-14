Elly 將成為 Oracle Red Bull Racing Esports電競賽車Twitch 賽程的核心，定期創作內容，讓粉絲們更深入了解 Oracle Red Bull 車隊和 Esports電競運動的世界。

她也將開始自己的模擬賽車之旅，接受Porsche TAG Heuer超級盃世界冠軍Sebastian Job的培訓，之後將在 6 月參加 2022 年PESC 全明星總決賽。

住在德州奧斯汀的 F1 Elly 表示：我不得不承認，加入 Oracle Red Bull Racing Esports 感覺有點太不真實了。 從幾年前通過發布一個隨機的 7 秒 TikTok，開始我的 F1 內容創作之旅，到現在加入一個真正的 F1 團隊……我想我現在仍在嘗試相信這件事情！

“我當然要感謝我的追隨者，因為他們給了我很大的勇氣繼續發佈內容，繼續我的模擬賽車，甚至一路嘗試新事物——為此我感到非常感激，並感謝他們的支持。

“一路走來，我結交了許多朋友——我在這個領域結交的第一批朋友之一是車隊的 F1 電競車手之一 Marcel Kiefer。 他一直對 Oracle Red Bull Racing Esports 評價甚高。能在車隊中有一張熟悉的面孔，確實對加入Oracle Red Bull車隊更有吸引力。”

Oracle Red Bull Racing Esports 資深遊戲和電競經理 Luke Jones 表示： Elly 已成為業內最受歡迎與矚目的一級方程式賽車和模擬賽車內容創作者之一，我們非常高興歡迎她成為 Oracle Red Bull Racing Esports，有史以來第一位專業的內容創作者。 她有趣、熱情，並以引人入勝的方式引起年輕的 F1 粉絲和遊戲玩家的共鳴，我們認為她是團隊的完美選擇。

除了內容創作，F1 Elly 還將在前 PESC 世界冠軍 Sebastian Job 的指導下接受 iRacing 的挑戰。

Elly 表示：身為Oracle Red Bull Racing車隊的一員，我今年的另一個目標是在模擬賽車方面做得更好。 多一點練習和多一點專注，對我來說可能會有更長的路要走。我很高興能利用 PESC 全明星賽來開啟這一新旅程，我很幸運得到一些速度非常快的 Oracle Red Bull Racing 電競同事的幫助，訓練我並迎接這新的挑戰。

我在（5 月 11 日）周三與 2020 年Porsche TAG Heuer Esports電競超級盃世界冠軍Sebastian Job在Oracle Red Bull Racing Twitch 頻道上開始我的 PESC 全明星賽練習。從那時起直到六月，我將在我的 Twitch 頻道 (F1elly) 以及 Oracle Red Bull Racing 頻道上進行練習。

Elly於英國夏令時間 5 月 11 日星期三晚上 8 點在 Oracle Red Bull Racing Esports 的 Twitch 頻道上直播她的首場演出。