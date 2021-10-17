2021 FIM越野拉力世錦賽- Matthias Walkner在摩洛哥力拼第2座世界大冠

即將奪回他在 2015 年首次贏得的世界冠軍。這位 Red Bull KTM 廠隊車手上週抵達摩洛哥，他非常瞭解登上頒獎台成績的重要性，將有助於後續贏得世界大冠的契機。

超過 2,500 公里的測試地形，就在 Walkner 和他的目標之間，但這位 2018 年達卡拉力賽的優勝者，全程以冷靜的信心沉著應戰，最後衝線以第2名完賽，比智利的獲勝者Pablo Quintanilla落後不到兩分鐘。這是Walkner在本賽季連續第3次登上頒獎台，足以讓他在終點線奪回 FIM 越野拉力賽世界冠軍的殊榮。