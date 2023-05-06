憑藉本賽季最長的大直道（準確地說是 2.2 公里）及一些異常緊張和曲折的路段，亞塞拜然大獎賽始終保證提供一些活力四射的場景。 以下是本賽季第一個衝刺週末的精采瞬間……

The Front Row Shootout © Getty Images

前排發車

Sergio Pérez在Charles Leclerc身後的 P2 發車，開始了 17 圈的衝刺比賽，並等待時機。好吧，他非常清楚他的 RB19 有能力從Ferrari車手手中奪得領先優勢。 在第八圈，當他們沿著 2 公里的起跑/終點直道衝刺時，Checo 將他的DRS(減少空氣阻力系統或稱可調變尾翼)完全打開，並奔馳到 Leclerc 前方進入一號彎。 僅僅兩圈後，Red Bull車隊立即拉開與Ferrari賽車的距離，並超出了DRS 的範圍，拿下衝刺賽的勝利。

嚴重的擦撞

A Hole Lot Of Contact © Getty Images

如果Max的側邊進氣艙在比賽開始的幾個彎道中與George Russell發生碰撞後沒有在其中形成一個大洞，那麼在衝刺比賽中，情況可能會有所不同。 顯然，側邊進氣艙上的孔不利於空氣動力學，但Red Bull 很強大，儘管他每圈的阻力損失估計為 0.8 秒，但他還是能夠在 P3 中將受損的 RB19 開回家。

大直線的場景

Straight Line Spectacle © Getty Images

周日的比賽Charles Leclerc以桿位發車，但他不會保持領先優勢太久。 開場三圈後，開啟DRS，第二名Max Verstappen打開尾翼，在第四圈開始時橫掃Ferrari，取得領先。

Checo 很快就效仿了，不久就出現在Leclerc的後視鏡裡，然後和他的隊友採取了同樣的動作，飆升到了 P2。 再一次，他迅速飛快向前奔馳，而Ferrari車手則出了DRS賽段，無法反擊。

不妙的時機

Unfortunate Timing © Getty Images

由於 Nyck De Vries 的 AlphaTauri 停在賽道上，黃旗在第 10 圈出現。車隊迅速召喚 Max，但當他駛入維修區時，安全車出動，Max 失去了優勢。 追趕者在下一圈進站，Max 發現自己落後於 Checo 和 Charles Leclerc之後。

安全車返回維修區後，Max迅速超越了Leclerc，但未能追上他的隊友，這回我們勢不可擋的二人組再次完成一、二名佳績。

街頭霸王回歸

The King of the Streets Returns © Getty Images

Checo 職業生涯的第六次勝利——在街道賽道上的第五次——以及他在亞塞拜然的第二次勝利，意味著他成為第一位在巴庫兩次獲勝的一級方程式車手。 這也是 Checo 第一次在本賽道上第二次贏得比賽。 好吧，正如 Checo 在比賽結束後所說的那樣，他也參加了衝刺賽，他在這裡贏了“兩次半”。

奪得一、二名佳績

Counting The One-Twos © Getty Images

隨著 Checo 和 Max 再次登上領獎台的前兩位，Red Bull車隊完成了八次一、二名佳績。 其中三次係在本賽季拿到的——我們才剛剛完成第四輪！ 這證明了車隊以及 RB19賽車的出色表現。本週末讓我們在邁阿密拭目以待吧!