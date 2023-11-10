Josh Idowu由Scuderia AlphaTauri Orlen Esports 轉進，希望在上賽季登上領獎台的表現基礎上再接再厲：“能與Frede 這樣業內最優秀的車手之一搭檔是我的榮幸。 當然，我們的目標是車隊冠軍，但我希望能夠挑戰車手冠軍，並在去年第七名的基礎上取得進步。 這將是我第一次參加 LAN 比賽，挑戰也隨之而來，但我和 Redline 團隊的成員們已經投入了許多必要的工作，如果運氣好的話，成果將會隨之而來。”