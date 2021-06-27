2021 國際汽聯(FIA ) 世界盃越野拉力賽哈薩克戰報- Cristina Gutiérrez氣勢銳不可當

2021 年FIA世界盃越野拉力賽拉開序幕一個月後，Red Bull越野青年隊的 Cristina Gutiérrez 憑藉在家鄉主場安達盧西亞拉力賽的勝利，在帶傷的哈薩克拉力賽中依舊脫穎而出，儘管當時嚴重撞擊導致她的兩根椎骨破裂，但還是在T3 級別獲得勝利。

瑞典籍多才多藝的車手 Mattias Ekström 也首次登上FIA世界盃越野拉力賽房車組的頒獎台，5個賽段的纏鬥攻勢精彩絕倫、熱鬧非凡。以下是有關哈薩克賽事的關鍵訊息。

即使是一次嚴重的創傷也阻擋不了 Cristina Gutiérrez的凌厲攻勢

達卡拉力賽賽段優勝者Cristina Gutiérrez即時確立了自己在 2021 年國際汽聯世界盃越野拉力賽擊敗對手的地位，並與副車手Francois Cazalet協力同心、穩紮穩打，讓Gutiérrez在倒數第2個賽段即取得哈薩克的領先優勢。

The pain of her injury was written on Gutiérrez's face at the finish line © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

然而，這正是戲劇化開始的地方，他們的 OT3 賽車在最後 260 公里賽段的 30 公里後受到了嚴重的撞擊。 Gutiérrez 仍勇敢地將她的賽車衝向終點線完賽，在送往醫院治療之前穩守冠軍的殊榮。

這位29歲的車手表示：非常感謝所有的訊息和厚愛。我們帶著好消息結束了哈薩克拉力賽，身體也受到了很大的驚嚇。到達終點後身體非常痛苦，他們決定直接把我送到醫院，在那裡他們進行了 CT 掃描，並確認了兩個椎骨破裂。

憑藉在國際汽聯世界盃越野拉力賽的兩場勝利後，Gutiérrez現在希望能夠在 7 月初的絲路拉力賽中及時恢復健康。

我對我的駕駛表現非常滿意，現在我只需要在沙丘中再好好練習。 Matthias Ekström

Gutiérrez 的比利時隊友 Guillaume De Mevius 在哈薩克的 T3 類組中拿下最後賽段的勝利，終場衝線贏得第5名，副車手 Tom Colsoul熟讀了路線手冊也不遑多讓。這位 26 歲的年輕車手表示：沒有什麼比最快時間結束一周賽事為更好的方法了。這場賽事困難重重，與 Tom Colsoul 一起搭檔獲益良多。我很期待下一場比賽，向我的隊友在 T3贏得整體領先的 Cristina Gutiérrez宣戰。

A final stage win boosted Belgium's Guillaume De Mevius © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

Mattias Ekström在他的戰績又新增了越野拉力賽頒獎台的殊榮

I在汽車類組，瑞典組合 Mattias Ekström 和副駕駛 Emil Bergkvist 駕駛著他們的 MINI John Cooper Works Buggy 贏得他們有史以來第1次參加國際汽聯世界盃越野拉力賽頒獎台的榮耀，這進一步鞏固了他在 DTM 和拉力賽成功的契機。

Mattias Ekström can add a cross country rally podium to his CV now © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

賽車傳奇人物 Ekström表示：我們真的很喜歡這條路線和鄉村的美景，而且這越野車性能非常好。我們在第2和第5賽段找到了很好的導航節奏，但在其他賽段也遭遇了問題。我對我的駕駛表現非常滿意，現在我只需要在沙丘中再多加練習。

總體成績第2名還不錯，但距離領先者只差4分鐘，確實有點令人沮喪。 Matthias Walkner

Red Bull KTM廠隊憂喜參半

前達卡拉力賽冠軍車手 Matthias Walkner 在第5賽段的摩托車類組中獲得亞軍，僅落後冠軍4分鐘，但 Sam Sunderland Red Bull KTM廠隊車手

Walkner表示：總而言之，第2名很好了，但在將近 15 小時的比賽之後，距離勝利僅差 4 分鐘，這真的有點令人沮喪。我知道我在比賽稍早賽段犯了一些錯誤，這讓我浪費了一些時間。不過，我感覺很好，期待絲路拉力大賽的到來。

Matthias Walkner was just four minutes from victory in the Bike class © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

國際汽聯世界盃越野拉力賽下一站將於 7 月 1 - 11 日在絲路拉力賽舉行，Red Bull KTM廠隊經理 Jordi Viladoms 表示：Matthias目前充滿自信與堅強是非常重要的事。壞消息是Sam的撞車事故。看起來這是一次很大的事故，速度又相當得快，但我們很慶幸他的傷勢還好。希望他能盡快恢復健康並儘速回來參加比賽。