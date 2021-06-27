2021 國際汽聯(FIA ) 世界盃越野拉力賽哈薩克戰報- Cristina Gutiérrez氣勢銳不可當

2021 年FIA世界盃越野拉力賽拉開序幕一個月後，Red Bull越野青年隊的Cristina Gutiérrez 憑藉在家鄉主場安達盧西亞拉力賽的勝利，在帶傷的哈薩克拉力賽中依舊脫穎而出，儘管當時嚴重撞擊導致她的兩根椎骨破裂，但還是在T3 級別獲得勝利。
瑞典籍多才多藝的車手 Mattias Ekström 也首次登上FIA世界盃越野拉力賽房車組的頒獎台，5個賽段的纏鬥攻勢精彩絕倫、熱鬧非凡。以下是有關哈薩克賽事的關鍵訊息。
即使是一次嚴重的創傷也阻擋不了 Cristina Gutiérrez的凌厲攻勢
達卡拉力賽賽段優勝者Cristina Gutiérrez即時確立了自己在 2021 年國際汽聯世界盃越野拉力賽擊敗對手的地位，並與副車手Francois Cazalet協力同心、穩紮穩打，讓Gutiérrez在倒數第2個賽段即取得哈薩克的領先優勢。
然而，這正是戲劇化開始的地方，他們的 OT3 賽車在最後 260 公里賽段的 30 公里後受到了嚴重的撞擊。 Gutiérrez 仍勇敢地將她的賽車衝向終點線完賽，在送往醫院治療之前穩守冠軍的殊榮。
這位29歲的車手表示：非常感謝所有的訊息和厚愛。我們帶著好消息結束了哈薩克拉力賽，身體也受到了很大的驚嚇。到達終點後身體非常痛苦，他們決定直接把我送到醫院，在那裡他們進行了 CT 掃描，並確認了兩個椎骨破裂。
憑藉在國際汽聯世界盃越野拉力賽的兩場勝利後，Gutiérrez現在希望能夠在 7 月初的絲路拉力賽中及時恢復健康。
我對我的駕駛表現非常滿意，現在我只需要在沙丘中再好好練習。
Gutiérrez 的比利時隊友 Guillaume De Mevius 在哈薩克的 T3 類組中拿下最後賽段的勝利，終場衝線贏得第5名，副車手 Tom Colsoul熟讀了路線手冊也不遑多讓。這位 26 歲的年輕車手表示：沒有什麼比最快時間結束一周賽事為更好的方法了。這場賽事困難重重，與 Tom Colsoul 一起搭檔獲益良多。我很期待下一場比賽，向我的隊友在 T3贏得整體領先的 Cristina Gutiérrez宣戰。
Mattias Ekström在他的戰績又新增了越野拉力賽頒獎台的殊榮
I在汽車類組，瑞典組合 Mattias Ekström 和副駕駛 Emil Bergkvist 駕駛著他們的 MINI John Cooper Works Buggy 贏得他們有史以來第1次參加國際汽聯世界盃越野拉力賽頒獎台的榮耀，這進一步鞏固了他在 DTM 和拉力賽成功的契機。
賽車傳奇人物 Ekström表示：我們真的很喜歡這條路線和鄉村的美景，而且這越野車性能非常好。我們在第2和第5賽段找到了很好的導航節奏，但在其他賽段也遭遇了問題。我對我的駕駛表現非常滿意，現在我只需要在沙丘中再多加練習。
總體成績第2名還不錯，但距離領先者只差4分鐘，確實有點令人沮喪。
Red Bull KTM廠隊憂喜參半
前達卡拉力賽冠軍車手Matthias Walkner 在第5賽段的摩托車類組中獲得亞軍，僅落後冠軍4分鐘，但Sam Sunderland Red Bull KTM廠隊車手
Walkner表示：總而言之，第2名很好了，但在將近 15 小時的比賽之後，距離勝利僅差 4 分鐘，這真的有點令人沮喪。我知道我在比賽稍早賽段犯了一些錯誤，這讓我浪費了一些時間。不過，我感覺很好，期待絲路拉力大賽的到來。
國際汽聯世界盃越野拉力賽下一站將於 7 月 1 - 11 日在絲路拉力賽舉行，Red Bull KTM廠隊經理 Jordi Viladoms 表示：Matthias目前充滿自信與堅強是非常重要的事。壞消息是Sam的撞車事故。看起來這是一次很大的事故，速度又相當得快，但我們很慶幸他的傷勢還好。希望他能盡快恢復健康並儘速回來參加比賽。
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