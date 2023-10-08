Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Qatar Grand Prix on October 8, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2023 F1卡達大獎賽戰報- Max Verstappen第3座世界冠軍強勢登頂

Max Verstappen贏得其F1職涯的第三座世界冠軍，並在盧賽爾(Lusail) 贏得本季的第14 場勝利，慶祝他的加冕，蟬聯世界冠軍的榮耀，這位Oracle Red Bull車隊的車手成為受人尊敬的好夥伴。
由 Matthew Clayton 編寫
7 min read發佈於

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FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Qatar Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Qatar Grand Prix.

Qatar

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New Zealand's Liam Lawson is currently competing in the Super Formula Championship.

New ZealandNew Zealand

1. 卡達恰好吻合 74* 這個單詞 *

Max Verstappen 在卡達大獎賽上神采奕奕地奪得了他的第三座一級方程式世界冠軍，這位 Oracle Red Bull車隊車手在周六的衝刺賽中獲得第二名後，在周日的正賽中從頭至尾皆處於領先地位。 這是Verstappen本季17場大獎賽中取得的第14場勝利。Verstappen的隊友Sergio Pérez在周六的衝刺賽中被淘汰後從維修區發車，終場衝線獲得第十名。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張卡達大獎賽精采照片合集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Qatar Grand Prix on October 8, 2023.

Sunday’s win was Verstappen’s 14th of the season

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Qatar Grand Prix on October 8, 2023.

Verstappen nailed the start before the Mercedes pair came to blows

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Qatar Grand Prix on October 8, 2023.

The moment: Verstappen becomes a three-time F1 champion

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Qatar Grand Prix on October 8, 2023.

Couldn't have put it better ourselves...

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Verstappen's advantage in qualifying was over four-tenths of a second

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The Dutchman left nothing on the table en route to his 10th pole of 2023

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3. .對 Max 來說就像 1-2-3 一樣簡單

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Qatar Grand Prix on October 8, 2023.

How many titles is that, Max?

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Verstappen抵達卡達後，這場賽事只需要拿下三分即可獲得第三座世界冠軍，考慮到他贏得了16 場大獎賽中的13 場，以及三場衝刺賽中的兩場勝利，這幾乎是勢在必得的態勢。 週六衝刺賽中，他落後McLaren車隊的 Oscar Piastri ，最終獲得第二名，這很不尋常，但考慮到他整個賽季的主導地位是多麼非典型，這樣想也就情有可原了。
加入Jack Brabham爵士（1959、1960、1966）、 Jackie Stewart爵士（1969、1971、1973）、Niki Lauda（1975、1977、1984）、Nelson Piquet（1981、 1983、1987）和Ayrton Senna（1988、1990、1991）成為三座世界冠軍的行列，荷蘭車手毫無疑問地認為這次成功是其榮耀最高的一次。
他表示:第一個是最令人興奮的，那正是你的夢想實現的時候。
“這是我最好的一年。 我總是努力在參加的每場比賽週末變得更好……這就是為什麼我認為今年的表現絕對是最好的；但中間的表現仍是非常重要的。”
週日的大獎賽——經過一整夜的慶祝活動——Verstappen自始至終都處於完全掌控的狀態，從桿位搶先一步，並在Mercedes隊友Lewis Hamilton 與 George Russell在第一彎發生衝突後，於第１圈結束即取得顯著的優勢， Hamilton之後判定應對這場事故負責，導致他退賽收場。
無論如何，在駕駛艙裡這都不是一個輕鬆的夜晚——儘管當地時間晚上8 點開始，氣溫仍然在30 多度——但 Verstappen仍保持高昂的鬥志與能量，在倒數第二圈創造了比賽的最快圈速，並以4.833秒領先衝線——他的F1紀錄，連續14次從桿位獲得勝利。
相較之下，Pérez的卡達週末則包含更多的挫折。 墨西哥車手是周六未能完成起停 17 圈衝刺賽的五名車手之一，比賽被三次安全車中斷。 Pérez在第11 圈三人爭奪中取得第二名，與Esteban Ocon (Alpine車隊）和 Nico Hulkenberg (Haas車隊）一起晉升至第八名； 受到推擠的Hulkenberg與Ocon發生擦撞，Ocon衝撞了 Pérez的側翼，造成受損的Red Bull 賽車失速衝進了第二彎的礫石困境。
Pérez在周日的大獎賽上從維修區發車，因為他的賽車底板和側箱損壞，Red Bull被迫組裝新底盤，維修工作是在衝刺賽上拋出方格旗的兩個多小時後進行，但這是運動規則的一種違規行為。
由於違反賽道限制而受到的一系列五秒判罰，打斷了他的反攻之路，賽後他受到第三次判罰，最後衝線拿下第十。

4. AlphaTauri 二人組留下的熱度與煩惱

Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri at the Qatar Grand Prix on October 8, 2023.

