當音樂作為盤根人文的圖誌：對著未來吟唱的歌謠之落差草原WWWW 專訪

落差草原WWWW © 落差草原WWWW / Prairie WWWW

從過去成軍初期發行的EP《通向烏有》（2010）與《太陽升起》（2013），彷若故事從土壤豐地緩緩延展入至深深大海。接著2015年發行了首張專輯《泥土》及滿是迷幻詭譎氛圍的迷你專輯《霧海》（2016），至2018年的專輯《盤》，綜觀其作品曲調之多樣；沉闇、抽象的猛烈與混沌狀態，讓人聯想到 The Swans樂團；迷幻奔放的交錯色彩空間，其聲響的拚貼則令人想起動物共同體（Animal Collective），又有著台灣民俗音樂的溫潤，敍說的，是土地的故事。今年最新單曲作品《黑夢》，落差草原WWWW 的音樂持續地帶有生命與大地之間的靈性相連，創造一個穿越台灣史前與現在的島嶼之夢——他們的新作《黑夢》收錄了〈黑夢〉、〈鯨骨〉、〈貝殼〉三首新歌；迷走著夢境其充滿不同族群的存在，細碎延綿的電子聲響點飾著夢中的碎片式的記憶，確實曾經存在於過去的人事物宛如夢寐般神秘不真實。

如今的落差草原WWWW，有如自大海升起的新陸地，萌生著各種生命形式的「根」，敞開的草原擁抱著多樣性的人文及多元族群交織而成的形貌。他們在創作上，每首歌的曲構令人感受到當中有著不同樂種的流動之外，每一器樂的聲音似乎都是一種決定；有著明確的行進方向之際，同時建構人性的原始感知，賦予的想像更具有某種一貫到底的完整景象。

《黑夢》，落差草原WWWW © 落差草原WWWW / Prairie WWWW

從《泥土》到近期最新發行的單曲作品《黑夢》，你們在編曲上，個體的創作通常如何成形？團員之間又如何找出彼此的共鳴，讓歌曲形成一種融合的共生感？

一之： 雖然我們運用很多聲音，但每個人在選擇聲音範疇上都蠻明確；像是有些聲音是落在一個成員可以操作的位置，我們就會把聲音軸心交由該成員去掌控。一開始編曲時，我們不太會去分配或決定聲音位置，通常是先想像一個空間或畫面，也許是一段文字、一張圖，團員們再藉由這空間或畫面各自發揮靈感去想像。多數時候，會跟著率先發想的團員，依據其對空間或畫面的想像描述，大家再依其描述、彼此溝通後，以各自擅長的器樂去發展聲音，磨出每一首歌的形狀和空間。這樣的過程，比較像是團員們一起畫一張圖。不過，這過程雖然有即興成分，但並非全程使用樂器以即興練團的手法來完成編曲。

製作《盤》專輯時，並沒有想像中的順利。有些歌曲是已經琢磨了將近十年，而有些歌曲便是用上述的開放式溝通與想像的狀態去完成，唯一「限制」想像的或許就是我們對彼此在音樂美學及美感上的信任，即使不是百分之百契合，我們也會用討論和比較的方式來達到一定程度上的共識。

那麼收錄在《盤》專輯裡的歌曲有哪一首歌花費你們最多心力去溝通？

小白： 應該是〈雨連結天與地的通道〉。雖然那張專輯裡有一半是很久以前創作的歌曲，但在製作新歌之前，我們有討論一個工法，設定一個遊戲規則。因為過往的歌曲都做得比較滿、比較豐富，大多也是用練團和即興方式編製而成，因此覺得新歌想要更著重在結構和空間，於是設定一些規則來架築曲子結構。那些規則是強迫自己不回頭使用以往的創作手法，設法讓自己練習用新的工法來作曲，也許這樣才能讓落差草原WWWW有新的聲音樣貌。

