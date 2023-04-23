墨爾本是一處艱難競賽的地點。 我們對每條賽道都會這麼說，這是真的……但在阿爾伯特公園更是如此。 這不是一件壞事，因為艱難的賽道會有各種狀況發生。 阿爾伯特公園雖然艱苦，但也是參加比賽的好地方。它很快，但不可預測，當你早上上工時，會有一大群人為你加油打氣（或者跟你開開玩笑）。

之所以如此艱難，部分原因在於它始終是賽季的前哨戰。 在澳大利亞阿德萊德舉辦的 11 年 F1 比賽中，總是賽季的封關戰，但自 1996 年搬到墨爾本以來，澳大利亞大獎賽一直在賽季開始時或接近賽季開始時舉行。車隊還沒有真正進入最佳狀態：他們會遇到各種機械問題、戰略失誤和人為失誤，這些問題都會隨著賽季的進行而消失。

再加上賽道本身的性質。 阿爾伯特公園（或墨爾本大獎賽賽道，確切地說沒有人這樣稱呼它）是城市街道和公園賽道的混合體，並且像所有非永久性賽道一樣，週末開始時塵土風揚。

這不是對維多利亞州街道清潔標準的評論 - 只是經常使用的永久性賽道往往採用專為抓地力設計的瀝青，並且賽車線不斷被汽車通過清理乾淨，在剎車區總是鋪設厚厚的橡膠塗層。城市街道則沒有：它們往往塵土飛揚，因此非常濕滑。用賽車術語來說，它們被稱為綠色賽道。 濕滑的街道和堅硬的牆壁相結合，使阿爾伯特公園成為一個棘手的地點——但由於賽道清理的速度，也變得更加困難。

澳大利亞大獎賽真正偉大的事情之一是它擁有絕對宏偉的比賽計劃。 在四天的時間裡，從黎明到黃昏，在賽道上高速奔馳。 今年比以往任何時候都好，有保時捷、超級跑車、三級方程式、二級方程式等等各種賽事，當然還有 F1。 他們都在行進中清理了賽道，並留下膠痕，因此單圈時間迅速下降。 對於賽車工程師來說，了解什麼是真正的設定改進，什麼是賽道演變的簡單結果是一件很難判斷的事情：就像要擊中一個移動的目標一樣困難。

總而言之，它使澳大利亞大獎賽成為一個異常值。 一方面，這不是一場展示您可以信任結果的競賽……但另一方面，一個總是有可能帶來驚喜的地方。 我們在阿爾伯特公園舉辦過許多令人難忘的比賽：以下是其中一些最傑出的表現。

2005 年：一開始……

多年來，Red Bull車隊的塗裝已經有了改變——但變化不大。 深藍色的車身、黃色的鼻翼和空氣進氣系統、紅色的細節現在是賽車世界的主要內容，無論Red Bull在哪裡參加比賽，無論是在哪個類別——但是 2005 年澳大利亞大獎賽，於 3 月 4 日至 6 日週末在阿爾伯特公園舉行， 對於大多數人來說，這是第一次看到在接下來的二十年裡變得非常熟悉的設計。 這也是我們的第一場一級方程式競賽。

In The Beginning © Getty Images

......但在此之前，有一支車隊要介紹給全世界。 F1 媒體已經在冬季測試中得到了滿意的答案，但對於其他的觀眾來說，這一切都始於墨爾本的 Docklands，在 Shed 14 舉行的新聞發布會。有一位傷透腦筋的年輕人 Christian Horner及技術總監 Guenther Steiner，還有車手Christian Klein, Tonio Luizzi 和 David Coulthard。 該車隊是……自以為是的，並受到同行和媒體的質疑。 2005 年初提出的一些想法——派對、能量站等——流行起來了； 其他人——Klien 和 Luizzi則在賽車手和周五練習賽車手角色間輪換。

然而，墨爾本強調了車隊首先應為賽車裝備，其次才是派對裝備的可信度。 DC 和 Klien 排位賽獲得第五和第六名，最終完賽獲得第四和第七名。 兩輛車在首次亮相時都獲得積分……然後是一場盛大的派對。

