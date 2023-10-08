F1一級方程式賽車最終於2021 年訪問卡達之前，有關卡達大獎賽的傳言已經流傳多年。全世界擁有舉辦大獎賽所需一級許可證的賽道並不多，而且用於舉辦大獎賽的賽道數量也少，而舉辦F1的規模微乎其微。 在這方面，隨著卡達熱衷於擴大其體育足跡，盧賽爾(Lusail)不可避免地總在討論之中。

然而，當卡達在受到新冠疫情影響的2021 賽季期間，被宣佈為較晚的替代賽道時，這其中更多的是一種必要的協議：其他比賽已被取消，F1 需要合適的賽道——而且最好是那些可以在賽季末舉辦比賽的地方（拉斯維加斯，我們正在注意你）。

As The Sun Sets, The Cars Hit The Track © Red Bull Content Pool

在被硬塞進2021年賽程的同時，卡達也宣布從今年開始與F1簽訂為期10年的合約。 中斷的原因是，這個海灣國家計劃在 2022 年底舉辦另一場相當著名的體育賽事……但也因為盧賽爾賽道需要改造，才能成為行程表上永久固定的據點。

賽道沒有改變，但設施改變了——因為盧賽爾賽道的設計確實考慮了摩托車比賽。 Oracle Red Bull 車庫裡有一些人對 MotoGP 略知一二，他們向我們保證，本田 RC213V 上的 Marc Márquez 和 Joan Mir 所佔的空間比 Max、Checo 和兩輛 RB19 少得多，回到21年，我們確實感覺維修區比我們理想中的要舒適一些（儘管我們確實經歷過更糟的情況）。 但現在一切都改變了，有了令人驚嘆的新維修區和車庫，你可以在其中進行五人制比賽。 更多的隧道和停車場，以及許多新的看台使通道更加便利。 後者會很有用——如果 2021 年的比賽是一個很好的指南，那麼盧賽爾賽道就是觀看 F1 賽車的好地方。

賽道

鑑於其出處，穆傑羅賽道不可避免地成為盧賽爾最常被拿來比較的賽道。 它具有相同的基本設計理念：一條長直道，然後混合高速和超高速彎道以回到起點。 這種情況在F1 賽車上比在MotoGP 摩托車上更為明顯，因為提供大量下壓力意味著煞車點要少得多，並且有相當多的彎道是平直的（這是F1 最好的標誌），這取決於燃油負載以及車手的信心程度。

鑑於 2021 年卡達大獎賽宣布和比賽舉行之間只有大約七週的時間（儘管在此之前有更多預警——但你不能神奇地讓貨運出現在沙漠中），所以有一些事情發生了。爭先恐後地尋找四輪賽車的鏡頭。舊的方程式賽車賽事( GP2) 亞洲賽和世界房車錦標賽( WTCC )比賽受到比一般情況更嚴格的審查。

Spot The RB16B © Red Bull Content Pool

車隊可以看到的是，超車很困難，賽道限制會出現問題，輪胎可能會面臨全年最嚴峻的挑戰：賽道熱，彎道速度大，輪胎承受的側向能量巨大，意味著退化會更快。

比賽

2021 年，卡達賽事進入了異常緊張 22 場比賽賽季的第 20 輪比賽。 這是全球雙賽的下半場，緊接聖保羅大獎賽之後進行，Max在車手積分榜上領先Lewis Hamilton 14 分，而我們在車隊積分榜上落後Mercedes車隊11 分。

A Classic Battle © Red Bull Content Pool

排位賽非常緊張。 Checo 在Q2以不到十分之一的優勢被淘汰，但 Max 成功晉級，進入了混亂的Q3。 他獲得了 P2 的資格，但在周日下午，即比賽前 90 分鐘，他受到了退後 5 位發車的判罰，進而跌至 P7。 Pierre Gasly 在排位賽最後賽段爆胎，現場出現了許多混亂，Max被判定無視黃旗。 全套警告系統——方向盤、燈板、音訊——沒有被觸發，但旗幟就是旗幟。夜幕底垂的盧賽爾賽道，這讓原本就很激烈的比賽變得更加嚴峻。

對大多數車隊來說，這場比賽具有很強的戰略意義。 對我們來說，這更直接：跑得快，找空隙。 倍耐力曾警告不要進行一站比賽，但許多車手都嘗試過，其中四名車手左前部爆胎。 比賽期間共有 39 次超車，Checo 完成了其中 9 次，從第 11 名升至第 4 名，展現了大師級的表現。 在這群人中，充滿活力的Fernando Alonso在 T1 賽道上脫穎而出，是他七年來首次登上 F1 領獎台的榮耀。

Checo Charging Under The Lights © Red Bull Content Pool

這一次，Max不再那麼張揚了。 判罰讓他贏得卡達大獎賽的願望落空，但著眼於更大的獎項，他全力以赴，並以相當嚴峻的方式做到了這一點，僅用了五圈就回到了第二位。 他在第一圈超過了Bottas、Sainz 和 Norris ，在第三圈超越了Gasly，在第五圈領先了Alonso——但此時Hamilton已經領先了四秒，而且由於整個週末的速度稍快一些，他不太可能被超越。 他採取Max的速度節奏並效仿他的策略，一圈後，在兩次進站後都使用相同的輪胎。 然而，兩人確實比第三名的Alonso 快了近一分鐘，這讓Max有機會在最後一刻額外停下來獲得最速圈的成績。 前進吉達和亞斯碼頭，這是賽季的最後一站，這是至關重要的一場賽事…

Max Claims P2 © Red Bull Content Pool