一之： 《盤》專輯裡的〈碎花星辰〉、〈精靈〉、〈灰色的人〉、〈慈悲〉及〈符號學〉都算是舊歌，就像小白說的，聲音結構上聽起來比較滿，聲響較飽足。那時我們做這些歌曲的狀態，對於聲音頻率和音色的使用都是以直覺去實踐，不過聲音滿歸滿，仍能聽出一種「怪」的氛圍，也許正是因為太滿的關係而有怪奇感。相對收錄於《盤》的新歌，其在製作專輯期間創作的全新歌曲，它們的空間感與結構就相對地更加清晰；樂器與樂器之間的位置不會模糊，更易於辨認，也不會是從頭滿到尾的歌曲，其段落與對點、起承轉合上更為明確。縱使新舊歌曲在結構上有差異，樂團本質上的共通點讓我們得以盡可能地運用歌曲排序來融合舊曲與新作，並呈現專輯故事性的起伏與完整性。

一開始的發想到最後成形的歌曲樣貌，是否都與你們最初的想法相符？

一之： 我覺得這是創作滿重要的的一個核心，就是如果最後作品與最初想像的一模一樣，那麼就沒什麼意思，像是少了五個人一起溝通和琢磨的創造力。當然我覺得還是會有最初想法與最後聲貌的百分比存在，那差距便代表有不可預測的比例在其中。重點是我們不曾嘗試去翻拷一模一樣的單一想法，不會逼自己一定要百分之百模仿出某種東西，反而比較接近以一種拚貼的方式，將我們五個人各自不同的想法拚湊出一個相契的形狀。

愛波： 做專輯一定不會完全符合五個人預期的想像，當中也一定會有磨合與求取平衡，專輯最後的樣貌便是我們五人共同的平衡點。而且，我們也發現這些歌曲以不同的順序聆聽時會給人不一樣的感受，有點像是那歌曲不是只有一種樣子，因此在編排歌序時，也是很有趣的過程。

落差草原WWWW @ 誠品音樂 © 張修齊

製作這張新單曲《黑夢》時，你們是否又有不一樣的製作手法與狀態？

小白： 可能樂團的即興共作的形式較少一點，更趨向電子音樂的製作手法一些。

一之： 製作這張《黑夢》時，是運用比較電子音樂的工法，不單單只是使用樂器一起即興創作，而是各以自身擅長的樂器做出一些聲音，再試著用數位軟體，以電子拚貼的方式做出歌曲結構、頻率的平衡及旋律的放位等等。過去我們是以樂團即興共作方式花很長一段時間做一首歌，可能有時候沒錄起來，最後也達不到共識便無疾而終。所以與過去的製作手法相比較，現在確實比較有條理一些，也比較有效率。

一之： 至於創作的題材，從製作《盤》開始，我們試著將從2015年以來參與青山祭儀典的印象和聲音採集的靈感放入創作之中，但大多是憑著一種直覺和印象來表現。到了製作《黑夢》時，我們從歷年來自身作品開始分析、整理出我們自己的創作標籤，然後開始收集漢人、原住民傳統歌謠、故事、歷史小說、動植物圖鑑⋯⋯等等，不只從音樂也從生活中的身體、舞蹈、傳統樂器中尋取大韻律，因為我們目的並非仿效傳統音樂的完全樣貌，而是開始去理解脈絡、和選擇來自我們土地的素材，期待能從傳統音樂和不同族群生命觀中，轉化延伸出新的台灣韻律和延續希望的創造力。

