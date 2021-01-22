達卡拉力大賽新秀語錄
© Flavien Duhamel
請欣賞來自達卡拉力賽首次參賽新鮮人Mohammed Jaffar，對每日賽事的引述。
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科威特運動員Mohammed Jaffar在達卡拉力賽的摩托車類組中首次亮相。 讓我們繼續看下去，以瞭解他每日的表現及個人對當天賽程的感想。
第1賽段 (2021年1月3日):
Mohammed Jaffar成功完成了吉達和比沙之間277公里的摩托車賽段。
達卡的第一賽段，也是我的第一個賽段和我的第一次拉力競賽，都超乎我的想像。 我一生從沒想過我能夠在這樣的地形上奔馳。 當我以前經常見到這麼大的岩石時，我會認為我的摩托車不可能通過。 今天我穿越它們了，但摔倒了、受傷了，還弄壞了摩托車，不過我希望最終能夠完賽。
第2賽段(2020年1月4日):
Mohammed Jaffar成功從比沙（Bisha）通過到達瓦迪·阿達瓦西（Wadi Ad-Dawasir），他在沙丘上的技能居前方集團的位置。
今天，藉著上帝的恩典，我在摩托車上感覺好多了，身體狀況也好了，賽車技術也更佳了，一切。 我認為今天是我參加過最長的沙漠拉力賽，這只是第2賽段。希望我能為剩下10個賽段所面臨的挑戰做好準備。
第3賽段(2020年1月5日):
Jaffar再次完成本賽段的挑戰，這回將參賽者帶到1000公里的高度。
漫長的賽段地形包括了各種岩石、快速賽道及沙丘…!我非常享受這個賽段每一個地方。 那些在柔軟沙丘超越我的傢伙正奔馳在快速道路上。我知道我需要改進與加強的地方。
S第4賽段(2020年1月6日):
Jaffar完成了從瓦迪·阿達瓦西爾（Wadi Ad-Dawasir）到利雅得（Riyadh）第4賽段的考驗。
這絕對是我騎摩托車以來最好的騎行之一。 我不得不環顧四周，好好享受一下這裡的美景。
Stay tuned through all the Dakar Rally 2021 action here
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