我們的 19 個賽季中有 13 個是在墨爾本開始的（5 個在巴林，1 個在奧地利），所以我們已經習慣了車手在阿爾伯特公園為車隊首次亮相。 在 Coulthard 和 Klien 之後，我們有 Mark Webber（2007 年）、Sebastian Vettel（2009 年）、Daniel Ricciardo（2014 年）和 Dany Kvyat（2015 年），但墨爾本的大部分注意力都集中在新車上。澳大利亞大獎賽在賽程中排名第二或第三的情況仍然如此，但如果這是第一場比賽，審查可能會非常激烈。 冬季測試往往具有指標性……但在燈滅起跑之後，沒有人知道它們真正的位置如何。

2009：暮光之城

在墨爾本開始本賽季最美好的事情之一，就是車隊從飛機上走下飛機進入藍天和陽光時的反差。 情況並非總是如此——墨爾本的三月有點喜憂參半——但與我們即將離開的冬季相比，這是一個非常好的變化。回家的車迷甚至喜歡打著哈欠，蜷縮在羽絨被下觀看半夜的賽季揭幕戰 [因為錄製它供稍後觀看又是不一樣的心情]，但至少在 2009 年對日程安排進行了細微調整，經由將比賽轉移到黃昏開始時間，為他們提供了多睡一會兒的機會。 不是星光燦爛的阿布達比大獎賽意義上的“黃昏”，而是太陽接近地平線時落日的黃昏。 當然，對電視有利的並不一定對車隊有利。 進入秋季之初，當比賽和排位賽進行時，陽光視線不清，幾乎看不到幾個彎道。

2011 年：無動能回收系統( KERS)

在 2010 年贏得兩個冠軍後，2011 賽季的開始給人一種不尋常的感覺，Red Bull和 RB7 是冠軍的熱門人選。 Seb 正式從桿位獲勝——我們迄今為止在澳大利亞取得的唯一勝利——但它發生的方式也許更像是一個標誌。 F1 曾在 2009 年涉入混合動力系統，取得了不同程度的成功，但在 2010 年自我禁令之後，它於 2011 年回歸。 電視畫面顯示，無論是在通往桿位的路上，Seb 還是排位賽中的 Mark P3，都沒有使用動能回收系統。 當賽後被問及為什麼不這樣做時，Seb 說“沒有充滿電。” 雖然並非完全不真實，但這也不是全部：KERS 並未安裝在墨爾本的Red Bull賽車上，車隊喜歡更輕的汽車而不是額外的動力。 在以 22 秒的優勢贏得比賽之前，Seb 仍然設法以十分之八秒的優勢獲得桿位，這證明了 RB7 的潛力。 它以 19 場比賽中的 18 個桿位和 12 場勝利結束了本賽季。 這些底盤作為我們現場演示車隊的中流砥柱仍然很強大——您最近會看到Daniel在澳大利亞各地奔馳巡禮即是其中的一輛。 [連結到澳大利亞公路之旅]

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2013 年：猜謎遊戲

賽季初比賽的有趣之處之一是，沒有人真正確定賽車能夠做到什麼——有趣，也就是說，對於除了需要了解這些東西的戰略家和輪胎工程師之外的所有人。 當然，他們在冬季測試中進行了比賽模擬——但這從來都不是一回事——尤其是當這些測試發生在與阿爾伯特公園的抓地力和溫度非常不同的常駐賽道上時。 2013 年是一個典型的例子，大多數人都犯了錯誤，而其中一個車隊卻做得很好。 RB9 在實踐中看起來像是一場集體表演，但直到週日早上才得到證實。 暴雨使排位賽暫停，然後延遲，最後延期——這對每個人來說都意味著一個非常漫長的比賽日。 當 Q2 和 Q3 終於舉行時，我們的車庫並沒有太過不滿，因為 Seb 和 Mark 鎖定了前排 - 比賽看起來很美好。 但Albert Park 和 Kimi Räikkönen有不同的想法。 雖然一切都指向三站比賽，但Kimi逆勢而上，進行了兩站比賽。 令在他的Lotus前面發車的六輛車和三支車隊都大吃一驚，他輪胎掌控良好，並以輕鬆的優勢獲勝。 這種事情不會在今年晚些時候發生，因為那時每個人都更了解自己的汽車——但這就是讓這些首輪比賽如此激動人心的原因。

