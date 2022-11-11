躍升的新星：從維修區到冠軍的歷程-Moto2車手Pedro Acosta專訪

但誰是Pedro Acosta？為何Márquez特別器重他，有可能贏得Moto2™世界冠軍的頭銜？

一個原因是他在新秀賽季前3場Moto3™比賽中贏了兩場賽事。另一個原因要歸功於他在杜哈大獎賽上令人驚艷的優異表現，這位出生於委內瑞拉的西班牙籍車手，在第2站羅賽爾國際賽車場從維修區起跑，終場衝線奪得勝利的榮耀。

在3場MotoGP™比賽中，是見到最出色的一場比賽，Acosta和其他6位車手一起從維修區出發，他們皆在排位賽時因犯規受到判罰處置，但他並不以為意，還大步向前衝，終場衝線以0.039秒打敗Darryn Binder勝出奪冠。

比賽當天，我早上醒來後，便像助理Paco說：夥伴，我們可以做到！

Pedro Acosta has quickly adapted to life in Moto2™ © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

不意外的，在收到有關他的判罰和隨後從維修區起跑的消息之後，Red Bull KTM Ajo車手並沒有為自己的勝利充滿信心，因為這也只是他在大獎賽的第2場賽事。

Costa承認：當車隊告訴我必須從維修區起跑時，情況似乎有點沮喪，但是在比賽當天，我早上醒來後，便像助理Paco說：夥伴，我們可以做到！

當你與優秀的工作夥伴和精實的團隊一起合作時，一切都會變得更容易。在比賽前一天，我想也許可以進到前10名，而非贏得比賽。

從維修區起跑，在迅速成為6名維修區發車的領先者之前，Acosta緊追Sergio Garcia之後，在第1圈末僅落後領先者Gabriel Rodrigo 11秒鐘。在接下來的10圈中，Acosta快馬加鞭跑進前線領先集團，追趕上稍晚的領先者Binder，並在最後1圈取得領先。

從那之後，Acosta被迫從進攻轉向防守，並在最後1圈專業地對抗了經驗豐富Petronas Sprinta車隊的車手Binder，克服了來自南非車手在後方巨大的壓力，終場衝線，以令人難忘的方式奪得其職涯首座的冠軍寶座。

令人難忘的精采表現

據了解，Acosta最近的表現並不意外。2019年，Acosta獲得了在“ Red Bull MotoGP™新秀盃”展現自己才華的機會，自2007年以來，這項賽事為年輕、前途光明的摩托車車手提供在這項領域中展露頭角的舞台。

MotoGP™的明星，例如Johann Zarco、Brad Binder和MotoGP™冠軍車手Joan Mir皆是這項計劃的受益者，Acosta當然希望成為最新晉升MotoGP™的成功者。

Acosta celebrates his first Moto2™ victory at the Italian Grand Prix © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Acosta肯定地表示：我玩得很開心，Red Bull新秀盃對我來說就是一切。 2019年，我沒有賽車的機會，但他們給了我，我認為這兩年我學到好多東西。

第1年我有點緊張，但第2年我改進了自己的思維方式，因為我在排位賽上放鬆了很多。除了騎車外，我還和夥伴們玩得很開心，這是我賽車生涯中最棒的兩年。

我玩得很開心，Red Bull新秀盃對我來說就是一切 Pedro Acosta

在過去的兩年中，其中包括全球疫情大流行，破壞性影響的妥協與適應，Acosta為他在Moto2™不斷提高的聲譽，奠定了堅實的基礎。

他參加Red Bull MotoGP™新秀盃的第1年贏得3場勝利，並在總積分排行榜上排名第2。 2020年，Acosta的成績更好，拿下Red Bull MotoGP™新秀盃冠軍賽前6場比賽的勝利，對於在西班牙國旗飄揚下贏得勝利，這是他在家鄉土地上脫穎而出的驕傲。

Acosta補充說：如果我必須選擇1場比賽，我會選擇在亞拉岡第1周的比賽，那場比賽我衝線奪冠超前了5秒鐘。 取得勝利很重要，因為我遇到了一些問題，而且當時我沒有現在的心態。 這場比賽幫助我成長，並提升我的精神力量。

Moto3™競賽的世界是一個特別快速又激烈的領域。在周末的比賽中，顛簸、衝鋒和瘋狂的轉倒是家常便飯。Acosta會尋求保持自己的速度並發展自己的成熟度，成為一位冠軍車手，並成為有史以來最年輕的世界冠軍，進而從MotoGP傳奇人物Loris奪走最年輕冠軍頭銜的榮耀。Capirossi於1990年贏得125cc世界冠軍，當時年僅17歲。

儘管年度賽季獲得第2名，但在卡達羅賽爾國際賽車場的前哨戰一鳴驚人贏得首獎，並在葡萄牙Portimão巡迴賽中蟬聯冠軍寶座，Acosta當然不會自鳴得意。 因為創造歷史並贏得冠軍的想法還有好長的路要走，成為未來大獎賽的世界冠軍車手並不會改變他的賽車方式。

Acosta在獲得新頭銜並被問到時證實了這一點表示：沒有任何改變。這是我參加錦標賽的第一年。 也許在某些賽道上，我會比在Portimão和卡達遇到更多的問題，但我們等著看吧。我們沒有壓力，如果我們能像11月以來那樣努力的工作，從現在到年底，相信我們可以取得一些更好的成績與結果。