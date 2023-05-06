邁阿密有一些特別之處，我們不知道它是什麼，但它肯定是行程表上最活力四射的地方之一。 邁阿密大獎賽去年已成經典，雖然我們迫不及待地想回到魔術城，但我們在這裡首先要回顧一下，去年在陽光之州舉行的首場比賽中發生的點點滴滴。

賽道位於邁阿密海豚隊主場硬石體育場的綜合設施內，它可能是一條臨時賽道，但當你置身其中時，肯定不會有那種感覺。

這處街道式賽道全長 5.41 公里，設有 19 個彎道、3 個DRS(減少空氣阻力系統或稱可調變尾翼)區域和 3 個超車直道。比賽將進行 57 圈，目前的單圈記錄是 1:31.361，係由 Max 締造的佳績。

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有了事實和數據，讓我們回顧一下邁阿密大獎賽的第一場比賽。 這是一條全新的賽道，那麼車隊如何為他們之前從未見過的賽道做準備呢？Max Verstappen 解釋道：你花時間在模擬器上了解賽道的走向。有時你會去已經存在多年的賽道，但不在 F1 的行程上，所以你大概會了解一些它們是什麼樣子，但是對於一條全新的賽道，就像邁阿密一樣，它只是在模擬器中幾個小時的場景。

在模擬器上所做的所有努力在 2022 年都得到了回報，但它不僅僅幫助了 Max。他解釋說：模擬器幫助很大，但不僅僅是駕駛，它還有助於為車隊設定汽車，有一點了解是件好事。然後補充道：最難理解的是路沿石的形狀，抓地力水平，這總是非常難判斷的部份，但我們盡力做到最好，在邁阿密，我們非常接近真實世界的體驗。

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因此，在完成所有這些準備工作後，Max 和 Checo 是時候再次挑戰邁阿密的街頭賽道了。

Max 排在 P3，Checo 排在 P4，Red Bull車隊鎖定第二排，而 Ferrari 位居前排。

比賽開始時，Max取得了不錯的開局，在衝刺到第一個彎道後，他超越了第二名的Carlos Sainz，然後開始專心追趕前方的Charles Leclerc。

Max在開場幾圈緊跟在Leclerc的後面，在第八圈，他沿著長長的後直道直逼Ferrari。 他沒能堅持到第 17 彎，但當他們越過終點線開始第 9 圈時，Max再次開啟DRS(減少空氣阻力系統或稱可調變尾翼)，並在進入第 1 彎超越了Ferrari，取得領先。之後，他一直堅持到比賽結束，終場拿下本賽季的第三場勝利。

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Checo 則持續追趕 Carlos Sainz 奪取 P3位。 墨西哥車手在 DRS 內，但無法到達前方。之後他經由無線電表示他的 RB18 失去了動力，很快就落後了Ferrari 8 秒。不過，他能夠留在 P4 並阻止了Mercedes車隊Lewis Hamilton 和George Russell的攻勢。 這無疑為邁阿密第一場激動人心的比賽做出了重大貢獻。

當本週末返回本賽道時，Max說：這是一座令人驚嘆的城市，還有良好的氛圍，很高興能再次回來。

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