羅德里格斯賽車場(Autódromo Hermanos Rodríguez) 在1992 至2015 年間沒有舉辦過一級方程式賽車比賽。這一差距已經足夠了，車隊中很少有人以前曾去過這處賽道，這讓大多數人都驚訝不已，類似的問題也出現在維修區裡，每個人都在議論著：“為什麼我們離開這麼久？”

因為如果說 F1 與任何地方都是天作之合的話，那麼它在墨西哥城也是非常適配：歷史、賽車文化、看台上的繁榮景象，讓我們的第一次參賽絕對是一場炸裂的場面。 看台在前面，Foro Sol 競技場在後方，進入維修區的噪音非常壯觀。 就像置身於足球場一樣。 這很棒。 從某種意義上說，它激發了令人敬畏之心。

60 年來，F1 曾 22 次來到 Autódromo Hermanos Rodríguez（以前稱為 Magdalena Mixhuca 賽道）。 令人驚訝的是，我們是比賽史上最成功的車隊，Max在我們的七次訪問中獲得了四次勝利。 我們最糟糕的表現出現在 2015 年，當時 Dany Kvyat 和 Daniel Ricciardo 獲得第四和第五名，而 2019 年，Alex Albon 和 Max 獲得第五和第六名。 但其他每一次的拜訪都能帶回一座獎盃…

2016 – Daniel 第三，Max第四

這個賽事具有酒吧問答的潛力。 比賽的最後，Max 、駕駛Ferrari 的Sebastian Vettel和Daniel之間發生了一場激烈的纏鬥。 Max在賽道上獲得第三名，因脫離賽道獲得的優勢，受到5 秒的判罰，因此Seb上前為Ferrari領取了第三名獎杯，不過，賽後他因煞車時移動而受到處罰，阻擋了Daniel……然後他晉升至第三名。 深夜，Max和Daniel 戴著隱形寬邊帽來到太陽廣場，舉行了自己的小型領獎儀式。 比賽結束後，Seb 在廣播中出言不遜受到了訓斥——但這確實是一場你想看到的那種比賽。

Daniel Third And Max Fourth © Red Bull Content Pool

2017 – Max奪冠

2017 年大獎賽開始時，Max 付出了艱苦的努力。 從第二名開始，他從外側駛入第一個急彎，領先於Seb的Ferrari。 Vettel和Lewis Hamilton之間的一些纏鬥讓他們都前往維修站並提前進站，這讓Max的奔馳相對輕鬆不少。 然而，在他身後卻是一場殺戮戰場。 渦輪引擎不會像老式自然進氣引擎那樣在高海拔地區失去動力，但渦輪必須非常努力地提供動力。 對於任何擁有Renault 動力的人來說，那天Daniel變得眾所矚目。

Max For The Win © Red Bull Content Pool

2018 – Max 再次獲勝

早在我們改用Honda動力之前，Red Bull車隊就享有街道賽道專家的聲譽：在大多數賽道上缺乏馬力來爭奪勝利，但在空氣動力學和底盤動力學脫穎而出的賽道上卻更具競爭力。 從紙面上看，羅德里格斯賽道的佈局並不表明這一點……但加上2,280公尺的海拔，使其成為可與摩納哥媲美的最大下壓力賽道……儘管其抓地力僅達到蒙札的水平。

因此，2018 年，我們成為真正的競爭者前往墨西哥，並鎖定了前排，Daniel 領先Max取得桿位。 但Max取得了更好的開局，在第一個彎道取得了領先，而Daniel則落後了，不得不拼命爬到第二位。但 Daniel遺憾地以另一場機械 DNF 結束了比賽——但Max仍以其沉著的方式，終場衝線以17 秒的優勢輕鬆獲勝。

2021 – Max 三連冠

2021 年的比賽有了新名稱——墨西哥大獎賽已成追憶，墨西哥城大獎賽萬歲。 對我們來說，這確實是一次新活動，因為雖然我們一直受到熱烈的歡迎，但有了 Checo 的加入，這是一個完全不同的水平。 這很棒——但也很沉重。 在車庫裡，另一輛車成為焦點，Max在車手積分榜上領先Lewis Hamilton 12 分，圍場裡的每個人都確信這輛車即將走向康莊大道。

墨西哥大奬賽的起步並不好，Mercedes鎖定了前排——但在羅德里格斯賽道，從桿位到一號彎煞車區的距離為811公尺，而前面的賽車一路上都有一個目標在他的背後長長的尾隨。 Max出色地找到機會，進入了尾流，發動攻勢繞過了外側，進而取得領先。 他受到熱烈的歡呼，當 Checo 在第四個彎道獲得第四名時，他得到了更大的歡呼。 Max明顯取得了勝利，但Checo度過了更激動人心的下午，一路追趕Hamilton直到終點線。 多虧了液壓技術的奇蹟，我們也讓RB16B 登上了頒獎台……這構成了一個非常特別的畫面。

Max And Checo Celebrate A Double Podium © Red Bull Content Pool

2022 Max 贏得第四勝

去年，Max取得了第四場勝利，同時也是他在羅德里格斯賽道上獲得的第一個（官方）桿位。 他罕見地在起步時保持領先，然後消失在遠處。 在他身後，Checo 重複了 2021 年的技巧，並在第四彎衝入了 P3。 此後，這是一場輪胎比賽：Max和Checo使用軟胎起步，第二名的Lewis Hamilton使用中性胎，但Max始終掌控住了局面，並及時創造了歷史。

頒獎台再次精采奪目——排在第三位的 Checo 絕對是明星。 由於冠軍已經落入囊中，去年的慶祝活動變得更加輕鬆，車隊開始享受Martin Garrix 的歌曲；並在墨西哥城度過了美好的時光。

Double Bull Podium © Red Bull Content Pool