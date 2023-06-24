萬事俱備才能贏得一級方程式比賽。 出色的賽車和頂尖的車手是顯而易見的因子——但所有的部分都必須協調一致。 為了取得成功，團隊中的每個人都需要好好努力過一天……

有一種常見的誤解，認為我們到達賽道時，兩輛車就已經在運輸車裡，準備出發。 更準確地說，我們到達賽道會有大量可供選擇的子組件和零件，它們皆有可能成為 F1 賽車。 將它們變成一對 RB19 的責任，就落在首席機械師 Phil Turner 的身上。

The Main Man (third from left) © Red Bull Content Pool

Phil 在Red Bull Racing車隊成立之前就一直在車隊工作，並於 2013 年晉升為我們的首席機械師。在正常情況下，這項工作並不需要親力親為：如果您看到Phil在場上揮舞著工具，扭矩扳手，因為有些事情沒有按計劃進行。他表示:如果有必要的話，我全身還是會弄髒的，但大多數時候我會把它留給同伴們。 他們都是專業人士； 他們日復一日地修車，大多數時候，我只是在那裡顯得礙手礙腳。

那麼，首席機械師是做什麼呢？ Phil表示：我的工作主要是規劃。 我確保汽車是按照工程團隊下達的正確規格組裝的。 我確保我們使用正確的零件，並且這些零件的使用壽命足以度過整個比賽週末。 我確保我們所有的備用組件都已製造完畢並準備就緒，並且賽道上的所有部門都對他們所處的位置感到滿意：基本上，試圖將所有東西整合到最終成品上。

車庫裡的工作時間可以追溯到賽車首次出現在周五練習賽的時間點。 最近的西班牙大獎賽讓我們很好地了解了車庫和Phil 如何利用他們的時間，車隊在周一下午晚些時候飛往巴塞隆納。 週二，Phil 在酒店度過，準備開始組裝，查看詳細規格，與工廠和後勤部門聯絡，以確保加泰隆尼亞賽道上應有的一切都在那裡，所有這些都是為了工作人員在週三早上08:30進入圍場開始工作。

Team Getting The RB19 Ready © Red Bull Content Pool

Phil 表示：規則允許我們在練習賽 FP1 開始前 24 小時啟動發動機，因此我們所有的計時都從該點開始計算。當我們週三早上進來時，我們有三個獨立的部件——底盤、發動機、變速箱——需要分別組裝在一起。 我們的目標是，當我們週三晚上離開時，汽車已經完好無損，液壓系統已經檢查完畢，汽車已經有了油和水，可以點火了。

“當我們週四早上到達時，第一項工作就是安裝車輛。 此時，我們將收到比賽工程師發來的設置表，我們將按照指示進行設置，檢查所有行駛高度、外傾角、彎角重量，並在比賽前完成這些工作。然後 第一次發動。”

On Dutch Soil (second from right) © Red Bull Content Pool

雖然Phil 將周三/週四的組裝和準備工作描述為“持續忙碌”，但他稱週五為“緊張”，但他認為周六早上是他和車庫團隊承受最大壓力的時候——這要歸功於一項相對較新的規則，該規則要求團隊必須 “搞定”——即晚上完成的汽車工作——在練習賽 FP2 結束後的三個小時內。 在此期間，工作人員將拆除練習期間用於數據收集的測試設備和安全帶， 他們將被允許在周六練習賽FP3 開始前三個小時恢復汽車工作。

“週五很緊張，因為有兩場賽道訓練，但工程師可以工作到晚上晚些時候，所以當我們週六早上進來時，將會有新的設置表單。 我們可能會更換車身零件，重新設置汽車，進行新的合法性檢查 - 所以這可能是最繁忙的時間。 同時，我們還必須適應諸如進站練習之類的事情，因此一切都非常緊湊。 我們已經開始把周六早上稱為新的周五晚上。”

相比之下，據Phil表示：週日“通常很冷清”。 一旦汽車於週六離開車庫進行Q1的首次運行，規格就固定下來了，因此除了例行維護、準備和檢查之外，我們幾乎無能為力。 “如果排位賽乾淨利落的話，事情就是這樣了：隊員們有時間吃早餐，賽車在車庫外向媒體展示，而且相當安靜。當然，情況並不總是這樣。 例如，在摩納哥， Checo在排位賽中發生了相當大的撞車事故，這使得周日早上他所在的車庫變得非常緊張——實際上是雙方，因為每個人都在幫忙。 這樣的周日早晨，絕對無法放鬆。

Phil Turner © Red Bull Content Pool 讓自己承受壓力，因為它能讓你保持領先地位 Phil Turner

諸如在排位賽撞車後修理賽車，或者著名的 2020 年在匈牙利賽道上重建Max賽車的前端等事情，往往會在事後為車庫帶來非常忙碌的氛圍，每個人都充滿了腎上腺素——儘管 Phil認為他相當興奮。在這樣的日子裡，給自己施加壓力總是好的，因為它能讓你在比賽中保持領先地位，而且你確實會從中得到巨大的興奮，因為這是車隊合作的終極成果——但說實話，我喜歡 正常的周末！ 練習賽順利、排位賽取得桿位，發車良好，每一圈都領先，領先 30 秒完成比賽。 對我來說，這就是一個非常美好的周末！

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