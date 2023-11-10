Josh Idowu由Scuderia AlphaTauri Orlen Esports 轉進，希望在上賽季登上領獎台的表現基礎上再接再厲：“能與Frede 這樣業內最優秀的車手之一搭檔是我的榮幸。 當然，我們的目標是車隊冠軍，但我希望能夠挑戰車手冠軍，並在去年第七名的基礎上取得進步。 這將是我第一次參加 LAN 比賽，挑戰也隨之而來，但我和 Redline 團隊的成員們已經投入了許多必要的工作，如果運氣好的話，成果將會隨之而來。”
對於模擬賽車界來說並不陌生，Oracle Red Bull 模擬賽車老將 Frede Rasmussen 再次回歸：「在去年以微幅差距錯失車手錦標賽之後，我比以往任何時候都更有決心獲勝。 我們也有強大的陣容來挑戰團體冠軍。 自 2019 年以來首次重返線下賽事將大大提高比賽的氛圍，我期待在新的行程中添加一些新賽道。”
iRacing 和 ESL R1 超級巨星 Sebastian Job 進一步完善了 Oracle Red Bull 模擬車隊的陣容。 他說：「今年，當我參加另一個系列賽時，我將扮演更多支援的角色，但我期待以更多元的方式支持車隊。 重返線下賽對於錦標賽的發展來說是一件令人興奮的改變，我希望我對這種形式的經歷以及之前參加比賽的經驗，能夠幫助車隊在利潤如此豐厚的系列賽中贏得優勢。”
F1 模擬賽車世界錦標賽的第 1 場比賽將於 2023 年 11 月 24 日在巴林國際賽車場舉行。 車迷可以透過收看 F1 Twitch 官方頻道，並關注我們在 Instagram、X、Facebook 和 Twitch 上的社交媒體頻道來支持車隊，並進一步了解最新的比賽結果。