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2014：新的一年，新規則

通常很難發現 F1 時代何時開始，但很容易發現時代何時結束。 經過四年的成功，最終在 2013 年 Seb 的九連冠決賽中達到頂峰，我們在 2014 年推出了新的發動機調節器後崩潰了。冬季測試進行得......很糟糕：汽車經常著火， 有一次，車庫真空吸塵器被拆成了臨時管道。 這不是最順利的開始，但 RB10 在到達澳大利亞時表現良好，比預期得要好。在潮濕的排位賽中，Daniel成功地以 P2 發車完成了他的 Red Bull Racing 首秀，隨後在比賽中獲得了 P2 ……但在幾小時後，由於車隊和賽會幹事就新型燃油流量傳感器可接受的工作方法發生分歧而被取消資格。 但是車隊——除了體育總監Jonathan Wheatley可能是個例外，他不得不做出不當的決定，將Daniel的獎杯交給McLaren車隊。 正如支持車隊經理Tony Burrows總結的那樣：大約幾週前，我們想像這場比賽會在後視鏡看到後方的汽車，然後火併完賽。這種轉變是劇烈的，我們從一場徹頭徹尾的噩夢變成了領獎台 我們的節奏相當合理。至於Daniel，他更喜歡在家鄉大獎賽上站在領獎台上的快樂回憶。

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2015/2016：阿爾伯特公園的詛咒

運氣在一級方程式賽車中並沒有真正發揮多大作用——至少在一個賽季的過程中，好事和壞事往往會自行平衡。 然而，對於個人比賽來說，阿爾伯特公園並不是Red Bull車隊任何人購買彩票的好地方。 我們有 15 次未能得分，包括撞車、取消資格和各種機械問題，從Vettel的車輪破損到去年 Max 的燃油系統問題——但沒有人在駕駛Red Bull時遇到過像Dany Kvyat如此糟糕的運氣。Dany在澳大利亞兩次為我們效力……但都沒能參加比賽。 2015 年，他在外圈遇到了傳輸故障，而在 2016 年，由於電氣問題，他無法在發車位上佔據一席之地。 看到 DNS的流量分類是很少見的——但對於一位車手來說，在同一場比賽中連續兩個賽季都有這樣的成績……可謂倒霉到家了。

The Curse Of Albert Park © Getty Images

2023年：紅旗彩票

今年是我們自 2011 年以來在墨爾本取得的首場勝利——儘管每個人都認為詛咒是否已經解除還有待商榷。 當然，這不是我們獲得勝利的最簡單途徑。當記憶消退時，一切看起來都很好，Max從桿位發車奪冠——但這根本不是周末的故事。 Checo 在排位賽出現問題後從後方發車，並在一場以極難超車著稱的賽道上取得了不錯的成績，一路攀升至第五，一路上獲得了最快圈速——但所有人的目光都集中在 Max 身上。 他失去了進入一號彎的領先優勢，不得不等待時機，而比賽的早期階段被兩次安全車和紅旗打斷。

然而，真正讓人緊張的是比賽的尾聲。 在第 12 圈取得領先後，Max 一直保持到最後階段，在 58 圈的第 54 圈當時安全車再次出動，但輪胎狀況已逐漸衰退。這對任何領先的人來說都是一個棘手的時刻。Max舒適的 9秒優勢立即被削弱，他面臨著一個難題，他知道在這種情況下他只能輸。進站換上新的軟胎，並面對比賽在安全車後面結束的可能性； 不進站但背後的追兵幾乎肯定會超越（是的，我們知道具有諷刺意味）的兩難局面。

對 Max 來說幸運的是，這個難題並沒有持續太久，因為比賽中出現了紅旗。 之後，他不得不為緊張的重新開始做好準備，因為他知道，如果他像第一次那樣輸了，那很有可能是一場從他手中奪走的勝利。 當他完美地進入第1彎道的剎車點時，車庫裡的團隊都鬆了一口氣……隨著 Max 身後的混亂接踵而至，又發生了另一個紅旗。 比賽後來在安全車的繞行圈中結束——但考慮到當天的情況，即使這樣也真的有點讓人緊張。

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