無庸置疑地，所有人的目光都集中在 Max 在阿布達比贏得車手錦標賽冠軍的時候，但我們在 2021 年還有另一座獎杯可能沒有引起大家的關注，這是可以理解的。

我們優秀的維修站工作人員連續第四個賽季獲得DHL 最快進站獎。 在 22 場比賽中，我們以創紀錄的 569 分結束了本賽季，並在 13 場大獎賽中取得最快進站的總成績。

毫無疑問，讚譽將專注在 20 位車隊成員身上，他們參與了大約兩秒鐘內立即拆卸和更換四個輪子的過程。然而，現實是需要整個團隊才能做好進站的工作。從維修站的賽車工程師，到車庫裡的無線電技術員，進站技巧背後總是涵蓋巨大集體的努力。

在這一集中，我們採訪了賽事策略主管 Will Courtenay。

Will Courtenay Joins The Podium In Spa © Getty Images

戰略主管負責安排進站的時間。 這是一個協作的程序，需要車手、他的賽車工程師、支援策略師，甚至車隊負責人和首席技術官的支持，但最終還是由Will負責，他要麼坐陣維修區，要麼就在總部米爾頓凱恩斯戰情室觀看比賽。

在許多方面，要求進站通話之前，Will 和他的團隊通常會在很長一段時間進行進站準備。在比賽前幾天和幾週內，他們將計算無數可能的比賽場景，最終確定最有可能的計劃。

在比賽的週末這些將會規劃得非常完善，因為練習賽可以提供有關輪胎使用情況和競爭位置的更多訊息，以及來自車手的回饋，同時天氣預測確定後，我們會知道賽車將從哪個位置發車。不過，當一切規劃底定後，車隊成員大多數都會在週末依進站策略模式參加大獎賽。

Will 表示：在比賽週末之前，我們做了大量工作來決定何時進行進站。我們做了很多分析，查看前幾年的比賽，今年的其他賽事，看看輪胎在下一場比賽中的表現，然後我們進行了大量的模擬，藉以了解會發生什麼事是整體上最好的策略，還有我們可能遇到的那些場景。

聽起來可能有點枯燥，但現實卻大不同，因為這不僅僅是一個處理數字的問題：F1 不僅僅是一項數學和工程的運動：這還是經由科學的棱鏡來看待人類努力的運動。

Will 表示：很多都是以統計為基礎，但話雖如此，統計數據只能達到一定程度。有很多灰色區域我們無法非常準確地建模，而且很難將其考慮在內。我們顯然會聽取車手的回饋。 如果他們覺得一個輪胎比另一個更穩當，那可能會影響我們的決定，更傾向於一種策略而非另一種。 所以，如果我們做一件事看到很大的優勢，那麼我們可能會說服車手這是正確的做法。 如果超過 50:50，車手會協助我們走哪條路做出最後的影響力。

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當然，需要注意的是，事情並非總是按計劃進行。 我們還有天氣、安全車、碰撞和判罰等因素，但即使在這裡，策略的目的也是確保進站的決定不是臨時起意，而是冷靜中做出的戰略決定。

Will解釋道：對於安全車之類的事情，我們已經在類似事情發生之前就已決定了我們要做如何處置。我與Christian討論過，我們同意，並告訴賽車工程師，讓他們知道我們就在安全車螢幕前。他們會告訴車手，車手知道如果他們看到 SC（safety car） 板，他們應該要進站或留在外面。當安全車出來時，我根本不用說什麼，因為每個人都知道他們要做什麼。你必須儘早做出決定：你不能讓他們在外面無所適從，因為你並非每次都有能力在及時做出反應。

當賽後審查進站呼叫時，Will 和他的團隊需要進行一些思想訓練，因為在某種程度上，他們需要將比賽結果及其決策力分開。完美的進站呼叫並不一定會帶來回報。Will表示：我認為，對我而言，當我覺得自己做得很好時，我會感到很滿意。在一級方程式中，有很多事情是你無法掌控的，所以首要的事情是確保你已經做好你能做的一切，並控制好你能控制的事情，然後在那之後，如果碰巧有好的結果，當然更好。”

這就是問題的關鍵：然而，大部分時間螢幕和統計概率都在驅使這個過程，讓進站的調用總是帶來那種刺激和擲骰子的感覺，即使數字的權重大大增加了對你有利的機率。

Will 總結時表示：當我們要進站時，我感覺如何？這是一個激動人心的時刻。你希望自己做對事，因為你想‘好吧，我們要給這裡的人一個大驚喜，或者我們要利用這次機會。這總是一個好的意念。 然後你希望完成一個漂亮、平穩的進站，一切都順利！

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