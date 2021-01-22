Rally

達卡拉力大賽新秀語錄

© Flavien Duhamel
請欣賞來自達卡拉力賽首次參賽新鮮人Mohammed Jaffar，對每日賽事的引述。
由 Red Bull MEA 編寫發佈於
科威特運動員Mohammed Jaffar在達卡拉力賽的摩托車類組中首次亮相。 讓我們繼續看下去，以瞭解他每日的表現及個人對當天賽程的感想。

第1賽段 (2021年1月3日):

Mohammed Jaffar成功完成了吉達和比沙之間277公里的摩托車賽段。
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الأولى من داكار
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الأولى من داكار
© Marcelo Maragni
達卡的第一賽段，也是我的第一個賽段和我的第一次拉力競賽，都超乎我的想像。 我一生從沒想過我能夠在這樣的地形上奔馳。 當我以前經常見到這麼大的岩石時，我會認為我的摩托車不可能通過。 今天我穿越它們了，但摔倒了、受傷了，還弄壞了摩托車，不過我希望最終能夠完賽。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross

第2賽段(2020年1月4日):

Mohammed Jaffar成功從比沙（Bisha）通過到達瓦迪·阿達瓦西（Wadi Ad-Dawasir），他在沙丘上的技能居前方集團的位置。
今天，藉著上帝的恩典，我在摩托車上感覺好多了，身體狀況也好了，賽車技術也更佳了，一切。 我認為今天是我參加過最長的沙漠拉力賽，這只是第2賽段。希望我能為剩下10個賽段所面臨的挑戰做好準備。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الثانية من داكار
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الثانية من داكار
© Marcelo Maragni

第3賽段(2020年1月5日):

Jaffar再次完成本賽段的挑戰，這回將參賽者帶到1000公里的高度。
漫長的賽段地形包括了各種岩石、快速賽道及沙丘…!我非常享受這個賽段每一個地方。 那些在柔軟沙丘超越我的傢伙正奔馳在快速道路上。我知道我需要改進與加強的地方。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross
محمد جعفر عند خط النهاية للمرحلة الثالثة من رالي داكار
محمد جعفر عند خط النهاية للمرحلة الثالثة من رالي داكار
© Flavien Duhamel

S第4賽段(2020年1月6日):

Jaffar完成了從瓦迪·阿達瓦西爾（Wadi Ad-Dawasir）到利雅得（Riyadh）第4賽段的考驗。
這絕對是我騎摩托車以來最好的騎行之一。 我不得不環顧四周，好好享受一下這裡的美景。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الرابعة من داكار
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الرابعة من داكار
© Flavien Duhamel
Stay tuned through all the Dakar Rally 2021 action here
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