落差草原WWWW ，鼓手小白 © 張修齊

你們將《黑夢》的英語名稱譯作「Formosan Dream」，而「Formosa」象徵著台灣這片土地，對於如此廣且帶有歷史深意的詞義，對此你們又是如何想像？

一之： 除了前述說的一些田調，我們同時也在進行類似書寫一個文本的概念，收集了許多原住民故事、南島與宮廟文化的脈絡等資料，將團員各自覺得迷人的主題集匯起來，作為我們想要深入去研究的方向，再慢慢地建構出音樂的文本。這樣的史料研究和書寫並不是我們擅長的領域，況且我們一直以來的音樂創作甚至是寫詩，都是偏向抽象的表現，因此我們也花了很多時間，彼此溝通出一種故事的形式。作品名稱「黑夢」是由愛波發想，當時我們收集了很多矮人的故事與資料，也因為矮人是很神秘的古代族群，他們實際的存在與否形同謎，就像夢一樣。雖然他們的存在像夢一樣不真實，但他們的足跡確實被記載在不少原住民的故事史料裡，也能自部落祖先口述傳承的故事裡探得矮人的事蹟。單看「黑夢」會令人很難想像到是與台灣島嶼的族群有關，而且容易變得很個人的感覺，因此用英文「Formosan Dream」就強化表示了是描述與這片土地連結的故事，一種描繪台灣的夢，概念雖然仍有些抽象，但範疇卻明確許多。

落差草原WWWW，一之 © 張修齊

你們的音樂一直有著各種生命形式的「根」。你們是如何想像土地並將其轉化成音樂？

一之： 現實上，對於我們每個人，「根」仍是一種模糊或混沌的形貌。我覺得「根」是一個不斷學習的狀態，就像台灣這個名字一樣，它不是一個以單一族群就能囊括或架構意義的全貌；也因為多元族群的關係，未來需要慢慢的自一片混沌梳理出各自鮮明的狀態，而那些狀態的總和，就是台灣。我們也是因為有了落差草原WWWW 這個樂團，各個團員的不同生長經歷與認同因為樂團而交錯，才能延伸與討論到關於「根」及台灣的一切，進而汲取土地的養分來創作。

愛波： 因為製作這張單曲的關係，我們閱讀了很多關於台灣土地和族群的故事，讀著那些史料記載一種很奇妙的感覺，也打開了我們的想像空間，當下便聯想到「黑夢」這兩個字；想像祖先們在最初的島上是什麼樣的生活狀態，而我們現在又是以什麼樣的狀態來跟他們連結，然後將那些想像轉化成文字。

落差草原WWWW，愛波 © 張修齊

洪御： 我覺得落差草原WWWW從最初的作品來看，或許一開始的創作目的並不是尋根，而是在一路創作下來的成長過程，逐漸地揭示每個團員想要探索的事物，然後在摸索之中越來越接近台灣這片土地。

小白： 我的想法其實很單純，因為以前也沒有真正去接觸這些歷史，或甚至只從學校教科書略知一二，也不確定那些教材內容是否正確，因此我也希望能透過研究故事和田野調查，了解這些歷史之後，自然地產生創作的靈感。仔細地去研讀各方史料才覺得為何這些屬於台灣本土的歷史都沒被收編在教科書之中，或僅是淺淺地帶過。製作這張專輯的最大收穫，或許就是讓我對於自己生活的地方故事和歷史，有更深入的理解。

落差草原WWWW，洪御 © 張修齊

這樣聽起來似乎也是一種尋找自我的身分認同，你們會認為自己還在尋找這樣的認同與歸屬嗎？

一之： 我們五人對於自己的身分認同都算是明確，但若要說找到認同與否，我個人會覺得自己還在梳理當中。過去無論我們所學到的歷史或教育，大概約百分之七十的部分都可能不正確或有所偏頗；或者對於台灣人民，只用中華民國的單一族群想像來框住台灣的狀態。我想回到先前談論《盤》專輯，它就像我們五個來自不同背景的人所結合而成的共生狀態；各自截然不同的差異，卻都是在同一個地方生長，也許會產生一些衝突，有一些交錯，形成一種難以言喻的混沌與抽象。

一之： 我們共同的世代一直到了近十幾年來，才知道有許多曾經學到的歷史都已被扭曲或簡化；台灣這片土地不僅僅只有四百年的歷史，再往回追溯甚至能發現南島語系族群的發展等。理解這些故事與發展脈絡，或許才是一種尋根的過程，將那些過去的人事物及傳統的脈絡連結起來，銜接至現在。而也正因台灣歷經不同國家體制的殖民，文化的堆砌反覆翻新與彌補，我們以至未來的世代，或許都需要更努力來積累本土的文化養分，投入更多心力與不同族群間的溝通，也許有ㄧ天我們能ㄧ起重新詮釋這個海島國家的名字。

