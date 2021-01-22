達卡的第一賽段，也是我的第一個賽段和我的第一次拉力競賽，都超乎我的想像。 我一生從沒想過我能夠在這樣的地形上奔馳。 當我以前經常見到這麼大的岩石時，我會認為我的摩托車不可能通過。 今天我穿越它們了，但摔倒了、受傷了，還弄壞了摩托車，不過我希望最終能夠完賽。

Mohammad Jaffar Motocross