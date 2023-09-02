蒙扎。 即使是來到地球的外星人也會意識到義大利大獎賽的舉辦是非常特別的，因為有大量的名稱。 這裡是蒙扎國家賽車場、魔法賽道、速度殿堂、皇家公園。 彎角也是名稱而非數字。 雷蒂菲洛、羅吉亞、萊斯莫、阿斯卡里、帕拉波利卡。 沒有哪條賽道曾舉辦過如此多的 F1 大獎賽，也沒有哪條賽道能像蒙扎這樣充滿傳奇和神秘的色彩。 這是一個非常特別的地方。

位於前皇家別墅內的環境令人驚嘆。 每年的這個時候都會舉行，這是夏季的最後一段時間，偶爾會有一絲秋天的氣息從阿爾卑斯山吹拂而來，吹向北方，為起點和終點畫上直線。 每個人都變成了蒙扎的遊客，到樹林裡游覽舊賽道的河岸。 就連塗鴉也很酷，地下通道裡的諺語已經存在了幾十年，維倫紐夫、塞納、舒馬赫令人崇敬。 但這不是博物館的藏品。 這是一場生機勃勃、喧鬧的狂歡節。

我們在這裡的記錄……參差不齊。 已經取得了三場勝利，三個桿位，幾次最快圈速，以及另一次登上領獎台的成績。 這講述了一個故事：我們來過這裡 18 次，首發 36 次，並四次登上領獎台。 由此，你可能會推斷這可能不是我們的賽道。

至少其中一部分可以歸結為蒙扎的大自然。 在這場比賽中，窄翼登場，下壓力減少，每個人都專注於直線表現。 如果說我們有什麼出名的話，那就是設計可增加下壓力的汽車。 我們在馬力方面並不總是擁有同樣的實力。 也就是說，儘管享有盛譽，但速度神廟的單圈時間並不全是純粹的速度。

2011 年：Seb 獲勝！

我們在蒙扎的首場勝利就是一個很好的例證，這得益於Sebastian Vettel。 Seb 獲得了桿位，並在大部分比賽中領先，贏得了比賽，儘管他的賽車是最慢的，通過了超速陷阱。 在參加排位賽的24 輛賽車中，Seb 的平均速度為時速327.7 公里，是最慢的，落後一位名叫Sergio Pérez的年輕小伙子，時速差了22 公里，後者在Sauber車隊的精湛表現，給人們留下了深刻的印象。 蒙扎的直道很長，但它不是巴庫或上海：通過比其他車多一點側翼運行，RB7 能夠在過彎時保持更快的速度，從而在直道開始時跑得更快。 假設每個人都有相當線性的加速度，這就是持續給予的能力，汽車在大部分全速行駛的部分中遠離競爭對手，然後提前衝線獲勝 - 反之亦然。

2011 - Seb Wins © Red Bull Content Pool

2013 年：Seb 再次獲勝

Seb在比利時贏得了上一場比賽的勝利，而義大利將是他連續第二次獲勝，這場比賽還將持續相當長一段時間。 他在車手積分榜上領先，我們在車隊積分榜上遙遙領先……但在蒙扎最受關注的車手是Toro Rosso車隊的 Daniel Ricciardo。 這位年輕的澳大利亞車手在周末開始時被宣佈為Seb 2014 年的隊友，接替賽季末退役的 Mark Webber 。

在排位賽中再次獲得桿位後，Seb這次的出線表現更好，儘管進入第一個彎道時鎖死，意味導致不正常的磨損會發生，同時維修站上也出現了很多擔憂的表情- 控制中心給出了經由懸架發送的振動量。 這意味著他是第一批衝進唯一一次進站的領先者之一，在順序變動時失去了幾圈的領先優勢。 當方格旗揮舞時，他領先Alonso五秒， Mark第三，創下了我們在蒙扎唯一一次雙登上領獎台的記​​錄。 歷史往往會記錄Seb偉大的九連勝——上週被Max追平——但當時和現在一樣，比賽時的情況比外面看起來要緊張得多。

