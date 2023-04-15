戶外跑步與室內跑步哪個訓練方式對你會比較好？

對大多數的跑者而言，在跑步機或戶外跑步，兩者心理感受、舒適度上大不同。例如戶外跑者覺得跑步機簡直是「懲罰」，乏味之外還要吹冷氣吹到頭痛，戶外新鮮空氣和風景好多了﹗跑步機跑者則認為邊看電視邊跑既療癒又殺時間，而且有效率，比戶外颳風淋雨飆汗好得多。所以,你到底適合戶外跑步還是室內跑步呢？

對於這個長期受到討論卻又無法解決的議題，健身暨跑步教練Risqat Fabunmi-Alade將為你說明戶外跑步與室內跑步的好處。

使用室內跑步機的好處

1.讓你更容易上手

根據跑步機的設計模式，跑步履帶可以幫助你在開始跑步時讓腳部自動前行，另外加上室內沒有任何的風向阻力產生，這意味著在室內跑步機上進行跑步這項運動時，會更加的容易上手。

2.對膝蓋和腳部的衝擊力較小

knee support © Luis Vidales / Red Bull Content Pool

跑步機上的履帶會吸收在跑步時所產生的衝擊力道，這也是使用跑步機進行訓練其中最主要的好處之一，也因為這樣的原因讓跑者能比在戶外跑時需要產生較小的推力，因此也能減輕跑步對於膝蓋的負擔及影響。

3.可更安全的補給能量

快速補充能量 © Craig Maddison – Madd Since ’81

對於想要運用跑步增強肌耐力的人來說，在跑步過程中進行適當能量及飲水補給是一件十分重要的工作。然而，使用跑步機進行無論是節奏跑或長距離跑時，都可以更安全快速的補充能量，因為你不需要刻意放慢速度或注意路面狀態，就可以補給能量，無論是能量膠的補充或飲水的補給，都可更加的順暢安全。

4.免除應付路上障礙

跑步機還能給你更一致性的訓練方式。有進行過戶外跑步訓練的人都了解，在戶外跑步你必須要時時刻刻注意周遭的路況，無論是路口的紅綠燈或是路面的平整性，都會使得你無法專注或享受跑步這件事上，很多時候你必須要減速或改變原本的步伐來排除障礙物，這對於跑步訓練的安全來說有著十分嚴重且不良的影響。另外，跑步機上也可以設定需要的跑速，讓你可將自己的訓練目標進行更有效率的安排，並更快速的提高耐力訓練成效。

5.可隨時選擇訓練強度

相對於戶外有限的環境，跑步機可以隨時增強訓練強度，只需要點擊坡度傾斜的設計按鈕，就可以根據你所需要的訓練強度及目標進行設定。透過速度與坡度的調整，能更有效率的提高訓練模式及強度，讓耐力訓練的變化性更加多元。

6.不用擔心天候與時間問題

因為在室內使用跑步機進行訓練，所以不用再局限於天候不佳或冬季訓練的自然因素。你是否也有過想外出跑步卻因為下雨或刮風問題而無法出門？甚至在冬天因為天色昏暗而要帶著頭燈外出跑步的困境？這些問題通通都可以透過跑步機來解決，只要你想跑隨時可以進行訓練，也不用再因為天候狀況而坐在家中。

去戶外跑步的好處

1.能增強身體的活力

在英國艾希特大學（University of Exeter）的一項研究中發現，在戶外進行跑步訓練，能增強活力、減少緊張感、困惑、憤怒和抑鬱的感覺，並且能經由陽光獲得維生素D的補充。

2.能有效測試平衡性、機動性和靈活性

在戶外進行跑步時，都會遇到許多路面不平整的狀況。例如：人行道、草地、泥巴路、柏油路或是爬坡路等等，這些都會提高跑步時的平衡感及空間意識，這對於跑者是否能隨時應付各式各樣狀況就變得極為重要。相對來說，也可以訓練身體對於外在突發狀況的反應及靈活度。

3.為實際比賽做好準備

在戶外進行跑步訓練對想參加賽事的人來說，能更有效率的做好準備，無論是在低溫中控制肺部呼吸節奏適應冷空氣，或是起跑後賽道上人擠人的狀況，這也都是室內跑步機所無法帶給你的訓練項目。

4.認識志同道合的跑友

雖然，獨自一人跑步可以更加專注或整理個人思緒，但卻缺少一種運動訓練的動力。然而，在戶外跑步時則可在一條路線上認識許多與你志同道合的跑者，甚至你也可以加入跑步社團認識新朋友，讓運動與生活能更加的充滿動力。

5.你可以防止（大部分）傷害

雖然，跑步機的履帶對於關節及腿部的衝擊力較小，但這並不意味著受傷的風險就會降低，因為減少了刺激將會影響整個骨骼的生長及強度，隨著長時間的訓練之後，將會導致更高的受傷風險，這是因為身體將無法應對真實的跑步需求，尤其戶外跑步時身體必須承受高於體重5倍的衝擊力（取決於跑步的速度及強度），這絕對是跑步機無法帶給你的成長。

Risqat Fabunmi-Alade的結論： 首先，我要跟你強調室內跑或是戶外跑都是非常好的訓練方式。但我個人會比較傾向於戶外跑，因為它能帶來全方面的訓練優勢，但如果是在天候不佳的狀況或有特殊訓練需求，我則會選擇在室內跑步機上進行訓練，但絕大多數的時候我會走出戶外來跑步。