In February 2026, Dario Costa performs a world-first dual manoeuvre by taking off and landing on a moving cargo train in Afyonkarahisar.
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Aerobatic Flying

世界創舉：飛行員在行駛列車上起降

義大利飛行員達里奧・科斯塔（ Dario Costa ）在土耳其的一列貨運火車上完成精準降落與起飛，創下了航空史新頁——這是一項需要完美執行的高風險動作。
由 Chris Magill 編寫
4 min readPublished on

Part of this story

達裡奧·科斯塔 - Dario Costa

義大利的Dario Costa是一名痴迷於特技飛行的飛行員，他正在實現自己的夢想，成為一名創造歷史的飛行員、教師和Red Bull 特技飛行比賽團隊成員。

ItalyItaly
查看基本資料

Summary

  1. 1
    一項複雜且極具挑戰性的特技動作
  2. 2
    一步一步：這場空中特技如何完成
  3. 3
    耗時數月打造的世界創舉
  4. 4
    航空史上的另一項里程碑壯舉
  5. 5
    靈感來自土耳其：從穿越隧道到列車起降
Dario Costa 在土耳其阿菲永卡拉希薩爾（Afyonkarahisar）完成了一項全球首創的航空雙重特技：他駕駛 Zivko Edge 540 降落在以最高營運速度行駛的貨運火車上，隨後又從同一個貨櫃上以垂直拉升的方式再次起飛。
這項大膽的壯舉於 2026 年 2 月 15 日完成，Costa 降落在以時速 120 公里行駛的貨運火車第九節，也是最後一個貨櫃上。這項動作需要完美同步的速度與精確的空氣動力控制，尤其降落表面直到接近的最後幾秒才進入視線。請觀看下方影片，了解這一切是如何發生的：
01

一項複雜且極具挑戰性的特技動作

Dario Costa carefully approaches a train in his Zivko Edge 540 in Afyonkarahisar, Turkey, as he attempts to land on and and take off from a moving cargo train in February 2025.

Dario Costa makes aviation history with a world-first train landing

© Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

與傳統的跑道降落不同，由於飛機的下降角度和火車的向前運動，降落表面在整個過程中都處於 Costa 的視野之外。在沒有視覺下滑道（glide path）的情況下，他必須完全依靠認知訓練和技術，來完成這場本質上屬於「盲降」的任務。
當火車以每小時 120 公里的最高營運速度疾馳時，Costa 必須將飛機減速至接近失速的每小時 87 公里空速。飛機與火車速度之間即便只有微小的誤差，都可能導致 Costa 飛越降落點或無法精準對齊。
火車產生的強烈亂流與不斷變化的風速，使這項動作成為一場絕對精準度的考驗。當這位義大利飛行員操控飛機轉向狹窄的降落表面時，移動的車廂產生了紊亂氣流，迫使他必須不斷進行微調，以維持縱向與橫向的穩定。
列車起降：數據一覽

降落速度

進場速度 120 公里／小時（65 節），降至 87 公里／小時（47 節）

一般巡航速度

370 公里／小時（200 節）

1/6
02

一步一步：這場空中特技如何完成

In 2026, Dario Costa achieves a daring aviation world-first, landing and taking off from a moving cargo train in Afyonkarahisar, Türkiye.

Turbulence from the train created a real challenge

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

  • 進場階段——由於進場時對降落用的貨櫃平台視野有限，Costa讓飛機與列車的 120 公里／小時速度同步。
  • 降落——Zivko Edge 540 的起落輪在第九節貨櫃上觸地
  • 穩定階段——面對移動平台造成的亂流，Costa被迫持續進行氣動修正。
  • 起飛——在同一節貨櫃上受控加速並離地後，飛機再次升空，接著以垂直拉升動作起飛，機頭猛然上仰，轉入陡峭的垂直爬升。
Dario Costa celebrates with a can of Red Bull after successfully landing on and taking off from a moving cargo train.

That's another world-first completed for Dario Costa

© Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

「列車起降」是我職涯中最具挑戰、也最艱鉅的專案之一。
達裡奧·科斯塔 - Dario Costa
03

耗時數月打造的世界創舉

Dario Costa and Tobias Odevald collaborate on strategies for Red Bull Train Landing in Afyonkarahisar, Turkey, shot in February 2026.

The planning phase of Train Landing was absolutely key to its success

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

如此複雜的壯舉，當然不可能在沒有數月規劃與測試的情況下完成。準備工作於 2024 年初便展開，工程與飛行團隊建立模擬系統，並進行受控測試，以重現降落時的動態條件。
在土耳其正式執行前，團隊先在克羅埃西亞普拉與 Rimac Automobili 合作，進行為期三天的移動平台情境測試。他們以全電動 Nevera R 超跑作為精準移動平台的參考基準，讓Costa得以精進對位與反應時機。
由於無法在行駛中的列車上持續進行真實飛行測試，先進的模擬技術與受控的地面演練便成為此專案成功的關鍵。
Notebook showing plans for the Train Landing feat.

The calculations required were extensive

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Costa表示：「『列車起降』是我職涯中最具挑戰、也最艱鉅的專案之一。需要量測的變因非常多，但最大的考驗，是學會在幾乎看不見的情況下，降落在一條非常小、而且正在移動的跑道上——完全只能依靠認知能力與飛行技巧。」
該專案的航空顧問 Filippo Barbero補充說：「最關鍵的部分是與列車的對位，所以精準度必須達到絕對水準，而他做到了。像這樣的專案，沒有情緒的空間—— Dario是真正的魔術師。」
Dario Costa的飛機

飛機

Zivko Edge 540

性能

400 匹馬力引擎

1/6
04

航空史上的另一項里程碑壯舉

In February 2026, Dario Costa lands on and takes off from a moving cargo train in Afyonkarahisar, Turkey, showcasing unmatched aerial skill against a dramatic mountain backdrop.

An aviation world-first in action

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

在移動平台上降落並起飛，象徵著空氣動力學與飛行員協調能力的一大躍進；而且是在列車全速狀態下完成，更證明了縝密的數據規劃與精準飛行，能把受控飛行的邊界推向非傳統環境的更遠處。
「在飛越隧道之後，我一直問自己：還有什麼會更具挑戰？但在一列行駛中的火車上降落，而且是在一個幾乎看不見的點位上，只能純粹依靠對風的感覺，這需要的是完全不同層級的專注力。我很自豪，我們改寫了航空領域『可能』的定義。」
05

靈感來自土耳其：從穿越隧道到列車起降

In February 2026, Dario Costa makes history by landing on and taking off from a moving cargo train in Afyonkarahisar, Türkiye. The image shows the plane having come to a stop on the train.

Türkiye has been a happy hunting ground for Costa

© Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

在 2021 年完成另一項世界首創——穿越伊斯坦堡附近兩座公路隧道的「隧道穿越」飛行——之後，Costa再度回到土耳其，測試新的航空概念。當他在卡爾斯（Kars）看見一列充滿懷舊感的客運列車時，便受到啟發，開始思考超越靜態環境的非典型降落構想。
研究評估後認定，阿菲永卡拉希薩爾（Afyonkarahisar）具備合適的鐵道基礎設施、運行條件與地理環境，因此是能在可控且安全前提下執行此專案的理想地點。

關於這位飛行員：從 Red Bull Air Race 冠軍到金氏世界紀錄保持人