落差草原WWWW @ 誠品音樂 © 張修齊

落差草原WWWW音樂的主旋律和神遊般反覆吟唱的歌詞，有時聽起來像是在一首歌曲裡置入某種符號或意象的象微，在《盤》專輯裡，這樣的概念又更突顯一些。若用雕刻來形塑，你們認為《盤》是一件什麼樣的雕塑作品？

一之： 我覺得是一種具有很多造形與質感樣貌的地域，有點混亂或抽象的狀態。

唯祥： 《盤》其實蠻像一座島嶼。

愛波： 我在《盤》這件雕塑上裝塑了很多彩色的纖維。在我的想像裡，它就像我看到台灣島上生長的植物們，或是自己賦予植物的奇幻色彩。那時候就很想做一個特別、充滿奇異感，難以用具體東西來形容這件雕塑，讓它呈現一種特別的世界觀。

洪御： 我那時候覺得很像一種生命聚合體，各種不同種類生命集合的共同體。

落差草原WWWW，愛波 © 張修齊

從亞洲至歐洲巡迴的經驗過後，你們是否會重新檢視自己的作品？或者你們在這些異國的文化體驗裡，找到音樂的共性？

小白： 在我們尚未公開演出《盤》專輯裡的許多歌曲之前，都會比較沒有自信或感到一種不確定性，經過無論國內或國外的表演之後，再回顧演出時的影片或現場錄音記錄，我們通常會產生更多不一樣的想法。那些想法不一定是缺點，有時候是希望增添更多層次之類的改變。以我個人來說，在國外演出觀察到的面向，比較是偏向現場演出像是換場之類，技術上的細節差異。

一之： 國外演出的經驗，在音樂上較容易令我注意到當地現正流行的風格，類別的廣度及是否有更新的音樂類型等，以及他們如何看待音樂作為文化這件事，從音樂祭到樂種甚至產業的發展，或許台灣音樂人都可以從中尋找共通性或適用之道。但單純談論音樂的部分，到國外演出交流後，會獲得一些評語像是「東方氛圍」或「屬於台灣的聲音」。有趣的是，他們不會說我們的音樂是像中國、印度或日本東洋等國家，很直接的用台灣來作形容。這一點除了令我們感到有趣之外，也更讓我們明確地知道自己音樂與他們的差異之處，令我們更有自信，反而我認為更應該要擴大那之間的差異，讓我們的音樂擁有更多優勢去發展未被開發的部分；雖然實驗搖滾音樂來自西方，但還是能玩出新的樣貌。

落差草原WWWW，唯祥 © 張修齊

落差草原WWWW的作品向來著重視覺藝術與音樂的並行，你們認為自己的創作思維受到哪些思想和元素的影響最深？

一之： 就音樂而言，比較重要的影響都是以抽象與即興的音樂為主。還有一些有強烈律動，某種程度上會比較近似儀式或原始民族音樂的感覺，但這些偏好的影響都是自然形成而非我們刻意去尋找或嘗試復刻相似風格所導致。另外，我們的歌詞都是以寫詩的方式去書寫，所以其實受到不少詩人、畫家與電影的影響。近年的例子就是因為工作關係接觸到黃亞歷導演執導的紀錄片《日曜日式散步者》；關於台灣日治時期成立的文學團體「風車詩社」，他們的故事與超現實的文學。同時感慨現在仍沒有太多人知曉他們對台灣文化的貢獻，一種過去與現在的差異與斷裂。而這樣持續性對歷史文化的認知差異，或許正是我們音樂有今日樣貌的原因；使我們自接觸外來的文化進而刺激自身對創作的想像，持續找尋一種來回於外來與本土文化上的平衡。

落差草原WWWW，一之 © 張修齊

愛波： 從著手《盤》的雕塑、視覺與服裝到這張作品的視覺創作，我覺得影響自己最深的仍是台灣這座島嶼；像是觀察到的植物、生態、文化和宮廟建築色彩⋯⋯等，思考它們與自己生活連結的狀態是什麼。

