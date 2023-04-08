這是一場緊張萬分、扣人心弦的澳大利亞大獎賽，有很多曲折、翻轉和旗幟，太多旗幟了！ 在這裡，讓我們回顧一下比賽成就車隊榮耀的美好時刻……

Checo星期六際遇不佳

周六的自由練習賽和排位賽中，Sergio Pérez在賽道上度過艱難的一天。稍後賽段拜交通混亂、紅旗和下雨所賜，Checo在 FP3 未能有傑出的表現。 儘管面臨挑戰，Checo 仍然設法以 1:18.123 的成績完成比賽，單元結束位居 P6。

然而，Checo的不幸一直延續到Q1。 Checo 剛剛開始他的第一個衝刺圈，但在進入三號彎時因剎車鎖死，導致打滑衝入礫石區，讓他的 RB19賽車卡在賽道外動彈不得。 這讓 Checo 在比賽開始時排在 P20。 他能否在58圈中提升自己的位置？讓我們繼續看下去，找答案…

Saturday Struggles For Checo © Getty Images

兩出兩進

Max Verstappen 以桿位發車，但被 George Russell在1號彎超越。Max在進彎時變得很謹慎，這也讓另一輛Mercedes的Lewis Hamilton超越了Red Bull。 Max 暫居第3位，但隨後在第7圈 Alex Albon 打滑並重重撞上護欄，導致安全車出動。Mercedes選擇讓 Russell 進站，但幾乎在他回到賽道後，比賽就出現了紅旗，這意味著 Russell 已經失去了賽道位置，跌至 P7，此時 Max 排名第2，Hamilton居領先地位。

比賽重啟，在第 12 圈跑到9號彎時，Max打開他的減阻系統(DRS )並加足馬力超越Hamilton，回到 P1位置。 他沒有浪費時間，在接下來的5個彎道內，Max漸漸拉開了兩秒多一點的差距。

Two Back, Two Forward © Getty Images

賽事重啟

F1一級方程式賽車史上第一次出現三次紅旗和三次賽事重啟。 最後一次重新開始是在第 57 圈， Kevin Magnussen駕駛的Haas賽車撞牆導致輪胎飛脫在賽道上。 比賽只剩兩圈時，車隊讓 Max 換上一套用過的軟胎。 P2 的Lewis Hamilton緊追其後。 這一切都意味著Max面臨著重新開始的高壓時刻，和在他身後Lewis Hamilton i渴望超越緊迫盯人的戰況。 如果有的話，那是Max最好的比賽開局，他是第1位進入彎道的人，並且能夠保持穩定領先，終場衝線贏得他在澳大利亞的第1場勝利。

The Re-Restart © Getty Images

Checo 的聰明策略

當Charles Leclerc在首圈跑離賽道時，安全車出動了。Red Bull車隊做出一個可能非常聰明的戰略決策。 車隊召集了 Checo 並讓他換上一套中性胎。 然後他們在一圈後又召他進站——仍然在安全車之下——並再次努力衝刺。 這樣一來，他就可以一直跑到比賽終點，而不必再次進站，因為他已經使用了兩種輪胎。 可惜多了幾次紅旗，這個戰術就不需要了，但也算是神來之筆吧!

Checo’s Clever Tactics © Getty Images

在澳州遇挑戰

Checo 原本打算在 P20 開跑，但由於他的 RB19 賽車更換了一些組件，他不得不從維修通道開始發車。但這似乎根本對Red Bull車手沒影響，因為在第 7 圈出現第1個紅旗時，他已經推升到第 13 位。

他在賽事重啟時跌回 P16，但仍保持專注並開始推升前進。 到第 20 圈時，他已經在獲得積分的位置。 第 42 圈，Checo 超越 Lando Norris 升至 P8，一圈後他超越 Nico Hulkenberg 居第7位。 當第2個紅旗出現時，他又開始追逐了，他不得不進站。 只剩下兩圈了，Checo 很難獲得更多名次，但當 Alpine 車手相撞時，紅旗再次亮起，Checo 升至 P5。 一場精彩的比賽，從維修通道起步上升了 15 個位置。

Carving Up Down Under © Getty Images