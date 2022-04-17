Elfyn Evans came within one corner of victory at Rally Croatia last year
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Rally

克羅埃西亞拉力賽回來了- 但它能否再現去年的風光？

八週的時間太長了，這期間沒有任何世界拉力錦標賽的賽事，但不用擔心，本週將在克羅埃西亞薩格勒布(Zagreb)附近的柏油路上再次呼嘯出擊。
由 David Evans 編寫
4 min read更新於
適可而止。八週絕對夠了。世界拉力大賽第二輪和第三輪之間的間距總是讓人難以接受。終於，它回來了，克羅埃西亞拉力賽將於 4 月 22 日隆重展開。

歡迎回到克羅埃西亞

克羅埃西亞拉力賽於去年被選入賽程內，以替代其他地方無法參加的賽事，但它也不負眾望，立即一炮而紅。柏油馬路與行程表上其他任何地方都大不同，即使該國國內仍受疫情嚴格的管制，但仍受到熱烈的歡迎。
然後是三天的賽程，緊張的氛圍讓你屏氣凝神，當時尚有一個賽段的情況下，Elfyn Evans 以 3.9 秒的優勢領先 Sébastien Ogier 。緊追其後是Thierry Neuville 僅落後法國籍車手的Toyota賽車 4 秒鐘。
飽受煎熬?
還記得那場車禍嗎？ 那位警察？ 去年星期天在克羅埃西亞對Ogier來說可謂是一場噩夢嗎？
Sebastien Ogierof Team Toyota Gazoo Racing performs during World Rally Championship Croatia in Zagreb, Croatia on April 23, 2021.
Sébastien Ogier was last year's winner in Zagreb, but is absent this time
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
從那種痛苦中解脫出來，伴隨著是令人震驚的——勝利——順利拿下加分賽段的勝利。Ogier在那場賽事展現了最真摯的情感，可謂是上個賽季最令人難忘的時刻之一。
對Evans來說，他知道自己已經放棄了這個事實，這使痛苦更加嚴重。 進入倒數第二個彎道，他鬆了一口氣，但妥協了一切。他臉上寫滿了沮喪並表示：我錯過了最後一個彎道。這並沒有讓我付出一切，但卻花了我一秒鐘的時間。
在由十分之六秒決定的事件中。那就是一切。
這個月稍早Evans在克羅埃西亞進行賽前測試後表示：你必須繼續前進。去年對我們來說是一件好事，我們學到了很多，這次我們必須利用這些經驗。我知道我今年的開局並不好，但就像我說的，這是關於向前看和拿分的問題。
Ogier 在Toyota的兼職計劃，意味著他不會在克羅埃西亞出戰，讓 Esapekka Lappi 的 Yaris Rally1 在柏油路的首役中亮相。

萬眾矚目的Kalle

連續第二年，Kalle Rovanperä 在進入薩格勒布附近的賽段，於車手錦標賽取得領先。這一次，他信心十足完全打算取得先機。去年，他在離終點不遠之處錯失了良機。
他表示：當時沒有抓地力了。我一直出現轉向不足的狀況。我加足馬力，事實上，我不應該這樣做，之後就摔進了樹堆裡了。
Kalle Rovanperä will be hoping for a dramatic improvement on his 2021 rally
Kalle Rovanperä will be hoping for a dramatic improvement on his 2021 rally
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Ogier跟在我身後不到一英寸：我從車裡爬出來，想爬上河岸讓他慢下來，但後來我抬起頭，看到他的車底從河岸邊飛了過去！好險啊！但他通過了。
Rovanperä 在抵達克羅埃西亞站，目前以 14 分領先 Neuville，他的主要目標是在保持差距的情況下儘速前進。
這位 21 歲的芬蘭籍車手表示：今年對我來說會更加棘手。（去年）這對每個人來說都是一項新賽事，而且它的抓地力和條件似乎都非常困難。每個人都說賽段的抓地力非常嚴峻。現在，每個人都有一年的經驗，所以我認為這對我們來說會有點困難。不過，我們之前也遇到過這種情況，我們只是試圖以最好的方式來應付它。
Craig Breen of team M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM performs during World Rally Championship Monte Carlo, Monaco on January 22, 2022.
Craig Breen will be aiming to recover his from from Monte-Carlo
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Breen準備回歸

M-Sport Ford 取得本賽季最好的開局，Sébastien Loeb拿下蒙地卡羅拉力賽的勝利，他的隊友Craig Breen獲得第三名。當愛爾蘭人撞進雪堆時，Loeb跳過了瑞典站，讓第二輪有點不堪回首。
Breen去年在克羅埃西亞苦苦掙扎，三年來第一次在柏油路上以最高水平重返世界拉力賽車，但現在他的心態有所不同了。
他表示：去年是一場災難，我們從一開始就處於不利位置。現在完全不同了。我等不及了。八週時間，我們已經等了太久了。克羅埃西亞的賽段讓我想起了家，所以讓我們看看在此能做些什麼。這是一個挽回頹勢的好地方。
Gus Greensmith 和Adrien Fourmaux 本季為 Puma Rally1 Hybrids 效力。
Hyundai也希望在本站扳回一城。Neuville在瑞典站的第二名稍微緩解了蒙地卡羅糟糕的表現，但這支韓國廠隊急切希望在克羅埃西亞交出亮麗的成績單。
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