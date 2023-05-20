MotoGP™未來之星Pedro Acosta專訪

回顧他在赫雷斯舉行的 Moto2™ 西班牙大獎賽中拿下令人振奮的第二名，這些也許不是您對這樣一位年輕車手所期望的。 但Acosta明白。他有成為超級巨星的自信，成為 MotoGP™ 眾多偉大車手中的下一位。 他覺得他有能力，所以我們和他一起度過了一個比賽週末，試圖弄清楚他打算如何達到頂峰。

Unassuming, uncompromising and unbreakable © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

注定偉大

他今年 18 歲，已經是 MotoGP 輕量級 Moto3™ 級別的世界冠軍，並且在他的第二個賽季就在 Moto2™ 世界錦標賽取得領先地位。 MotoGP™（摩托車比賽的最高級別）的席位很可能在 2024 年有機會。雖然這似乎是一個快速的晉升，但知情人士認為，自從他第二次參加大獎賽比賽以來，Acosta注定將取得偉大的成就，當時他是從維修區發車而非實際的起跑線。

儘管大肆宣傳，Acosta的表現還是非常出色，被他天生的性格和他周圍的人擁護著。

Acosta leading the field at the race in Jerez © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

一流的職業道德

Acosta的父親是一位漁夫，他的母親在他的學校食堂做飯，直到他們決定更加認真地對待賽車。 在這項運動中，這是一個鮮為人知的故事，因為每年需要數十萬歐元的贊助才能讓 14-16 歲的人參加比賽，因此很少有來自工人階層背景的車手能夠成功。

但，由於缺乏財務特權而產生的職業道德，也許是他在騎行能力方面的最大優勢。

他說：我不認為這是天賦，因為我知道有些車手根本不訓練，只有在比賽時騎車，他們的速度非常快。但我不可能以這種方式參賽。我認為我有一些觀點可以比電視上看到的其他人更快，或者我可以做得更輕鬆。 從比賽一開始我就可以較晚地剎車，我也可以更早進入彎道，我認為這些總是一種進步。

15分鐘 Pedro Acosta makes his homecoming Join Red Bull MotoGP™ Rookies Cup champion Pedro Acosta in the days leading up to the Spanish GP in Barcelona.

不斷精進明顯的天賦

他的車隊老闆兼導師 Aki Ajo 解釋說，天賦遠遠超出了車手用右手腕、手指和體重所能做到的，他將真正的賽車天賦分為三個階段。 這始於童年，那時家庭和孩子一起培養對這項運動的熱情和承諾。 然後是半職業階段，車手可以參加一系列比賽，例如Red Bull MotoGP 新秀杯，比世界錦標賽低一級。 這裡的天賦在於家庭有能力退後一步，讓專業教練和機械師與他們的孩子一起工作。

“第三步，”Ajo 解釋說：是運動員接近成年的時候。 然後你開始看到完整的天賦，這不僅僅是騎摩托車快，努力工作，或者有一雙好眼睛。 對我來說最重要的是基礎教育和態度。 這包括家人和他們周圍的人，那些一直跟隨他們的人，他們以某種方式控制著他們。

Still learning and keen to take on advice © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Acosta同意。 “Aki 有一種天賦，能夠表達很少有人能理解的事情，或者經由開玩笑來減輕壓力。我的機械師也有天賦，可以[和我]一起吃晚飯，一起歡笑兩個小時。 或者 Albo [機組負責人]，他真正了解我如何表達事物以及我需要保持冷靜才能快速前進。 這不是來自我的天賦，而是我身邊人的天賦。”

讓合適的人圍繞在運動員身邊不僅是關鍵。 Acosta 和 Ajo 都明確表示在正確的時間出現了正確的人。 許多年輕運動員身邊都有合適的人。 但他們的職業生涯是否正處於正確的階段，反之亦然？ 這是解鎖完整天賦的最後一把鑰匙。

Pedro walks out the garage to head to the starting grid for the race © Matt Dunn

腳踏實地

隨之而來的是必然的成功，以Acosta為例，以破紀錄的速度取得了成功。 西班牙人是第二位年輕的輕量級世界冠軍，比最年輕的世界冠軍少了一天。 然而，他確實在 2022 年成為有史以來最年輕的中級組冠軍，從八屆世界冠軍 Marc Marquez 手中奪得了這個頭銜，並且如此迅速地取得如此大的成功。

