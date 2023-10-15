Max Verstappen再次奪得車手冠軍，這是他本賽季的第 14 場勝利，其職涯第三次奪得車手世界冠軍的頭銜。 正如Christian 雄辯地提醒我們的那樣，這使他與Ayton Senna、Niki Lauda、Jackie Stewart、Nelson Piquet 和 Jack Brabham等傳奇人物齊名。 這是一個將長久留在車隊和車迷記憶中的賽季。 Checo 還奮戰了 57 圈，爬升了 10 位並獲得了積分。 以下是我們在卡達度過周末的亮點。

1分鐘 Three Time World Drivers' Champion 👑🇳🇱🦁 A triumphant win in Qatar gives Max his third consecutive drivers' championship

排位3終場奪冠

週六晚上，Max 在盧塞爾賽道燈光下的衝刺賽贏得了冠軍。 Max以排位3發車，但由於他周圍的車輛使用軟胎而跌至第五名。 然而，由於前三圈安全車兩次出動，他無法立即反擊。 當安全車返回維修站時， Max決定全力出擊。

這位Red Bull車手只要拿下三分就能奪冠，但他希望在 19 圈的衝刺賽中登上頒獎台。 第九圈，他從Charles Leclerc手中奪走第四名，一圈後，他在第一彎超越了Carlos Sainz，並登上領獎台的殊榮。

安全車第三次出動，導致比賽減少三圈。 倒數五圈時，安全車離開賽道，Max再次發動攻勢。 他的下一個受害者是George Russell。 Russell的軟胎已經磨損，Max在第16 圈結束時在起跑/終點直線上超越了 Mercedes賽車 。當時他正在追趕領先者Oscar Piastri，終場衝線贏得他的第三座世界冠軍！

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輪胎測試

盧塞爾國際賽車場的賽道已為今年的大獎賽重新鋪設，倍耐力注意到新的路緣石給他們的 P Zero 輪胎帶來了問題。 週五的比賽結束後，倍耐力檢查了舊輪胎，發現在完成了大約 20 圈的許多組比賽中，頂膠和胎體簾線之間的側壁出現了分離。 這是由於在新路緣上大量行駛所致。 因此，國際汽聯和倍耐力（在周六臨時舉行的額外會議之後）決定，比賽輪胎的最大圈數限制為 18 圈。 這意味著每位車手在 57 圈的比賽中至少必須進站 3 次。

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在這種額外的壓力下，車隊仍然能夠脫穎而出，這要歸功於可靠的策略和維修站工作人員的最佳表現。 它的效果非常好，以至於 Max 只跌到了 P2，並且只持續了一圈。

Checo的情況更糟

Sergio週六的衝刺賽結束了，他因非自身過錯撞車後，執法人員不得不撲滅他的 RB19 賽車上的火焰。

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這位墨西哥車手奮力拼搏，當他看到Esteban Ocon 和 Nico Hulkenberg 纏鬥激烈時，他看到了超越兩名車手的機會。 他在兩人的外側採取了行動。 不幸的是， Ocon試圖迫使Hulkenberg 出局，但Hass車手無處可去，只能堅持自己的路線。 Ocon 和Hulkenberg相撞，Ocon的Alpine賽車失速旋轉到了Checo賽車的一側。 這讓Checo陷進了碎石路，他的衝刺結束了。 Checo的賽車受到嚴重損壞，需要大量維修和新的動力裝置，這意味著他必須從維修區開始週日的比賽。

自後方反攻

由於輪胎的圈數限制為 18 圈，並且在維修站起跑，Sergio在比賽中勢必面臨一場戰鬥。 隨著比賽的展開，當其他人在他周圍進站時，他在計時表上上下移動。 Checo奮力拼搏，希望獲得盡可能多的積分，但不幸的是，他因超出賽道限制而受到了三次五秒的判罰。 他在進站期間接受了兩次，並在方格旗之後他得到了最後一次判罰。

儘管這一切對他不利，Checo 仍然能夠完成 P10 並獲得積分，使他在車手積分榜上保持第二位。 他領先第三位的 Lewis Hamilton 30 分，並將盡一切努力確保自己的位置。 在車隊打破所有記錄的賽季中，在車手積分榜上獲得一二名的成績是非常合適的——這是車隊過去從未做到的成績。

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