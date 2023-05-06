憑藉本賽季最長的大直道（準確地說是 2.2 公里）及一些異常緊張和曲折的路段，亞塞拜然大獎賽始終保證提供一些活力四射的場景。 以下是本賽季第一個衝刺週末的精采瞬間……
前排發車
Sergio Pérez在Charles Leclerc身後的 P2 發車，開始了 17 圈的衝刺比賽，並等待時機。好吧，他非常清楚他的 RB19 有能力從Ferrari車手手中奪得領先優勢。 在第八圈，當他們沿著 2 公里的起跑/終點直道衝刺時，Checo 將他的DRS(減少空氣阻力系統或稱可調變尾翼)完全打開，並奔馳到 Leclerc 前方進入一號彎。 僅僅兩圈後，Red Bull車隊立即拉開與Ferrari賽車的距離，並超出了DRS 的範圍，拿下衝刺賽的勝利。
嚴重的擦撞
如果Max的側邊進氣艙在比賽開始的幾個彎道中與George Russell發生碰撞後沒有在其中形成一個大洞，那麼在衝刺比賽中，情況可能會有所不同。 顯然，側邊進氣艙上的孔不利於空氣動力學，但Red Bull 很強大，儘管他每圈的阻力損失估計為 0.8 秒，但他還是能夠在 P3 中將受損的 RB19 開回家。
大直線的場景
周日的比賽Charles Leclerc以桿位發車，但他不會保持領先優勢太久。 開場三圈後，開啟DRS，第二名Max Verstappen打開尾翼，在第四圈開始時橫掃Ferrari，取得領先。
Checo 很快就效仿了，不久就出現在Leclerc的後視鏡裡，然後和他的隊友採取了同樣的動作，飆升到了 P2。 再一次，他迅速飛快向前奔馳，而Ferrari車手則出了DRS賽段，無法反擊。
不妙的時機
由於 Nyck De Vries 的 AlphaTauri 停在賽道上，黃旗在第 10 圈出現。車隊迅速召喚 Max，但當他駛入維修區時，安全車出動，Max 失去了優勢。 追趕者在下一圈進站，Max 發現自己落後於 Checo 和 Charles Leclerc之後。
安全車返回維修區後，Max迅速超越了Leclerc，但未能追上他的隊友，這回我們勢不可擋的二人組再次完成一、二名佳績。
街頭霸王回歸
Checo 職業生涯的第六次勝利——在街道賽道上的第五次——以及他在亞塞拜然的第二次勝利，意味著他成為第一位在巴庫兩次獲勝的一級方程式車手。 這也是 Checo 第一次在本賽道上第二次贏得比賽。 好吧，正如 Checo 在比賽結束後所說的那樣，他也參加了衝刺賽，他在這裡贏了“兩次半”。
奪得一、二名佳績
隨著 Checo 和 Max 再次登上領獎台的前兩位，Red Bull車隊完成了八次一、二名佳績。 其中三次係在本賽季拿到的——我們才剛剛完成第四輪！ 這證明了車隊以及 RB19賽車的出色表現。本週末讓我們在邁阿密拭目以待吧!
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