1. 卡達恰好吻合 74* 這個單詞 *

* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張卡達大獎賽精采照片合集

Sunday’s win was Verstappen’s 14th of the season © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen nailed the start before the Mercedes pair came to blows © Getty Images/Red Bull Content Pool The moment: Verstappen becomes a three-time F1 champion © Getty Images/Red Bull Content Pool Couldn't have put it better ourselves... © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen's advantage in qualifying was over four-tenths of a second © Getty Images/Red Bull Content Pool The Dutchman left nothing on the table en route to his 10th pole of 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. .對 Max 來說就像 1-2-3 一樣簡單

How many titles is that, Max? © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen抵達卡達後，這場賽事只需要拿下三分即可獲得第三座世界冠軍，考慮到他贏得了16 場大獎賽中的13 場，以及三場衝刺賽中的兩場勝利，這幾乎是勢在必得的態勢。 週六衝刺賽中，他落後McLaren車隊的 Oscar Piastri ，最終獲得第二名，這很不尋常，但考慮到他整個賽季的主導地位是多麼非典型，這樣想也就情有可原了。

加入Jack Brabham爵士（1959、1960、1966）、 Jackie Stewart爵士（1969、1971、1973）、Niki Lauda（1975、1977、1984）、Nelson Piquet（1981、 1983、1987）和Ayrton Senna（1988、1990、1991）成為三座世界冠軍的行列，荷蘭車手毫無疑問地認為這次成功是其榮耀最高的一次。

他表示:第一個是最令人興奮的，那正是你的夢想實現的時候。

“這是我最好的一年。 我總是努力在參加的每場比賽週末變得更好……這就是為什麼我認為今年的表現絕對是最好的；但中間的表現仍是非常重要的。”

週日的大獎賽——經過一整夜的慶祝活動——Verstappen自始至終都處於完全掌控的狀態，從桿位搶先一步，並在Mercedes隊友Lewis Hamilton 與 George Russell在第一彎發生衝突後，於第１圈結束即取得顯著的優勢， Hamilton之後判定應對這場事故負責，導致他退賽收場。

無論如何，在駕駛艙裡這都不是一個輕鬆的夜晚——儘管當地時間晚上8 點開始，氣溫仍然在30 多度——但 Verstappen仍保持高昂的鬥志與能量，在倒數第二圈創造了比賽的最快圈速，並以4.833秒領先衝線——他的F1紀錄，連續14次從桿位獲得勝利。

相較之下，Pérez的卡達週末則包含更多的挫折。 墨西哥車手是周六未能完成起停 17 圈衝刺賽的五名車手之一，比賽被三次安全車中斷。 Pérez在第11 圈三人爭奪中取得第二名，與Esteban Ocon (Alpine車隊）和 Nico Hulkenberg (Haas車隊）一起晉升至第八名； 受到推擠的Hulkenberg與Ocon發生擦撞，Ocon衝撞了 Pérez的側翼，造成受損的Red Bull 賽車失速衝進了第二彎的礫石困境。

Pérez在周日的大獎賽上從維修區發車，因為他的賽車底板和側箱損壞，Red Bull被迫組裝新底盤，維修工作是在衝刺賽上拋出方格旗的兩個多小時後進行，但這是運動規則的一種違規行為。

由於違反賽道限制而受到的一系列五秒判罰，打斷了他的反攻之路，賽後他受到第三次判罰，最後衝線拿下第十。

4. AlphaTauri 二人組留下的熱度與煩惱

Tsunoda qualified 11th, but wasn't able to sneak into the points © Getty Images/Red Bull Content Pool

再次代表 Daniel Ricciardo 出場的 Lawson 在周六的衝刺賽第一圈就發生了失速旋轉，最終獲得第 17 名。Ricciardo在荷蘭大獎賽因左手骨折後缺席了過去五場比賽，他將在兩週後重返奧斯汀參加美國大獎賽。

Lawson談到當時的情況時說道：這真是太嚴峻了;並補充道：呼吸困難——我在整場比賽中都在掙扎，只是為了保持在賽道上。

Tsunoda在排位賽中獲得第11 名，在周日比賽的稍早賽段就進入了前十名，但在Hamilton/Russell撞車事件的安全車出動後，在綠旗位置下進行了比賽的第一次進站後就節節敗退，此後陷入爭論。

5. 我們需要了解的數字

5: 連續第三次贏得車手冠軍，Verstappen 成為F1 史上僅有的五位蟬聯衛冕的車手之一- 其他車手是Juan Manuel Fangio (1954-55-56)、 Michael Schumacher (2000-01-02)、Sebastian Vettel (2010-11-12) 與 Lewis Hamilton (2017-18-19)。

6. 圍場的話語

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 433 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 224 -209 3 Lewis Hamilton Mercedes 194 -239 4 Fernando Alonso Aston Martin 183 -250 5 Carlos Sainz Ferrari 153 -280

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 657 - 2 Mercedes 326 -331 3 Ferrari 298 -359 4 Aston Martin 230 -427 5 McLaren 219 -438

8. 賽道之外

還有什麼比日本電視遊戲節目更好的呢？ 日本電視遊戲節目，配有道具、迷你卡車、巨型充氣球，還有——哦，沒錯——四位F1一級方程式賽車手。

歡迎觀賞娛樂系列賽的最新一期，Oracle Red Bull 車隊合作夥伴 Max Verstappen 和 Sergio Pérez 在 Tsunoda 的東京主場迎戰 Scuderia AlphaTauri 隊友 Yuki Tsunoda 和 Liam Lawson。倒車停車、十支保齡球和一些驚喜…請點擊觀賞，看看最後誰能脫穎而出。

10分鐘 F1 車手在日本表演秀互尬車技 每個車隊的車手將共同完成一系列三個挑戰，為自己的車隊贏得積分。

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 18輪（美國） ，10月 20 至 22日

賽道名稱/地點： 美洲賽道/奧斯汀

長度/圈數： 5.513公里，56圈

舉辦/首次亮相大獎賽： 10次/2012年

最成功的車手： Lewis Hamilton （五勝）

最成功的車隊： Mercedes（五勝）

2022 年領獎台： 第一名： Max Verstappen（Red Bull車隊）、第二名：Lewis Hamilton (Mercedes車隊）、第三名：Charles Leclerc (Ferrari車隊)er 20-22

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Vamos! Las Vegas © Garth Milan/Red Bull Content Pool

他們說，在任何公路賽車運動類別中，城市街道賽道就能將男子和男孩區分開來——沒有犯錯的餘地，並且可以經由貼着賽道旁的牆面奔馳（但不要太困難）來獲得寶貴的單圈時間，原因很容易理解。 但並非所有街道賽道都是一樣的…

隨著即將到來的拉斯維加斯大獎賽，屆時將把這地表上最著名的柏油路之一改造成賽道，在全球10 條已被證明是最嚴峻考驗的賽道上跑一圈……同時定期舉辦激動人心的比賽。 酷城市的賽道也會獲得額外的加分評價。