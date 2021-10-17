Matthias Walkner gets it done in Morocco
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally Raid

2021 FIM越野拉力世錦賽- Matthias Walkner在摩洛哥力拼第2座世界大冠

來自 Red Bull KTM 廠隊的拉力賽車手Matthias Walkner，在摩洛哥以令人印象深刻的表現，拿下他的第2座 FIM 越野拉力賽世界冠軍。
由 Tim Sturtridge 編寫
3 min read發佈於
Part of this story

Matthias Walkner

A former motocross rider, Austria's Matthias …

AustriaAustria

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his …

QatarQatar

Cristina Gutiérrez

A naturally gifted driver, Spain's Cristina …

SpainSpain

François Cazalet

If he’s not working on his farm in the foothills …

FranceFrance

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to …

United StatesUnited States

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of …

GermanyGermany
哈薩克拉力賽的第2名和今年稍早在絲路拉力賽的勝利，讓奧地利籍車手 Matthias Walkner 即將奪回他在 2015 年首次贏得的世界冠軍。這位 Red Bull KTM 廠隊車手上週抵達摩洛哥，他非常瞭解登上頒獎台成績的重要性，將有助於後續贏得世界大冠的契機。
超過 2,500 公里的測試地形，就在 Walkner 和他的目標之間，但這位 2018 年達卡拉力賽的優勝者，全程以冷靜的信心沉著應戰，最後衝線以第2名完賽，比智利的獲勝者Pablo Quintanilla落後不到兩分鐘。這是Walkner在本賽季連續第3次登上頒獎台，足以讓他在終點線奪回 FIM 越野拉力賽世界冠軍的殊榮。
Matthias Walkner at the 2nd stage of Rally Morocco in Zaghura, Morocco on October 10, 2021.
Matthias Walkner on the dunes
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
贏得總冠軍的感覺超棒、超酷，我要好好享受這一刻。
Matthias Walkner
在摩洛哥創造歷史的還有澳大利亞籍車手 Daniel Sanders ，他的第3名讓 GasGas 車隊首次登上世界錦標賽頒獎台的榮耀。
Sanders將參加下個月在阿布達比的沙漠挑戰賽，主在確保2021 年 FIM 越野拉力世界錦標賽亞軍的頭銜。 對2021 年達卡拉力大賽的最佳新秀來說，這是初生之犢的第一個非凡賽季。
Daniel Sanders at the 3rd stage of Rally Morocco in Zaghura, Morocco on October 11, 2021.
Daniel Sanders is riding high this season
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
在房車比賽中， Nasser Al-Attiyah (卡達) 和副車手 Mathieu Baumel (法國)全程展現優異的實力與絕對的控制力。 Toyota Hilux 二人組在摩洛哥5個沙漠賽段中的4個賽段創下最快成績，最終以超過 15 分鐘的成績贏得勝出。
這場勝利讓 Toyota Gazoo車隊在摩洛哥拉力賽中共贏得第6場勝利，並讓 Al-Attiyah 拿下他的第5座國際汽聯越野拉力賽世界盃冠軍的殊榮（前4次是與副駕駛Baumel 共同獲得）。
Nasser Al-Attiyah at the 2nd stage of Rally Morocco in Zaghura, Morocco on October 10, 2021.
Nobody does the desert quite like Nasser Al-Attiyah
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
我們從這場比賽中汲取了許多好經驗，為下一屆達卡拉力大賽蓄勢待發。
Nasser Al-Attiyah
Red Bull 越野青年軍由Cristina Gutiérrez (西班牙)/François Cazalet (法國)Seth Quintero (美國)/Dennis Zenz (德國)代表參加摩洛哥拉力賽。 儘管車隊在本站，沒有重演本賽季稍早哈薩克拉力賽和安達盧西亞拉力賽的勝利，但車隊仍可回顧成功周末的光榮戰績。
隨著兩車隊的車手越過終點線，每輛 OT3 賽車的計時里程都超過了 2,500 公里，Red Bull越野青年車隊向下一屆達卡拉力賽又邁出了一大步。 車隊在摩洛哥拉力賽的一個賽段中寫下了 T3 類組中最快的時間，期待此氣勢將持續延續至明年1月的大型賽事。
Cristina Gutiérrez at the finish line of Rally Morocco in Zaghura, Morocco on October 13, 2021.
Cristina Gutiérrez at the finish line of Rallye du Maroc
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Red Bull越野青年隊將在阿布達比沙漠挑戰賽（11 月 6 -12 日）中重返賽場，屆時，Gutiérrez 和 Cazalet期待在國際汽聯越野拉力賽世界盃 T3 類組中力拼總冠軍殊榮。

2021 FIA 越野拉力世錦賽- T3 車手

NameNationPoints
1. Cristina GutiérrezSpain69.5
2. Fernando AlvarezSpain58
3. Pavel LebedevRussia53.5
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團Red Bull Taiwan Instagram
Part of this story

Matthias Walkner

A former motocross rider, Austria's Matthias …

AustriaAustria

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his …

QatarQatar

Cristina Gutiérrez

A naturally gifted driver, Spain's Cristina …

SpainSpain

François Cazalet

If he’s not working on his farm in the foothills …

FranceFrance

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to …

United StatesUnited States

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of …

GermanyGermany
Rally Raid