冠軍大四喜：Pauline Ferrand-Prévot 的 2022 奪冠大滿貫

Pauline Ferrand-Prévot 為歷史書中寫下了新篇章，這位法國車手在義大利贏得了首屆 UCI Gravel 世界錦標賽冠軍後，加上先前拿下XCO、XCC及Cross-Country Marathon(XCM)的世界冠軍榮耀，意即她在2022年共獲得四座世界冠軍。

世界冠軍的頭銜對 Pauline Ferrand-Prévot 並不陌生，時年 23 歲的她，在 2014 年贏得公路車世界冠軍，同年並獲得 XCO 和越野公路車世界冠軍，成為第一位同時獲得三個自行車項目世界冠軍的自行車選手。

她在 2018 年被診斷出患有雙髂動脈內纖維化，並在 2019 年和 2020 年進行了兩次手術，之後 Pauline Ferrand-Prévot 完全康復，重回賽場的她獲得更多冠軍的肯定。

Ferrand-Prévot was already the rainbow jersey holder in XCO, XCC and XCM © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

2022 賽季的 Pauline Ferrand-Prévot 表現銳不可擋，先在 XCC 和 XCO 摘下世界冠軍，隨後並贏得XCM世界冠軍，追平之前自已創下單一賽季獲得三座世界冠軍紀錄。

近年來在歐美非常流行的gravel bike，在2022年成為UCI世錦賽比賽項目，首度舉辦的世錦賽gravel bike賽事在義大利舉行，菁英女子組路線全長140km，賽道其中 32% 是未鋪砌的道路、24% 為硬礫石路、1% 的鵝卵石路、10% 的硬質路面和以及 31% 的柏油路面，而且選手們要在海拔 700 米的環境奮戰。

Pauline Ferrand-Prévot 在開賽後便待在領先位置，她與四人小組在比賽後段脫穎而出，成為冠軍熱門候選人。

位居領先集團的 Pauline Ferrand-Prévot 不斷製造攻勢，讓她能夠掌握優勢，並且最後以激動人心的衝刺，擊敗來自瑞士的Sina Frei。

Pauline Ferrand-Prévot 賽後指出，我認為跑了一場完美比賽，一開始大家的速度很快，加上中段適當配速，讓我在最後可以保持在領先位置。她並補充表示，如果終點線前呈現小團體衝刺，贏下比賽的機率相對變得更高，最終也順利如願，感到非常開心並享受勝利的滋味。