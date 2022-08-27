2022 世界拉力大賽比利時戰報 – Tänak蟬聯二連勝

Ott Tänak 不是一位容易喜形於色的人。 是的，他對本賽季的第三場勝利以及在比利時伊普爾拉力賽的第二場勝利感到非常高興。 但他也很沮喪。他知道他的Hyundai i20 N Rally1 必須付出多少。他也知道他的Hyundai賽車隊能得到什麼。

這回沒有主場英雄

本月稍早，世界拉力大賽的粉絲們敬畏地看著 Tänak 在快速又無情的芬蘭森林中贏得拉力賽的表現。心想，本週應該輪到他的隊友Thierry Neuville了。

Thierry Neuville kicking up dust © Red Bull Content Pool

上個賽季，Neuville在主場贏得了冠軍，這一次有望重複這一壯舉。 他非常接近，不過，周六一個慢速的左轉中犯了規。他的Hyundai汽車搖搖欲墜，在場的拉力賽車迷屏住了呼吸。但他的賽車右前傾倒，左後翹起。他動彈不得。此時，比利時人的夢想頓時破滅了。

這次傷到了，本已經勝券在握

他表示：本來已經勝券在握了。我們取得了領先，但不幸的是，我們無法看到結果。 對我、對車隊和車迷來說，真的非常失望。 今年我們看到了很多人，賽段周邊有很多支持我們的群眾。很抱歉這次我們無法如大家所願。我們原本希望這個彎道可以為我帶來大驚喜。

Hyundai汽車失敗的地方……

Neuville的離開為Tänak在最後兩輪比賽中取得兩場勝利的榮耀。 愛沙尼亞車手咬緊牙關，抓住機會，讓他的 i20 賽車穿越終點線，登上頒獎台最高的殊榮。

與於韋斯屈萊的情況一樣，Tänak 在比利時碎石路上的進展並非順利。 有一段時間，汽車駛出，似乎讓這位 2019 年世界冠軍無法控制。但他可是一位有實力的世界冠軍。

Elfyn Evans flying down the farm roads © Red Bull Content Pool

Tänak 找到了將其拉回原位的方法。 但是，Toyotas汽車仍然不會給他片刻的安寧。 在整個賽事中， Elfyn Evans緊追其後，搶攻盤算著如何超越並取得他在本賽季的首場勝利。

最終，威爾斯車手未能取得領先。終場拿下第二名。最後勝利歸於Tänak。

這支車隊有很大的潛力，這正是我想要展示的能力。 Ott Tänak

他是如何做到的？

Tänak 賽後平靜地表示：我不知道。老實說，我不知道。當你查看某些賽段時（查看加分賽段），你會發現速度比不上Toyotas。 我不知道我們是怎麼做到的。

“這支車隊有很大的潛力，這正是我想要展示的能力。這輛車的潛力是巨大的，我們正在共同努力。 我知道我們可以做的不止這些。”

Neuville向他的隊友致意

他表示：Ott在這裡很快。在芬蘭，我們就預料到了這一點，但他在這裡也一樣，他為車隊贏回冠軍的榮耀。

Tänak, Evans and Lappi celebrating their victories © Red Bull Content Pool

Kalle的戰況如何呢？

在開始之前，大部分談話都是關於歷史有被徹底改寫的潛力。 Kalle Rovanperä 能否成為 21 歲的世界冠軍？ 他可以，但他需要更完美的拉力大賽（以及他的朋友和競爭對手的一點幫助）。 一個賽段和 12 公里，Toyota快速的芬蘭車手正在盡其所能，領先 2.5 秒。 然後一切就出錯了。 GR Yaris Rally1 被左彎給絆住了，偏離了道路並停了下來。Rovanperä從擋風玻璃的縫隙中爬出，心知肚明世界冠軍的頭銜必須再等等。

Kalle Rovanperä on Belgium's farm roads © Red Bull Content Pool

隊友Evans也遭受了挑戰，在他本賽季的首場勝利取得5秒領先。具有諷刺意味的是，副駕駛Scott Martin的一個錯誤引導讓他們損失了 10 秒。 沒有這個，他們早就贏了。

Evans對這些並不感興趣。他們是一個團隊。 他們獲勝並一起獲得第二名。 而且，正如Evans以典型坦率指出的那樣，他在賽車一側犯了很多錯誤。 第三名的 Esapekka Lappi 與 Evans 一起登上頒獎台，看來Toyota對製造商冠軍頭銜的追求則是永無止境。

就在他們後方，Tänak 的隊友 Oliver Solberg 獲得了激動人心的第四名。 兩週前，這位 20 歲的年輕人在芬蘭拉力賽第一個森林賽段的第一個彎道上撞車。 此時，救贖已經準備好，並在比利時等待著，他沒有浪費一點時間，可謂表現出色。

Hyundai汽車目前已將一根棍子卡在Toyota的輻條上。 問題是他們能否在賽季結束前將兩場夏季的勝利變成更有意義的事情。