2013 - Seb Wins Again © Red Bull Content Pool

2017：Daniel超車達人

蒙扎超車很容易，這是一個神話。 其實一點都不容易——但卻是可能的。 雷蒂菲洛(Rettifilo)、羅吉亞(Roggia) 和阿斯卡里(Ascari) 三個彎道的煞車區都提供了機會，但通常需要從前一個彎道完美地駛出，並且車手勇敢地利用剎車才能保持迅速的移動。 2017 年，在一場沒有安全車或車身穩定控制系統(VSC) 的比賽中，Daniel幾乎充份展現了這些技巧。

在更換動力單元(PU)判罰是必然的時代，蒙扎的比賽是值得關注的好比賽，特別是對於那些知道自己並不是特別渴望勝利的車隊來說。 車隊會先發制​​人，在這裡安裝額外的部件，接受判罰，並在賽季後期為賽道提供更多的引擎，這樣他們更有機會取得驚人的成績。 這就是為什麼過去十年我們在蒙扎的比賽記錄顯示從第 18 位、第 19 位開始，而在 2017 年，Daniel 從第 16 位開始。

很少有車手能像Daniel 一樣享受出色的超車動作，2017 年，Force 絕對與他同在。比賽工程師Simon Rennie 指出了差距，因為Daniel 每隔幾圈就挑選了幾輛車：Marcus Ericsson、Carlos Sainz 、Nico Hülkenberg 、Dany Kvyat、Kevin Magnussen、而Checo絕對是最佳目標，最後，最後一位是對Kimi Räikkönen 做出了驚人的舉動，最後衝線獲得了第四名。 在蒙扎，你永遠不可能超越一輛Ferrari而結交朋友，但這是一群尊重承諾的人群，當晚，當Daniel走出圍場，穿過十字路口，回到停車場時，他得到了熱烈的掌聲。 這是非常罕見的。

2017 - Daniel's Overtaking Masterclass © Red Bull Content Pool

2022：Max 獲勝

去年的 RB18 是一輛出色的賽車，但在周六卻沒有那麼強大。 Ferrari 去年獲得了 12 個桿位，其中Charles Leclerc在蒙扎獲得了桿位。 Max拿下 P2 資格，但因安裝了本賽季第五次引擎本體（internal combustion engine, ICE） 而被降級至 P7。 這似乎沒有多大區別。 在匈牙利站從P10獲勝、比利時站P14 獲勝，他很快就取得了領先：第一圈結束時獲得第四； 第二圈結束時獲得第三名； 第五圈時獲得第二名，並在第 12 圈 Leclerc進站時取得領先。 Ferrari 車手在虛擬安全車的帶領下完成了這一任務，而Sebastian Vettel被擦撞的Aston Martin則被移到草地邊緣……但工作人員的快速工作，意味著VSC時間出人意料地短，最後Leclerc輸了。 他獲得第三名，落後Max 17 秒，並且使用了更新的輪胎，開始縮小差距。

當 Max在第 25 圈進站時，領先時間已降至 13 秒，而Leclerc在局勢發生變化時保持著 10 秒的領先優勢。 然而，Max在比賽中領先差距已足夠，無需再進站就可迅速到達終點，Leclerc需要再進站一次，或者對他的輪胎非常溫和，Max開始一圈以大約每秒十分之八的速度縮小差距。Leclerc在第 33 圈第二次進站，此時差距已縮小至 5 秒左右，Max 以 20 秒的優勢重新回到領先位置。 本來應該是這樣，但比賽後期的安全車讓我們保持警惕，再次壓縮了場地。 53 圈的第 48 圈，安全車出動，Daniel Ricciardo在賽道邊停下來。 領先者們都迅速進入維修站換上新輪胎，Max準備應付一輛非常快速的Ferrari 進行短距離衝刺，但比賽早些時候使用VSC 所表現出的速度現在已經消失了，比賽在安全車後面結束，Max贏得勝利，我們在蒙扎長期的勝利荒終於結束了。

2022 - Max Wins © Red Bull Content Pool

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