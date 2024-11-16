Le pilote estonien Ott Tänak a remporté le Rallye d'Europe Centrale, douzième manche du championnat du monde FIA des rallyes WRC 2024.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

WRC歐洲中部：Ott Tänak奪冠-年度冠軍將在日本決出

Ott Tänak在歐洲中部拉力賽中，因Sébastien Ogier發生事故而奪冠。世界錦標賽領先者Thierry Neuville拿下第四名。WRC年度冠軍將於11月底在日本決出。
由 Geoffroy Bresson 編寫
2 min readPublished on

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2024年世界拉力錦標賽（WRC）將於11月在日本拉力賽迎來最終決戰，這是本賽季的最後一場比賽。在歐洲中部拉力賽中，Ott Tänak獲得勝利，這是他本賽季的第二次勝利。在倒數第二個賽段，Sébastien Ogier 發生事故，Tänak因此取得7秒的領先優勢，最終奪冠。
Ott Tänak在歐洲中部拉力賽的勝利是他本賽季的第二次，這使他與隊友Thierry Neuville之間的冠軍爭奪更加激烈。Neuville在週六上午因一次甩尾失誤受到影響，最終獲得第三名。他的積分領先優勢縮小至25分。比利時車手Neuville以25.8秒之差落後於獲得第二名的Elfyn Evans
Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja célèbrent leur victoire ors du Rallye d’Europe Centrale WRC 2024 à Passau, en Allemagne, avec l'équipe Hyundai Shell Mobis World Rally Team

Ott Tänak célèbre sa victoire lors du Rallye d’Europe Centrale 2024

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

這場為期四天的賽事橫跨捷克、奧地利和德國，領先位置多次易主。Thierry Neuville、Sébastien Ogier和Ott Tänak先後領先。在倒數第二個賽段，Ogier在一個左轉彎處偏離賽道，Tänak在開局困難後找回節奏，最終奪得個人第21場勝利。
儘管Sébastien Ogier退賽，豐田車隊依靠Elfyn Evans和Takamoto Katsuta在週日賽段仍有穩定的表現。Takamoto 在加分賽段中取得最快成績，使豐田在車隊積分榜上與目前領先現代車隊的差距縮小至15分。因此，車隊冠軍的懸念將在日本站揭曉。
Thierry Neuville a terminé troisième du Rallye d'Europe Centrale, douzième manche du championnat du monde WRC 2024.

Thierry Neuville a dû se contenter de la 3e place

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

「冠軍爭奪依然激烈，」2019年世界冠軍Ott Tänak表示。「當像Sébastien這樣的朋友經歷這樣的不幸時，總是很困難，但我們必須保持專注並帶回積分。」本賽季第13場也是最後一場拉力賽——FORUM8日本拉力賽，將於11月21日至24日在愛知縣舉行，屆時將決出2024年WRC車手和車隊冠軍。
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