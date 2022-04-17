克羅埃西亞拉力賽回來了- 但它能否再現去年的風光？

適可而止。八週絕對夠了。世界拉力大賽第二輪和第三輪之間的間距總是讓人難以接受。終於，它回來了，克羅埃西亞拉力賽將於 4 月 22 日隆重展開。

歡迎回到克羅埃西亞

克羅埃西亞拉力賽於去年被選入賽程內，以替代其他地方無法參加的賽事，但它也不負眾望，立即一炮而紅。柏油馬路與行程表上其他任何地方都大不同，即使該國國內仍受疫情嚴格的管制，但仍受到熱烈的歡迎。

飽受煎熬?

還記得那場車禍嗎？ 那位警察？ 去年星期天在克羅埃西亞對Ogier來說可謂是一場噩夢嗎？

Sébastien Ogier was last year's winner in Zagreb, but is absent this time © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

從那種痛苦中解脫出來，伴隨著是令人震驚的——勝利——順利拿下加分賽段的勝利。Ogier在那場賽事展現了最真摯的情感，可謂是上個賽季最令人難忘的時刻之一。

對Evans來說，他知道自己已經放棄了這個事實，這使痛苦更加嚴重。 進入倒數第二個彎道，他鬆了一口氣，但妥協了一切。他臉上寫滿了沮喪並表示：我錯過了最後一個彎道。這並沒有讓我付出一切，但卻花了我一秒鐘的時間。

在由十分之六秒決定的事件中。那就是一切。

這個月稍早Evans在克羅埃西亞進行賽前測試後表示：你必須繼續前進。去年對我們來說是一件好事，我們學到了很多，這次我們必須利用這些經驗。我知道我今年的開局並不好，但就像我說的，這是關於向前看和拿分的問題。

Ogier 在Toyota的兼職計劃，意味著他不會在克羅埃西亞出戰，讓 Esapekka Lappi 的 Yaris Rally1 在柏油路的首役中亮相。

萬眾矚目的Kalle

他表示：當時沒有抓地力了。我一直出現轉向不足的狀況。我加足馬力，事實上，我不應該這樣做，之後就摔進了樹堆裡了。

Kalle Rovanperä will be hoping for a dramatic improvement on his 2021 rally © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ogier跟在我身後不到一英寸：我從車裡爬出來，想爬上河岸讓他慢下來，但後來我抬起頭，看到他的車底從河岸邊飛了過去！好險啊！但他通過了。

Rovanperä 在抵達克羅埃西亞站，目前以 14 分領先 Neuville，他的主要目標是在保持差距的情況下儘速前進。

這位 21 歲的芬蘭籍車手表示：今年對我來說會更加棘手。（去年）這對每個人來說都是一項新賽事，而且它的抓地力和條件似乎都非常困難。每個人都說賽段的抓地力非常嚴峻。現在，每個人都有一年的經驗，所以我認為這對我們來說會有點困難。不過，我們之前也遇到過這種情況，我們只是試圖以最好的方式來應付它。

Craig Breen will be aiming to recover his from from Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Breen準備回歸

M-Sport Ford 取得本賽季最好的開局， Sébastien Loeb 拿下蒙地卡羅拉力賽的勝利，他的隊友Craig Breen獲得第三名。當愛爾蘭人撞進雪堆時，Loeb跳過了瑞典站，讓第二輪有點不堪回首。

Breen去年在克羅埃西亞苦苦掙扎，三年來第一次在柏油路上以最高水平重返世界拉力賽車，但現在他的心態有所不同了。

他表示：去年是一場災難，我們從一開始就處於不利位置。現在完全不同了。我等不及了。八週時間，我們已經等了太久了。克羅埃西亞的賽段讓我想起了家，所以讓我們看看在此能做些什麼。這是一個挽回頹勢的好地方。

Gus Greensmith 和 Adrien Fourmaux 本季為 Puma Rally1 Hybrids 效力。

Hyundai也希望在本站扳回一城。Neuville在瑞典站的第二名稍微緩解了蒙地卡羅糟糕的表現，但這支韓國廠隊急切希望在克羅埃西亞交出亮麗的成績單。