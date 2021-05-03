3 Rennen, 3 Podiumsplätze - läuft bei Max Verstappen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

當賽事塵埃落定後，Hamilton目前在車手冠軍爭奪戰中領先Verstappen 8分，兩位車手皆在F1大獎賽目前3場賽事中名列前兩名。

Hamilton在葡萄牙大獎賽並非事事順遂。排位賽時，Mercedes隊友Valtteri Bottas領先0.007秒。在第7圈重新啟動後，落在Red Bull車手Verstappen後方，他退至第3位。賽事重啟係Alfa Romeo 車手 Kimi Räikkönen在開賽不久發生擦撞意外，碎片飛滿地。不過，Verstappen在第11圈的一個閃神，正是Hamilton趁隙突圍的好機會，在第20圈的第1號彎道，一旦他找到機會超越隊友Bottas，此時似乎就大勢底定了。

在芬蘭籍車手首次進站後，進入36圈的第5彎道時，Verstappen以出色的表現超越了Bottas，看來Hamilton、Verstappen、Bottas三人在頒獎台的情景頗為熟悉。值得注意的是，這3位車手在周日第15次破紀錄登上頒獎台的殊榮-自2020賽季開始以來，其中有10次登上頒獎台的紀錄。

以下是週日在葡萄牙大獎賽雲霄飛車般激戰的關鍵話題

Verstappen teilt sich das Podium ein weiteres Mal mit den Mercedes-Piloten. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max 的正面思考

Max Verstappen在排位賽頗為沮喪排在第3位，但他熱愛賽道的佈局情況，並且對賽道打滑的情況不太在意，這是在賽道上即使遇強大陣風亦能得高分的膽識。

這裡的佈局真是太酷了，但我們遇到的抓地力卻不佳，他表示：我知道每個人都一樣，但對我個人而言，開車並不愉快。光是賽道的狀態，我真的沒有享受單圈比賽的快感。

快轉24小時後，他拿下第2名，在頒獎台上比他去年10月F1首次拜訪這個賽車場的成績高出一步，這是他掌握所有機會的好日子 。

Verstappen總結表示：這場比賽相當不錯，我有一個很好的重新起步。我試圖給Valtteri施加壓力，但最終我認為我們總體上缺乏一點力量，所以Lewis還是贏了先機。在這裡，與他們相比，我們缺乏了一些節奏與速度，但是，第二...我認為總體而言，這個週末的抓地力方面較難掌握，我們並沒有處於領先地位。”

Verstappen jagte nach den ersten Boxenstopps Bottas. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Red Bull Racing Honda車隊負責人Christian Horner渴望在賽道上彰顯出積極的一面，他認為Mercedes有其車隊的限度：我們來到這裡拿到第2名，我們完全接受結果。第3場比賽，我們在車手排名落後8分，這沒什麼。因為這將是一場馬拉松式的比賽而非短跑。

Pérez走了很長一段路

這場賽事對Pérez來說並非風平浪靜，與Haas車隊新秀車手Nikita Mazepin發生近距離的擦撞，使得這位俄羅斯車手必須判罰5秒鐘，另外較晚進站係計畫保持較新輪胎可拿下最速圈的積分，但這個積分，最後由Bottas進補到手。

Sergio Pérez bewies sich in einem schwierigem ersten Stint. © Getty Images/Red Bull Content Pool

賽後Pérez承認：這確實有點混亂。一切都從起跑線開始，沒有太多的抓地力，我直接進入失速旋轉，我的位置輸給了Sainz。 我以為Lando不在賽道上，看來我的努力還不夠，我本來以為可以超越他，但我可能是誤判了。

“我花了好幾圈才超越Lando，並與領先集團有段差距。那時我基本上已經離開了比賽。從那時起，我開始獨走並帶著清新的空氣往前行，但一切又變得積極多了。比賽中，我已經看到我必須適應這輛車並照顧好輪胎-一切都是積極的起點。”

Gasly的救贖任務

Pierre Gaslys Push in den letzten Runden sicherte ihm den Punkt. © Getty Images/Red Bull Content Pool

新秀隊友 Yuki Tsunoda 的狀況也不太好。這位日本車手以第14位發車，在瘋狂的第1圈後退至第16位，此後沒有在積分點位置停留過，終場以第15名完賽。

Norris第5，Raikkonen犯錯

車手排名第3？不是Bottas或Pérez，而是Lando Norris，他繼續上次在Portimão比賽中出色的戰鬥力登上頒獎台，本場賽事拿下第5名，3場比賽總積分達到37分。

對McLaren車隊來說，今天是一個美好的日子，新簽約的Daniel Ricciardo自排位賽第16名中回神，他以馬拉松式的開場逐漸推進名次，終場衝線第9名完賽。

在其他地方，Kimi Räikkönen可謂是本賽事的主要罪魁禍首，開賽第1圈進入起跑階段，就與隊友Antonio Giovinazzi發生擦撞意外。他承認：很抱歉，這是我的錯，我弄錯了，不慎擦撞到Antonio。前翼卡進了賽車下方，我只能滑進礫石區退賽。

西班牙的嚴峻考驗

多年的賽前測試賽道，車手們都非常了解即將來到加泰隆尼亞賽道的高速彎道，儘管今年的巴塞隆納賽前測試之行是在巴林舉行的，但來自波爾蒂芒相對陌生的地方，也是每位車手和車隊都知道的狀況，5月9日即將轉進西班牙大獎賽。