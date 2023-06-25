我們已經無法用“主導力”來形容最高級的名詞了，但這是Max Verstappen本週末又一次出色的表現。這位衛冕世界冠軍獲得職業生涯第 41 場勝利，追平了傳奇人物Ayrton Senna的戰績。 這意味著Red Bull車隊加入了 100 勝俱樂部，成為本世紀第五支F1的勝利車隊。 那麼，讓我們來看看這個週末難忘的美好時刻有那些……

不要把責任歸咎於天氣預報員！

週五和周六對加拿大的每個人來說都非常忙碌。練習賽 FP1 由於閉路電視問題而受到嚴重阻礙，這意味著賽道對車手來說不安全，而 FP2、FP3 和排位賽條件的變化意味著輪胎的選擇至關重要。

Wet Part Of The Weekend © Vladimir Rys

隨著Q2賽道開始變乾，賽場上的人們紛紛改用光頭胎，這為前Red Bull車隊車手Alex Albon帶來了巨大的回報，他駕駛的Williams賽車奪得了冠軍。 Max 取得 P2 緊追其後，但 Checo 的輪胎無法產生足夠的熱量，因此在 P12 中被淘汰。

乾燥的賽道並沒有持續到Q3，隨著雨勢開始加大，Max 很快駛進賽道。 這位飛躍的荷蘭人以 1:25.858 的成績衝進臨時桿位，但由於Oscar Piastri發生撞車事故，此時比賽紅旗出現。 受損的McLaren在恢復過程中失去了原來賽道的優勢，因此Max 獲得了他的第 21 個桿位，並且是自 2014 年以來，任何一場比賽中最大的領先優勢。

Giving Thanks To The Fans © Vladimir Rys

Checo在正賽日回神

Checo在周六的掙扎之後，墨西哥車手發車時使用硬胎進行比賽，這是與他周圍車手的另一種策略，他們選擇了不太耐用的中性胎。

第 12 圈，安全車出動，許多領先的車手都衝進了維修站，但 Checo 仍留在賽道上，並成功升至第 6 位。 37 圈後，他第一次進站，將硬胎換成了一套黃邊中性胎。 他在第七名中重新加入比賽，但很快就擊敗了Williams 車隊的Albon ，重新獲得第六名。 到了倒數第二圈，Checo 已經在進站時與後面的車手拉開了一段差距，因此他換上了一套軟胎，試圖取得最速圈積分，最後衝線他拿下第 6 名，並及時獲得了額外積分。

Checo Taking Advantage Of Russell's Mistake © Getty Images

一路領先

從桿位出發，Max 迅速拉開距離，並超前Lewis Hamilton保持領先的優勢，而Hamilton一開始就超越了 Fernando Alonso。 當安全車出動時，錦標賽領先者迅速衝進維修站，從中性胎換成硬胎回防。

他將這套輪胎撐了 30 圈，當Alonso 在第 41 圈進站時，Max自然會在下一圈進站。進站 2.7 秒後，Max從維修站出來時仍保持領先地位，直到比賽結束。 儘管Max錯失了職業生涯的第四個大滿貫，雖然沒有獲得最速圈，但他在車手積分榜上已將領先優勢擴大到了 69 分。

與傳奇車手齊名

Max在周末見證了他在多個“歷史”榜單排名上升的殊榮。 週六，他的桿位是他一級方程式職業生涯中的第 21 個桿位，這使他領先Niki Lauda和Nelson Piquet，兩位均擁有三座世界冠軍頭銜。

週日，他又取得了第 41 場勝利，與另一位三屆世界冠軍Ayton Senna齊名。 25歲的他，誰知道他還能晉升到什麼程度呢？

Congratulations From Christian Horner © Vladimir Rys

歡迎來到百勝俱樂部

2023 年加拿大大獎賽代表了車隊的第 100 場勝利，成為第五支實現這一里程碑的 F1 車隊。 Williams 車隊以 114 場勝利位列第四。 我們期待盡快打破這一記錄。

Red Bull Shower For The 100th Win © Vladimir Rys