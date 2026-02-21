世界創舉：飛行員在行駛列車上起降

Dario Costa 在土耳其阿菲永卡拉希薩爾（Afyonkarahisar）完成了一項全球首創的航空雙重特技：他駕駛 Zivko Edge 540 降落在以最高營運速度行駛的貨運火車上，隨後又從同一個貨櫃上以垂直拉升的方式再次起飛。

這項大膽的壯舉於 2026 年 2 月 15 日完成，Costa 降落在以時速 120 公里行駛的貨運火車第九節，也是最後一個貨櫃上。這項動作需要完美同步的速度與精確的空氣動力控制，尤其降落表面直到接近的最後幾秒才進入視線。請觀看下方影片，了解這一切是如何發生的：

01 一項複雜且極具挑戰性的特技動作

Dario Costa makes aviation history with a world-first train landing © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

與傳統的跑道降落不同，由於飛機的下降角度和火車的向前運動，降落表面在整個過程中都處於 Costa 的視野之外。在沒有視覺下滑道（glide path）的情況下，他必須完全依靠認知訓練和技術，來完成這場本質上屬於「盲降」的任務。

當火車以每小時 120 公里的最高營運速度疾馳時，Costa 必須將飛機減速至接近失速的每小時 87 公里空速。飛機與火車速度之間即便只有微小的誤差，都可能導致 Costa 飛越降落點或無法精準對齊。

火車產生的強烈亂流與不斷變化的風速，使這項動作成為一場絕對精準度的考驗。當這位義大利飛行員操控飛機轉向狹窄的降落表面時，移動的車廂產生了紊亂氣流，迫使他必須不斷進行微調，以維持縱向與橫向的穩定。

列車起降：數據一覽 降落速度 進場速度 120 公里／小時（65 節），降至 87 公里／小時（47 節） 一般巡航速度 370 公里／小時（200 節）

02 一步一步：這場空中特技如何完成

Turbulence from the train created a real challenge © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

進場階段—— 由於進場時對降落用的貨櫃平台視野有限，Costa讓飛機與列車的 120 公里／小時速度同步。

降落—— Zivko Edge 540 的起落輪在第九節貨櫃上觸地 。

穩定階段—— 面對移動平台造成的亂流，Costa被迫持續進行氣動修正。

起飛—— 在同一節貨櫃上受控加速並離地後，飛機再次升空，接著以垂直拉升動作起飛，機頭猛然上仰，轉入陡峭的垂直爬升。

That's another world-first completed for Dario Costa © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool 「列車起降」是我職涯中最具挑戰、也最艱鉅的專案之一。 達裡奧·科斯塔 - Dario Costa

03 耗時數月打造的世界創舉

The planning phase of Train Landing was absolutely key to its success © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

如此複雜的壯舉，當然不可能在沒有數月規劃與測試的情況下完成。準備工作於 2024 年初便展開，工程與飛行團隊建立模擬系統，並進行受控測試，以重現降落時的動態條件。

在土耳其正式執行前，團隊先在克羅埃西亞普拉與 Rimac Automobili 合作，進行為期三天的移動平台情境測試。他們以全電動 Nevera R 超跑作為精準移動平台的參考基準，讓Costa得以精進對位與反應時機。

由於無法在行駛中的列車上持續進行真實飛行測試，先進的模擬技術與受控的地面演練便成為此專案成功的關鍵。

The calculations required were extensive © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Costa表示：「『列車起降』是我職涯中最具挑戰、也最艱鉅的專案之一。需要量測的變因非常多，但最大的考驗，是學會在幾乎看不見的情況下，降落在一條非常小、而且正在移動的跑道上——完全只能依靠認知能力與飛行技巧。」

該專案的航空顧問 Filippo Barbero補充說：「最關鍵的部分是與列車的對位，所以精準度必須達到絕對水準，而他做到了。像這樣的專案，沒有情緒的空間—— Dario是真正的魔術師。」

Dario Costa的飛機 飛機 Zivko Edge 540 性能 400 匹馬力引擎

04 航空史上的另一項里程碑壯舉

An aviation world-first in action © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

在移動平台上降落並起飛，象徵著空氣動力學與飛行員協調能力的一大躍進；而且是在列車全速狀態下完成，更證明了縝密的數據規劃與精準飛行，能把受控飛行的邊界推向非傳統環境的更遠處。

「在飛越隧道之後，我一直問自己：還有什麼會更具挑戰？但在一列行駛中的火車上降落，而且是在一個幾乎看不見的點位上，只能純粹依靠對風的感覺，這需要的是完全不同層級的專注力。我很自豪，我們改寫了航空領域『可能』的定義。」

05 靈感來自土耳其：從穿越隧道到列車起降

Türkiye has been a happy hunting ground for Costa © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

在 2021 年完成另一項世界首創——穿越伊斯坦堡附近兩座公路隧道的 「隧道穿越」 飛行——之後，Costa再度回到土耳其，測試新的航空概念。當他在卡爾斯（Kars）看見一列充滿懷舊感的客運列車時，便受到啟發，開始思考超越靜態環境的非典型降落構想。

研究評估後認定，阿菲永卡拉希薩爾（Afyonkarahisar）具備合適的鐵道基礎設施、運行條件與地理環境，因此是能在可控且安全前提下執行此專案的理想地點。

關於這位飛行員：從 Red Bull Air Race 冠軍到金氏世界紀錄保持人 誰是Dario Costa? Dario Costa 是義大利飛行員，以高精度飛行與技術難度極高的航空專案聞名，擅長把工程規劃與頂尖飛行表現結合在一起。縱觀其職涯，他完成了超過 20 項航空「世界首創」，其中包括 「隧道穿越（Tunnel Pass）」 以及備受矚目的 「Streif 賽道預覽」 等。他也是第一位、且至今唯一一位完成資格取得、參賽並奪冠的義大利 Red Bull Air Race 飛行員；同時，他也是第一位、且唯一一位義大利得主，並且是史上最年輕的「鮑勃・胡佛自由飛行獎（Bob Hoover Freedom of Flight Award）」獲獎者。現階段他擁有 5 項金氏世界紀錄。