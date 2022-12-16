唯快不破！快嘴大神Twista從極速躁動到從容不迫

Twista出生1973年的芝加哥。早在1992年即推出個人首張專輯《Runnin' Off at da Mouth》。看這專輯名稱，就不難想像Twista剛出道年少輕狂時，即以滿嘴跑火車的風格嶄露頭角。但專輯成績普普，直到1997年與同鄉饒舌歌手Do or Die的〈Po Pimp〉單曲獲得白金銷量，Twista的名字才真正為嘻哈聽眾所認識。

Twista © Aldo Chacon/Red Bull Content Pool

Twista自合作單曲成功後，便簽入知名大廠Atlantic Records，並發表第二張個人專輯《Adrenaline Rush》。但誠如上段所言，Twista的音樂風格往往多以炫技為主。以猛烈狂暴的快嘴，以及充滿創意的即興饒舌著稱。但要打入主流市場，這類技術性過於彰顯的音樂作品並不耐聽。這也使得Twista直到兩千年初期仍在音樂市場載浮載沉。

直到2003年開始，Twista逐漸找到融入流行嘻哈的方式。不論是與Kanye West和Jamie Foxx合作的〈Slow Jamz〉、與R. Kelly合作的〈So Sexy〉等曲，皆獲得不俗的市場評價以及銷售成績。Twista或許不是那麼適合擔當一首歌的主角，但卻是歌曲中足以畫龍點睛的存在。而後續他也和Jay-Z、Timbaland、P. Diddy等歌手皆有所合作，奠定自己在00’s嘻哈的個人地位。

Twista bei seiner Arbeit im Studio. © Aldo Chacon/Red Bull Content Pool

上面說到Twista以快嘴饒舌出名，他以每分鐘可唱出接近280個字彙的速度，目前仍保持著金氏世界紀錄，這是他的成名之技。但在Red Bull Music所推出的《How Rapper Twista Created His New EP 'Lifetime' | Red Bull Studio Sessions》紀錄片中，Twista在裡頭強調聆聽體驗的重要性。

有別於過往追求技術的極致，Twista現在更在乎音樂和情感上的平衡。能不能傳遞自身想法與聽眾產生共鳴，這也是相當重要的。畢竟江山一代有人出，快嘴再厲害，未來都還是有機會被人超越。只有自己的音樂思想才是獨一無二的。而Twista又是如何在自己擅長的饒舌手法與新生代音樂製作人合作，則勢必得看看Red Bull Music所出品的紀錄片了。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。