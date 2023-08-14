調整6種日常生活方式 讓身體更加健康

如果你本來就養成健康的飲食習慣及運動訓練，就不太需要去刻意改變生活習慣或方式。

但如果你有許多的健康問題，卻一直無法有效率的改善，那建議你在日常生活中嘗試做一些小改變吧！

1.站著辦公

英國醫學雜誌 (BMJ) 的一項研究表明，辦公時採用站立式桌子工作，更能提高效率並減少工作出現的疲憊感。另一項在澳大利亞所進行的調查報告也指出，站著辦公將能讓身體更加健康！

健身專家安德魯·默里博士表示，當人們經常性的走路或站立，將可避免因久坐所造成健康危害。另外，站著也可訓練全身的肌肉及關節部位，同時加強身體燃燒熱量的效率。

2.設定目標

設定目標不見得需要大量的改變生活，但卻可以讓你有努力的目標，同時也能讓身體更加的健康。

運動心理學家喬·戴維斯表示，在設定目標時，可以運用切割的方式來進行。例如：想減掉25磅的體重或想完成一場馬拉松賽事，這些看似很難達成的目標，你只要將它們切割成每週或每月要完成多少，經過一段時間之後就能成功的完成原先所設定的目標，這就是人類的心理作用。

另外，在每次的訓練中，也可以為自己設定一些小目標。這將有助於過程中的專注力與動力提升。設定小目標有個小技巧，就是使用視覺化的東西，例如：在牆上的月曆寫上想完成的目標，這除了可以清楚的跟蹤進度之外，還可以清楚的知道自己的成績。

3.睡個好覺

目標是每晚至少睡七個小時 © Getty Images/Caiaimage/Paul Bradbury

《臨床睡眠醫學雜誌》的一項調查表明，適度且充足的睡眠可以幫助大腦記憶。相反，睡眠不足將會影響有氧運動能力並增加身體疲勞程度；最好每天都睡足7~8小時的時間。因此，晚上早點休息是非常的重要。默里博士特別建議，睡前不要滑手機並且在安靜且昏暗的房間最好。

4.避免感受到無趣

每週走5公里相同路線或每天騎一條路線上下班，就很容易讓運動的動力快速被消磨殆盡，因為這樣做是世界上最無趣的運動方式。其實，你可以偶爾嘗試插入不同運動項目，例如：跳床20分鐘等於跑步這類的有氧運動，或是加入拳擊來提升上半身的肌肉成長、心肺功能、靈活度以及敏捷性。因此，只要你發揮想像力就能找到非常有趣的運動方式！

5.嘗試與自己對話

記住成為你自己的啦啦隊長 © Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

嘗試用言語來鼓勵自己。相信有某些時候你會因為沒有達成目標，在內心不斷的咒罵自己，但這樣的方式卻無法獲得激勵，反而會造成內心消極的想法。有時候你可以用一個單字或簡短的句子來激勵自己，這樣的言語會如同一句咒語般讓你充滿動力。

6.享受成功的果實

當你努力並堅持不懈的執行訓練一段時間後，相信可以看見身體外觀或健康狀態的改善；這時你可以試著為自己慶祝，如果你不這樣做將永遠不會知道，自己為了這個目標努力了多少！

運動心理學家喬·戴維斯表示，人們非常容易將注意力集中在沒有成功的事物上，都忘記要享受成功的果實；也許成功看起來非常的渺小，但卻是自己一步一腳印所得來的成果，你只要願意面對自己的成功小果實，就會讓身體充滿繼續努力的動力。

也許你可以用日記來記錄每天的成果及心情，記錄下你所有的路程，無論是成功或是挫折都完整的記錄下來。甚至，可以跟朋友來分享你的目標，並與它們一同分享喜悅。戴維斯補充到，寫日記來記錄的好處是在訓練後，利用2分鐘的時間來進行反思，了解自己今天哪邊做的正確，哪邊需要再調整。