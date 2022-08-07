偶爾，你必須停下來，停下來欣賞。但是當你是芬蘭人時，這並不容易做到。 尤其是當你被要求停下來欣賞愛沙尼亞人獲勝的情景。

從歷史觀點來看，芬蘭灣的北部和南部海岸一直存有分歧。 但在周日的芬蘭拉力賽上，成群結隊的當地人舉起了他們的旗幟（帶有藍色十字），為來自水對岸的Ott Tänak歡呼。

如果芬蘭車手無法在主場獲勝，那麼站在頒獎台上的人所要求的就是贏得勝利。

Sisu希甦精神，沒有準確的翻譯，但它代表著恆毅力、續航力，又帶有衝勁和決心的意思。多年來，一種內在的力量一直幫助芬蘭人民克服了許多的困難。

Tänak 是一名愛沙尼亞人，他在周日體現了芬蘭人的特色。他像當地人一樣贏得了這次拉力賽事。這對於韋斯屈萊的好民風來說已經足夠了。

Kalle Rovanperä has dominated in 2022, but couldn't win at home © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

從周五早上開始，Tänak 就像著了魔似的開車。 他的 Hyundai i20 N Rally1 很少朝向正確的方向，但不知何故，這位 2019 年的世界冠軍皆能將它保持在樹林之間，輪胎管控良好。他從第二賽段一直領先到週日的最後一個賽段。

週五的 Laukka 測試結束後，他停下來喘了口氣。在那之後手有點顫抖，他微笑著，用力吹了一口氣，用他的巴拉克拉法帽擦了擦頭。

他坐了回去，把頭靠在座位上，眼睛短暫地閉上一會兒。 連他自己都不敢相信自己剛剛做了什麼。他剛剛取得了領先。但並沒有就此停止。為了最大的回報，他不斷地冒著一切風險向前奔馳。

向任何一位拉力車手詢問一場勝利，他們必會談論到這場勝利。芬蘭是勇敢者的天堂。蒙地卡羅可以是思想家的勝利，戰略家的成功，但在所謂的沙石大獎賽中的勝利意味著一切。

上個月，Tänak 在他的家鄉愛沙尼亞公路上無法跟上芬蘭車手 Kalle Rovanperä 的冠軍頭銜——芬蘭土生土長的車手——Toyota GR Yaris Rally1。那傷害是有的。想要減輕這種痛苦的最好方式——唯一的方式——是回報芬蘭人的恩惠。

他是如何做到的？

可以這麼說，Hyundai在今年的 WRC 中並沒有真正成為Toyota 或Ford的對手。 這輛韓國車在上個賽季的開發派對上遲到了——除了 Tänak 令人驚訝的義大利成功之外——在今年上半年沒有任何威脅性存在。

但在WRC一年一度的速度節上，Toyota可以更接近Ott，但他們無法超越他。 自 2017 年加入 WRC 以來，Yaris 直到現在於韋斯屈萊從未被擊敗過。

很簡單，Tänak 準備比任何人都更努力、更遠、更響亮和更快，以追求他的第三次芬蘭拉力賽的勝利。 關於他的汽車無法與Toyota汽車相提並論的說法顯然不合時宜，並且必須歸功於 Alzenau 的團隊，因為他們在愛沙尼亞和芬蘭之間的幾週內所做的努力。

對 Tänak 來說，瀕于精神錯亂的三天是值得的：這是我有史以來最好的勝利。我不確定我可以說這是我在駕駛方面的最佳表現，但這是最好的勝利。

Rally Finland was a big win for Tänak and Hyundai © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 我不確定我可以說這是我在駕駛方面的最佳表現，但這是最好的勝利。 ott-tänak

Rovanperä 也可以慶祝

在整個拉力賽中，Kalle Rovanperä 的第二名足以擴大他在積分榜上的優勢。

他表示：這是極正面的，也是我可以引以為豪的事情。週六，我們為比賽費盡心力，但到頭來我無能為力。我與賽車都盡力了，當你這樣的時候，情況顯然就不太好。

“今天早上，Ott開得超猛，是的，也許我可以開得更快一些，但風險太大。我不值得冒這個風險。”

Toyota最芬蘭的芬蘭人，車隊負責人Jari-Matti Latvala勇敢地面對結果：我們已經看到你擁有的這些記錄——比如像我們沒有在這裡被打敗的記錄——你知道這些記錄就是要在那裡被超越的。Ott非常努力地取得了這場勝利。這對他是好事。但我也為車隊感到驕傲。我們拿下了前六名中的四名，我們排名第二、第三和第四。

Esapekka Lappi took third on home soil © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

頒獎台上的第三名是 Esapekka Lappi。儘管在當天晚些時候出現翻車狀況，但他還是取得了成績。星期五是無聊的一天，今天可不是了。我們開始了最後賽段，太瘋狂了。

這不是你每天都能聽到的台詞，但在芬蘭，一切都有可能。