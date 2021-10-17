2021 FIM越野拉力世錦賽- Matthias Walkner在摩洛哥力拼第2座世界大冠

哈薩克拉力賽的第2名和今年稍早在絲路拉力賽的勝利，讓奧地利籍車手 Matthias Walkner 即將奪回他在 2015 年首次贏得的世界冠軍。這位 Red Bull KTM 廠隊車手上週抵達摩洛哥，他非常瞭解登上頒獎台成績的重要性，將有助於後續贏得世界大冠的契機。
超過 2,500 公里的測試地形，就在 Walkner 和他的目標之間，但這位 2018 年達卡拉力賽的優勝者，全程以冷靜的信心沉著應戰，最後衝線以第2名完賽，比智利的獲勝者Pablo Quintanilla落後不到兩分鐘。這是Walkner在本賽季連續第3次登上頒獎台，足以讓他在終點線奪回 FIM 越野拉力賽世界冠軍的殊榮。
贏得總冠軍的感覺超棒、超酷，我要好好享受這一刻。
在摩洛哥創造歷史的還有澳大利亞籍車手 Daniel Sanders ，他的第3名讓 GasGas 車隊首次登上世界錦標賽頒獎台的榮耀。
Sanders將參加下個月在阿布達比的沙漠挑戰賽，主在確保2021 年 FIM 越野拉力世界錦標賽亞軍的頭銜。 對2021 年達卡拉力大賽的最佳新秀來說，這是初生之犢的第一個非凡賽季。
在房車比賽中， Nasser Al-Attiyah (卡達) 和副車手 Mathieu Baumel (法國)全程展現優異的實力與絕對的控制力。 Toyota Hilux 二人組在摩洛哥5個沙漠賽段中的4個賽段創下最快成績，最終以超過 15 分鐘的成績贏得勝出。
這場勝利讓 Toyota Gazoo車隊在摩洛哥拉力賽中共贏得第6場勝利，並讓 Al-Attiyah 拿下他的第5座國際汽聯越野拉力賽世界盃冠軍的殊榮（前4次是與副駕駛Baumel 共同獲得）。
我們從這場比賽中汲取了許多好經驗，為下一屆達卡拉力大賽蓄勢待發。
Red Bull 越野青年軍由Cristina Gutiérrez (西班牙)/François Cazalet (法國) 和 Seth Quintero (美國)/Dennis Zenz (德國)代表參加摩洛哥拉力賽。 儘管車隊在本站，沒有重演本賽季稍早哈薩克拉力賽和安達盧西亞拉力賽的勝利，但車隊仍可回顧成功周末的光榮戰績。
隨著兩車隊的車手越過終點線，每輛 OT3 賽車的計時里程都超過了 2,500 公里，Red Bull越野青年車隊向下一屆達卡拉力賽又邁出了一大步。 車隊在摩洛哥拉力賽的一個賽段中寫下了 T3 類組中最快的時間，期待此氣勢將持續延續至明年1月的大型賽事。
Red Bull越野青年隊將在阿布達比沙漠挑戰賽（11 月 6 -12 日）中重返賽場，屆時，Gutiérrez 和 Cazalet期待在國際汽聯越野拉力賽世界盃 T3 類組中力拼總冠軍殊榮。
2021 FIA 越野拉力世錦賽- T3 車手
|Name
|Nation
|Points
|1. Cristina Gutiérrez
|Spain
|69.5
|2. Fernando Alvarez
|Spain
|58
|3. Pavel Lebedev
|Russia
|53.5
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