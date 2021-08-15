世界拉力大賽比利時賽道先探

比利時伊珀爾拉力大賽，為今年 WRC 的第 8 站，是許多夢想實踐者的好數字。 但最大的夢想家必定是Neuville。

這位Hyundai賽車手表示：當然，回家比賽很特別。我參加過幾次這樣的拉力大賽，包括在 2019 年，那時我能夠駕駛 i20 Coupe WRC——這是我在世界大賽中實際使用的賽車。

“一直以來的夢想，就是在這裡舉行 WRC賽事，想到這一刻距離我們只有幾天了，這對車迷和比利時的運動愛好者皆是好事，並有很大的助益。"

那對於Thierry呢？ 對你有好處嗎？

他笑著說：我希望，是的。其他人都知道我是我們中唯一一位在世界拉力大賽中參與過這項賽事的人。很多機會將取決於本週的結果。目前，我們排名第3，很有可能從這個地方開始獲勝。

Neuville carries the hopes of his home crowd © Damien Rosso/Red Bull Content Pool

比利時世界拉力大賽看來如何？

這是一處全瀝青的賽道。但這並不意味著它是直接了當的毫無險峻。德國的世界大賽都是柏油路，但某些賽段的表面和抓地力水平會逐個發生變化。比利時也是一樣的。

而且這是考慮天氣因素之前的觀點。

即使在夏天，雲也能很快聚集，並將陽光轉變成雨水。經過兩週的潮濕天氣，拉力賽經理 Alain Penasse 對未來一周保持樂觀態度。

他表示：我認為，你還可以坐在外面吃個午餐……不過，帶一件套頭衫是必要的！

“現在賽段相當潮濕，但我們知道道路在陽光和風的作用下很快就會變乾——這就是我們對拉力週的預測。”

這可是拉力賽史上的第一次，參賽者將從比利時西北部的伊珀爾到東南部的斯帕-弗朗科爾尚進行近 300 公里的兩階段冒險。賽事的最後一天安排在世界著名的賽道上是 來自Penasse 的明智之舉，屆時可讓來自國內四面八方的車迷首次親眼見識到 WRC的精采賽事。但據他了解斯帕和著名的弗朗科爾尚則是森林中的微氣候。

Penasse表示：任何關注F1一級方程式賽車的人，都知道這條賽道的天氣可謂千變萬化。 而雨水有可能會在這場拉力賽中發揮作用，直到比賽結束。

Neuville pins a bend on asphalt © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

誰怕下雨？

沒有一位車手會害怕下雨。但他們敏銳地意識力，瞭解它將會對賽段產生什麼樣的影響。伊珀爾是一場幾乎所有車手都可以在每個彎道切入的拉力賽。這是一場賽道離公路僅有幾英尺遠的賽事，一個車輪和一個溝渠的頂點。

在濕草地上開車會是什麼感覺？泥濘很多。尤其是當你的世界拉力賽車在草地上奔馳時。如果地一直是濕的，道路會變得越來越髒，讓跟在前車後面的車手別無選擇，只能採取同樣的切入策略。

Neuville 的隊友和伊珀爾賽事上次的獲勝者 Craig Breen 表示：你必須找機會切入。 如果你不這麼做，而你試圖在路上保持既有路線，你就會陷入泥濘中。 在高速路段需要付出相當多的努力，才能跟上前方的路線。 但這是唯一的方法。

這會是一場精采的拉力大賽。這與我們在世界大賽中看到的任何其他挑戰都大不相同。 是的，它是柏油路面，但我們也有混凝土、破碎的混凝土、粗糙的瀝青和鵝卵石。 鵝卵石！表面和抓地力的變化是其真正的特色。

比利時就是一個拉力賽的國家，這將會有一種美妙的氛圍。