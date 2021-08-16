拉力賽車手你覺得只要訓練開車技巧一直繞圈就可以嗎？其實，每個賽車手的鬧鐘都設定在凌晨4-5點左右會響起，這是為了能確保他們在早上7點或8點左右準備上賽道，並透過一整天的高強度練習，直到晚上11點左右才有可能接觸到枕頭休息。

為了要承受這些高強度的訓練時間，世界級的拉力賽車手都必須是超級健康的耐力型運動員。那你知道要維持這樣高專注力及高反應能力的車手，在日常訓練中都必須做哪些健身訓練動作才能當他們達到WRC的水準？這次，我們將採訪Jari-Matti Latvala、Thierry Neuville、Hayden Paddon和Andreas Mikkelsen這四位世界級的車手，並由他們推薦成為優秀車手必須要進行的3個訓練，想要讓自己突飛猛進嗎？快把這些健身技巧融入你日常的訓練計劃之中吧！

1.划船機

首先，你要知道車手是一群在比賽中必須久坐不動的人。因此，在健身訓練中最常看見的划船訓練機，就成為了一種幫助車手平衡「賽車手預感」的訓練技巧。

目前正效力於現代車隊的挪威拉力賽車手Andreas Mikkelsen表示，透過划船機的訓練動作，能有效率的訓練背部肌群、核心肌群與腿部肌群。這樣的訓練動作對於需要長時間待在駕駛艙內的駕駛者，有絕佳的好處。

2.頸部訓練

大多數的世界拉力錦標賽（World Rally Championship,簡稱WRC）車手，都必須要擁有足夠的肌力與肌肉來應對車輛轉向所產生的G力（重力），但這不見得需要待在健身房訓練全身上下的大量肌肉，但你必須要加強的就是頸部肌肉。這是因為目前大多數的WRC參賽車輛的馬力輸出都高達380bhp左右，而2016年時輸出馬力才315bhp，因此，要更有效控制這樣高馬力輸出的車輛，頸部肌肉將承受比平常更高的壓力。

「你不需要擁有如同健身選手般的巨大肌肉量」Andreas Mikkelsen的車友比利時拉力賽車手Thierry Neuville這樣表示，但你需要對新一代車輛所輸出的馬力能有所抵抗，由其是身為頸部的肌肉纖維組織。

那你該如何訓練頸部肌肉？

效力於豐田汽車的Jari-Matti Latvala表示，無論是WRC車手或房車賽車手你都必須要帶上頭盔，而當你帶著頭盔承受車輛所轉彎所帶來的G力時，你就會感受到脖子所感受到的痠疼與壓力。為了能訓練頸部肌力讓脖子更加的強壯，一般來說我們都會在頭部綁上適當的重量，並將頭朝一側彎曲並抬起來進行訓練。

3.耐力訓練

身為一位成功的WRC車手，在訓練項目中最重要的就是提高耐力。由於拉力賽車手的駕駛艙溫度最高可能達到攝氏70度左右，這樣的溫度還沒有估算進車手穿上全套防火裝、防火內衣、防火襪及賽車頭盔，因此，耐力的訓練將有助於車手在這樣的環境之下，依舊擁有絕佳的專注能力，以確保不會在任何一個重要的關鍵點，不小心犯下造成危害生命的錯誤。

效力於現代汽車的Hayden Paddon表示，當你在比賽的過程中必須長時間待在狹小的駕駛座時，在任何一秒的時間內都必須做出瞬間的決定。所以，我們在日常的訓練中十分關注於長耐力型的有氧運動，並模擬在車內所會出現的問題。

當你累了！就會出現失去注意力的危險時刻。 Thierry Neuville

Thierry Neuville表示，對我來說！最重要的事情同時也是幫助我訓練成效更提升的就是進行「狀態訓練」。一般來說，我都會進行自行車或跑步訓練，這能使我的心率維持如同車內的150-170bpm左右，因此，我都會維持這樣的心率60分鐘或80分鐘左右，大約是平均階段的2倍；這樣的練習對於集中注意力真的很有幫助。因為，當你在賽事過程中失去注意力，將會是一件危害生命的事情，所以，當你可以在任何情況之下維持極高的注意力狀態，就能在賽事上獲得更好的成績與安全性。