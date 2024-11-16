WRC歐洲中部：Ott Tänak奪冠-年度冠軍將在日本決出

Ott Tänak在歐洲中部拉力賽的勝利是他本賽季的第二次，這使他與隊友

之間的冠軍爭奪更加激烈。Neuville在週六上午因一次甩尾失誤受到影響，最終獲得第三名。他的積分領先優勢縮小至25分。比利時車手Neuville以25.8秒之差落後於獲得第二名的

。