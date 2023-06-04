雖然每支車隊都有主場比賽——我們中的一些還不止一個——但圍場中的每個人都傾向於將巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道視為 F1 的主場。 自 1991 年以來，它一直是行程表內的固定賽場，並且一直也是首選的測試賽道，無論是在測試不受限制的年份，還是在這些更受禁止的時期（但有趣的是，今年不是）。

由於靠近高速公路和機場、有好天氣以及寬敞的車庫，它作為測試場地表面上很受歡迎——但除此之外還有更多。 位於 Montmeló 山上的賽道真正吸引人的地方在於它擁有 F1 車隊想要的一切：長直道； 低速、中速和高速彎道、極端外傾角、快速變向。 剎車很困難，對輪胎也格外嚴苛。 在這裡表現良好的汽車通常在任何地方都表現良好，這可能就是為什麼我們在這條賽道上完成了 75,952 公里的巨大測試。

然而，最重要的是，這是一條為賽車而建的賽道——西班牙大獎賽通常在歐洲賽季開始時舉行，也許在一系列非典型賽道之後，它通常被視為冠軍願望的領頭羊。 我們在西班牙大獎賽上度過了一些激動人心的時刻——但通常這種興奮的主要原因是對未來的期許。

2010：Mark 的戰役

2010 賽季的開始對車隊來說出奇地令人沮喪。 RB5 在 2009 賽季以極強的表現結束了比賽，而 RB6 似乎已經從中斷的地方重新開始了——當錦標賽進入西班牙進行第五輪比賽時，雖取得之前四個桿位……但只有一場 Seb在馬來西亞贏得勝利。

在其他地方，技術問題和壞運氣的混合導致勝利未果。 然而，在西班牙，一切都是一致的。 Seb 和 Mark 在排位賽中幾乎領先競爭對手一秒，Mark 取得桿位。 澳大利亞籍車手在比賽的每一圈持續保持領先。賽後Mark興高采烈地說：今天一切順利。其他的賽事中，我並非總是處於領先的地位，但今天的一切在每一圈之後，我的上帝啊，一切都非常順利！

2011：Red Bull不需要翅膀

還有其他競爭者，但 RB7 可能是我們製造過最好的汽車。 在 2011 賽季的 19 場比賽中，它獲得了 18 個桿位，並贏得了十幾場勝利，包括前四場比賽中的三場——但在西班牙大獎賽第五場比賽中，這輛車出色的表現才變得顯而易見。 2011 年引入了善意但略有爭議的減阻系統，經由使尾翼失速和減少直道阻力來提高汽車的速度。

在比賽中，和今天一樣，只有在指定的直道上在一秒內緊追另一輛車，才有希望超越——但在練習賽和排位賽中，賽車可以隨心所欲地使用它。 Mark Webber 在 DRS 襟翼打開的情況下跑過可怕的高速最後一個彎道，這讓人們議論紛紛：RB7 顯然有備用的下壓力。

Mark如期取得他在西班牙大獎賽的第二個桿位佳績，但在起步時就被超越了，大部分比賽都落在Fernando Alonso的尾翼後，最後衝線獲得第四名——這是加泰隆尼亞賽道僅有的五次桿位車手之一 ，雖完成了比賽但沒有獲勝的例子。 這為 Seb 掃除了前方障礙——但他並不容易。執行四停策略（巴塞隆納的表面過去比現在更粗糙，而且天氣極熱）他被Lewis Hamilton 一路追趕，終場越線僅領先 0.6 秒。

2016：Max的首勝

Max 所做的每一件事都會成為新聞——但很少有像他來到 Red Bull 車隊那樣轟動一時的。 他在 2016 年的前四場比賽中代表Toro Rosso 車隊參加比賽，之後他的晉升決定立即生效，而 Daniil Kvyat則離去。在西班牙，這引起車迷的很多問題——不得不說，在車庫裡也有很多問題——但高級管理階層堅信Max是一代天才，勢不可擋。 他們沒等多久就被證明是正確的，Max贏得了他與車隊的第一場比賽，並在此過程中成為 F1 最年輕的優勝者，年僅 18 歲零 228 天。

Max需要一點運氣。 兩輛Mercedes 在第一圈就互相淘汰了對方，面對巴塞隆納常見的進站困境和罕見的勝利，戰略人員決定讓Daniel 和Max採用不同的策略，以最大限度地提高我們的機會。 Daniel可以說是最優的，但比賽打亂了策略是，Max跑在前面，在比賽的最後四分之一處阻止了 Kimi Räikkönen的攻勢，並追進到最前方。 事後，Max 承認，由於賽前的模擬時間太少，他不知道方向盤上所有按鈕的作用，也無法充分利用汽車的性能——但他非常了解，如何將事做好。

2022：Max本站第２勝

在他們成為隊友的期間，Max 和 Checo 共有 8 次以 1-2 的成績完賽，而且，當一支車隊鎖定第一和第二的位置時，通常會有一個潛在的假設，那就是這個週末取得了主導地位。 去年的西班牙大獎賽完全不是這樣。 賽車在練習期間表現平平； 排位賽第二名 (Max) 和第五名 (Checo) 並不特別令人驚訝。 比賽本身也很棘手。Max在稍早賽段在第四彎的艱難橫風中出局（既不是第一個也不是最後一個被風干擾的人）並且正與阻礙他超車潛力的 DRS 問題做奮戰。

然而，加泰隆尼亞賽道為策略發揮作用提供了大量機會。 雖然最近的重鋪路面使賽道比之前著名的侵略性柏油碎石路面磨損小得多，但通過許多快速彎道注入輪胎的能量仍然使比賽成為多停的賽事。 Charles Leclerc 因機械問題退賽後，Max 和Checo即加入了追趕的行列。 該車隊將 Max 置於軟-中-軟-中策略，將 Checo 置於軟-中-中-軟計劃，這要求係要墨西哥人讓他的隊友先過。 最後，兩位車手遠遠超過了後方的追趕者，Checo 獲得了最速圈的額外積分。 這是西班牙的完美成績——但並非完美的周末。