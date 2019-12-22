向這輛雙座 SxS全地形越野車打聲招呼吧！駕駛皆是Red Bull車手，2020達卡拉力大賽，屆時他們將馳騁這輛嶄新且超酷的越野車出征。

這其中包括部分新一代的賽車手， Red Bull越野青少年計劃的成員，屆時將馳騁比利時Overdrive賽車車隊所開發的全新OT3雙座越野車參賽，並從實戰中獲取寶貴且難得的經驗。

美國籍21歲的Blade Hildebrand及23歲的Mitch Guthrie Jr，將代表美國Red Bull越野車隊，並在星條旗的標誌下，參加這項全世界最嚴峻耐力賽車運動的挑戰任務。

因此，讓我們巡禮一下這輛野獸般的新車吧！並進一步了解它為何能夠帶領我們的團隊在2020年達卡大賽贏得勝利的原因。請點擊觀賞下方OT3越野車馳騁的英姿，請繼續滑動螢幕，了解更多有關這輛最新款越野車參賽達卡的相關資訊……

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Overdrive總監Jean-Marc Fortin表示：我們從一張白紙草圖上開始設計OT3。 後來，螢幕開始展示這一路的歴程，如上圖所示。

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即使沒有足夠的空間，但麻雀雖小五臟俱全，副駕駛仍可像“正統”拉力賽車一樣，獲得同樣的導航裝備。

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所有OT3越野車，均在比利時小鎮Villers-le-Bouillet列日(Liège)附近的Overdrive總部手工打造產製。屆時它們將從那裡運到2020年沙烏地阿拉伯達卡拉力大賽的起跑線上。

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這輛車你將看不到電鍍圖層，這會增加包裝的整體重量。 每條電纜都是開放的，並且每個部分都可滿足其特定目的。 但安全是重中之重。

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越野車上沒有擋風玻璃，可為車手提供更好的視野，並提高安全性。

OT3駕駛的手感令人印象深刻！-Cyril Despres

這輛雙座越野車是達卡拉力大賽最輕的車輛。 OT3的重量僅有890公斤，重量非常輕，這完全要歸功於碳纖維和凱夫拉（Kevlar）的車身，以及諸如LED照明這樣巧妙的細節。

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確保車輛最大的穩定性，這輛越野車體2.08公尺寬，甚至比藍寶堅尼Urus這樣高性能的SUV還要強大！

達卡拉力大賽5座世界冠軍車手 Cyril Despres執行幾次測試駕駛後表示：OT3駕駛的手感令人印象深刻！超速檔OT3 是一款六變速、1,000cc渦輪增壓越野車，可產生約177匹馬力，它的引擎在沙漠地形可戰勝其他更強勁的車款。

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設計過程中另一個首要任務，是能夠在沙丘上輕鬆進行任何更換零件的維修工作。 在下方，你可看到它的樣子...

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易損零件已策略性地移至安全位置，而底座係由連續的鋁板所保護。

SxS專用煞車盤系統則由美國專家Wilwood所提供，如下圖所示。