Tsunoda qualified 11th, but wasn't able to sneak into the points

© Getty Images/Red Bull Content Pool

對於 Scuderia AlphaTauri 車隊的Yuki TsunodaLiam Lawson來說，在卡達的酷暑中，他們的表現非常艱難，兩位車手都未能在積分上進入前10名，Yuki 最終獲得第15 名。
再次代表Daniel Ricciardo出場的 Lawson 在周六的衝刺賽第一圈就發生了失速旋轉，最終獲得第 17 名。Ricciardo在荷蘭大獎賽因左手骨折後缺席了過去五場比賽，他將在兩週後重返奧斯汀參加美國大獎賽。
Lawson談到當時的情況時說道：這真是太嚴峻了;並補充道：呼吸困難——我在整場比賽中都在掙扎，只是為了保持在賽道上。
Tsunoda在排位賽中獲得第11 名，在周日比賽的稍早賽段就進入了前十名，但在Hamilton/Russell撞車事件的安全車出動後，在綠旗位置下進行了比賽的第一次進站後就節節敗退，此後陷入爭論。

5. 我們需要了解的數字

5: 連續第三次贏得車手冠軍，Verstappen 成為F1 史上僅有的五位蟬聯衛冕的車手之一- 其他車手是Juan Manuel Fangio (1954-55-56)、 Michael Schumacher (2000-01-02)、Sebastian Vettel (2010-11-12) 與 Lewis Hamilton (2017-18-19)。

6. 圍場的話語

”Max是我見過最具競爭力的車手。 熱情、內心和豐富的技能使他成為最優秀的人。”
Christian Horner

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

433

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

224

-209

3

Lewis Hamilton

Mercedes

194

-239

4

Fernando Alonso

Aston Martin

183

-250

5

Carlos Sainz

Ferrari

153

-280

車隊積分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

657

-

2

Mercedes

326

-331

3

Ferrari

298

-359

4

Aston Martin

230

-427

5

McLaren

219

-438

8. 賽道之外

還有什麼比日本電視遊戲節目更好的呢？ 日本電視遊戲節目，配有道具、迷你卡車、巨型充氣球，還有——哦，沒錯——四位F1一級方程式賽車手。
歡迎觀賞娛樂系列賽的最新一期，Oracle Red Bull 車隊合作夥伴 Max Verstappen 和 Sergio Pérez 在 Tsunoda 的東京主場迎戰 Scuderia AlphaTauri 隊友 Yuki Tsunoda 和 Liam Lawson。倒車停車、十支保齡球和一些驚喜…請點擊觀賞，看看最後誰能脫穎而出。

10分鐘

F1 車手在日本表演秀互尬車技

每個車隊的車手將共同完成一系列三個挑戰，為自己的車隊贏得積分。

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 18輪（美國），10月 20 至 22日
賽道名稱/地點：美洲賽道/奧斯汀
長度/圈數：5.513公里，56圈
舉辦/首次亮相大獎賽：10次/2012年
最成功的車手： Lewis Hamilton （五勝）
最成功的車隊： Mercedes（五勝）
2022 年領獎台：第一名： Max Verstappen（Red Bull車隊）、第二名：Lewis Hamilton (Mercedes車隊）、第三名：Charles Leclerc (Ferrari車隊)er 20-22

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Oracle Red Bull Racing’s RB7 drives during ¡Vamos, Vegas! in Las Vegas, Nevada, USA in November, 2022

Vamos! Las Vegas

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

他們說，在任何公路賽車運動類別中，城市街道賽道就能將男子和男孩區分開來——沒有犯錯的餘地，並且可以經由貼着賽道旁的牆面奔馳（但不要太困難）來獲得寶貴的單圈時間，原因很容易理解。 但並非所有街道賽道都是一樣的…
隨著即將到來的拉斯維加斯大獎賽，屆時將把這地表上最著名的柏油路之一改造成賽道，在全球10 條已被證明是最嚴峻考驗的賽道上跑一圈……同時定期舉辦激動人心的比賽。 酷城市的賽道也會獲得額外的加分評價。
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Qatar Grand Prix 2023

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Qatar

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