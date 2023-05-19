Phil Wizard 成為全職 B-boy的難忘旅程

Phil Wizard dancing in the streets of Mumbai © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

01 開闢新道路

當 Phil 完成高中後，他進入大學主攻心理學。然而，他只念了兩個學期。「當時我幾乎是勉強通過，只是因為我父母希望我上大學。」他回憶道：「但那時，我開始為了 breaking 而旅行，也開始收到邀請。」意識到自己的心在 breaking 上，他退學，並將所有時間和精力都投入到舞蹈之中。

Phil 在家裡生活的同時以競賽和舞蹈表演來支付房租，但作為一名 B-boy 他希望能夠有更穩定的工作，以便自己獨立生活。然而，當疫情爆發並導致一切停止運轉時，Phil 開始尋找透過網絡平台教學來賺取額外收入的方法。

「我有一個 Patreon（贊助平台）。我營運輔導計畫，並透過 Zoom 進行教學，幫助世界各地的人提升他們的技藝。」他解釋道。

透過他的線上工作、少數的舞蹈工作和比賽，Phil終於能夠擁有自己的住所。但他承認作為一名全職 breaking 舞者仍然並不容易，他說：「這就是典型的 B-boy 奮鬥。有些月份我勉強支付房租，有些月份表現得不錯。只要確保在儲蓄和花費金錢方面保持平衡就好。」

儘管收入不確定，Phil 仍然積極面對旅程帶來的一切。「對我來說，找出賺錢的方法並透過我喜愛的事情謀生是很有趣的。」

8分鐘 Zoopreme vs Phil Wizard – Final Zoopreme and Phil Wizard battle it out in the final with a hope to be crowned the champion.

02 自我懷疑中找尋方向

雖然這位充滿活力且屢獲殊榮的 B-boy Phil 現在能自信地與世界上最優秀的breaker競爭，但他仍然有質疑自己是否足夠出色的時候。「在前11年裡，我每天都懷疑自己能否全職從事這項工作，」他說道。「我夠好嗎？我是否能成為偉大的 breaking 舞者？有些日子，我感覺自己站在世界之巔，而有些日子，我會想：『我不知道為什麼我要這樣做，我應該上學找一份普通的工作。』」

然而，Phil 一直以過程為重，這種心態幫助他將自我懷疑視為學習的機會。「能夠從這些心理狀態中爬出來，超越自己，創造出偉大的事物是很重要的，」他說。「這是陰陽之道。你需要低谷才能達到高峰，你也需要高峰，這樣當你處於低谷時，你就知道那裡有另一個機會。」

4分鐘 Kazuki Rock vs Phil Wizard – B-Boys Round of 16 B-Boys from around the world compete to make it to the final battle of Red Bull BC One World Final in India.

03 孤獨的旅程

Phil 也面臨著在追求事業發展時相對孤獨的障礙。「沒有像我一樣對這項技藝充滿動力的人和我一起訓練。」他透露道。「我喜歡我的朋友，但我明白人們有工作、家庭和其他責任，而我目前唯一的重點就是 breaking。」

Phil 的內在動力和動力來自於不斷提醒自己「就像聽起來很俗套，享受樂趣是關鍵。我做這件事是因為我喜愛它，所以我每天都盡力讓它變得有趣。」對 Phil 來說，這意味著「找到那些幫助我保持在正軌上的小事情」，比如在練習時不使用手機，或是看看他能在不休息之前如何推動自己。「我不遵循結構化的路徑，我認為這對我有效，因為我只是按照當下感受到的樂趣去做。」

04 成了一個完整的循環

9分鐘 B-Boys最終之戰：Amir vs Phil Wizard 來看看B-Boys Amir與Phil Wizard的最終決戰。

憑藉已經取得的世界冠軍頭銜和許多成就，Phil 相信他所有的成就都歸結為堅持不懈。「有些在我開始時比我更出色的人，但我一直是最堅持不懈的，我認為我也是最熱情的人。」

他對 breaking 的推動力和熱愛也讓 Phil 成為 Red Bull BC One All Stars 的新成員。然而，儘管被公認為世界上最優秀的 breaking 舞者之一，他仍然謙虛，繼續努力推動和發展自己的技藝。「我這樣做是因為我喜歡每天創作和跳舞，我認為這就是你必須採取的態度。」

Phil 在對那些希望成為全職 B-boy 或 B-girl 的人提出建議時也以同樣的話語回應。他說：「你必須因為熱愛而做這件事。你必須這樣做是因為你享受這樣的過程。這並不意味著每天都很快樂。再說一次，我每天都有起起伏伏，但我知道最終一切都是值得的。」