Acosta回憶起他在 2021 年與Ajo發生衝突時說：他如此直接地對我說話，告訴我 100% 的現實。 也許那一刻我需要的是一記耳光。

“他告訴我們‘保持冷靜，不要毀掉你正在做的一切’，有時候有人對你很苛刻，這一點非常重要。”

A youthful-looking Acosta after winning a Moto3™ race in Doha in 2021 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

但Acosta的自然傾向是對自己負責並專注於目前的任務。 他開著一輛廂型車和一輛雷諾 Clio，在 2021 年多哈奪冠後多次更換 SIM 卡，儘管有奢侈的誘惑，他還是選擇留在家鄉穆爾西亞，而不是像許多世界錦標賽車手一樣搬到安道爾。

他說：如果我想在這個圍場裡贏得成功，我不能去。 因為我會迷失方向......我在這裡有點像地堡。在街上沒有人打擾我，因為每個人都認識每個人，我是隱形的，一個普通人。

Tavullia 的 Valentino Rossi或 Cervera 的 Marquez。Acosta試圖在遠離大獎賽的地方，過上盡可能自在的生活，以保持最佳狀態並將精采表現帶到比賽中。

增強自信

雖然在他年輕的職業生涯中已經取得了很多成功，但Acosta意識到世界上最優秀的運動員擁有天賦和自信的完美結合。 在 UFC 明星 Conor McGregor 和 Ilia Topuria 中可以看到這種特性。

那麼Acosta有同樣的心態嗎？他回答道：目前還沒有，但我比去年更好，比去年準備得更多，也更專注。 我更知道什麼時候該集中注意力，以便在正確的時刻集中精神。

也許正是這種清晰度讓他在比賽中獲得了自由，從而帶來了自 Andrea Dovizioso 與 Marquez 對決時代，或在此之前 Rossi 與他的眾多勁敵以來從未見過的戲劇張力。

Back in the KTM hospitality, still with his leathers on © Matt Dunn

在 2021 Moto3™ 冠軍爭奪戰的上午，他主導了賽前熱身環節。 在方格旗之後，他找到了他的主要競爭對手Dennis Foggia，他與他並肩作戰，並在所有攝影機前揮舞著勝利的手勢。 然後是最近在奧斯汀舉行的美洲大獎賽，與 Moto2™ 的競爭對手Tony Arbolino爭奪勝利，在整場比賽中緊跟其後，然後在最後一圈做出致命一擊。

在赫雷斯，Acosta排在第二位發車，並實現了在主場比賽中領先的夢想。 但這是英國的 Sam Lowes 發現他的騎行區域與其他領域相比處於另一個水平的那些日子之一。 他以不到三秒的優勢擊敗了Acosta，而其他車手則落後獲勝者七秒。 那天下午稍晚，Acosta在他的卡車上，手裡拿著烤三明治，對自己的表現做了審慎評估。

Acosta 表示：當你 100% 嘗試卻很難取勝時，你不能生自己的氣。 他今天比所有人都快。本賽季的目標是在每場比賽中獲得最高分……這就是心態。

Connecting with the MotoGP™ fans © Gold & Goose/Red Bull Content Pool With the mechanics in the paddock immediately after the Jerez race © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

失望是存在的，但沒有預期的那麼多。 在方格旗之後，Acosta將機車停在一個擁擠的看台旁邊，摘下頭盔，爬上安全圍欄，與崇拜的人群一起歡呼。 在他聲嘶力竭的叫喊聲中，他們看到了他臉上完整的情緒。 這就是車手、車隊和發起人在談論發展這項運動時的意思。讓粉絲與明星建立聯繫。

做個好人

在比賽結束很久之後，Acosta仍在為左右和中間的粉絲簽名並拍照。 他優雅而有禮貌地履行了所有媒體職責，直視著與他互動的人。 他認識到自己有責任幫助發展這項運動，因為他自己已經登上了高峰。

Taking time out to say hi to a fan's friends and family on Facetime © Matt Dunn

要成為下一位偉大車手之一，他不需要走上紅毯或駕駛蘭博基尼。 它始於這樣一種理解，即在 2023 年，僅僅贏得比賽和冠軍是不夠的，它將把那種戲劇感帶到神聖的運動中，並在粉絲和主角之間建立聯繫。 他完全明白這一點。

但請不要誤會，無論Acosta將繼續取得什麼成就，他都會按照自己的方式和節奏去做。 他來這裡不是為了成為下一位Marquez 或 Rossi，他只是為了成為最好的自己。