一之： 無論何種形式的藝術，影響我們的大多都傾於較抽象或奔放的風格，需要刺激自己運用細膩的感受力去感覺作品與其狀態。當然有些音樂一直以來可以算是我們音樂上的指引，像電台司令樂團、碧玉、Portishead 等過去十年、二十年作品裡開創性的編製，其中碧玉對我們來說一直都是世界前衛流行的指標。

唯祥： 因為喜歡爬山的關係，會聽到不少住在山上的老人家口述的傳說故事，那些故事表象之下所鋪藏的意涵對我來說非常引人入勝；那些故事穿越了很多年代與時空，傳遞到老人家口中再說成故事傳到我耳邊，加上當下置身在自然與原始的環境之中，其中揉合了所有歷史人文與藝術，就像〈黑夢〉敘述那樣的夢境狀態與傳說狀態⋯⋯。對我來說那種繞遠路說故事的方式有一種隱晦的美感，加上超越時間的敘述狀態，讓我在創作時充滿靈感，也進而影響著自己書寫詩詞與發想聲音的觀點。

落差草原WWWW，（左）唯祥、洪御（右） © 張修齊

小白： 我則比較簡單，大多創作靈感都是來自於音樂的聆聽，只是每個時期聆聽的風格會不太一樣。反倒是這一、兩年來，聆聽的音樂類型沒有固定的轉移模式，搖滾樂種的音樂聽得比較少了，更多是著重於氛圍或爵士樂的東西，也就是沒有固定節奏架構、更加自由的音樂。如果要有點矯情地說，最初影響我聆聽音樂的人，應該就是唯祥（笑）。

洪御： 大概是國、高中時期開始聽音樂，聽了十幾年下來，越聽越「偏」吧。簡單地說，從聽音樂到創作的過程，就像是去吃到飽的自助吧餐廳，什麼都有，什麼都吃，最後全部吃下去再消化出來的東西，就是我的創作（全部團員哄然大笑）。我想每個人聆聽音樂、消化音樂的方式都不一樣，所以最後出來的結果也一定都不同。

落差草原WWWW，鼓手小白 © 張修齊

你們在〈鰓人〉、〈慈悲〉歌曲裡做了一種在曲律上解構並行進至無限，不同於實驗搖滾的解構方式，你們又是如何看待解構？

愛波： 有時候我們會嘗試為歌曲賦予一種情緒，但又不想將這情緒作為歌曲從頭到尾的一貫感覺，因此會添加我們各自不同的想像，同時希望聆聽的人感受到一種反差，我們想讓這樣的情緒堆疊給予人不同的感受。

落差草原WWWW，愛波 © 張修齊

一之： 我們創作時，大部分時候是理性的；很清楚運用什麼樣的手法並刻意放進歌曲裡會有什麼樣的效果，有時也是我們比較希望能讓聆聽者感受到的效果。我們之所以想設計那樣的狀態讓人去感受，也是因為本身不太喜歡做整體規律有序的歌曲，偏好聆聽時讓人感到當中有一些不規則性存在的音樂。我們有時只是希望透過強烈感受到不規則音律的作用，能使聆聽者聯想到其他的事物，即使和我們設想的結果不同也無妨。但也可能經由聲音的堆疊和反覆、節奏的律動很強烈，或是音樂一瞬之間的斷裂，進而開啟聽者的想像空間，進入想像是最重要的部分。

如果音樂的橋段都令人容易猜測，或是一聽就讓人理解，我們應該會覺得有些無趣。而且，某種程度上，我們的創作核心無法用文字或語言直接表述，也就沒那麼容易傳達並使人意會。若以技術上來說，我們較偏向電子音樂的模式，有時是以拆解再拼貼的手法；但若用音樂以外來比擬的話，會像是繪畫的構圖，一個畫面的組成——運用聲音的堆疊、語言或文字等各種不同維度的素材來組構作品的力度，在聆聽上創造一種細膩的感官體驗，甚至開啟聽者更細緻的感受。

《黑夢》，落差草原WWWW © 落差草原WWWW / Prairie WWWW