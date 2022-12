唯快不破！快嘴大神Twista從極速躁動到從容不迫

Twista出生1973年的芝加哥。早在1992年即推出個人首張專輯《Runnin' Off at da Mouth》。看這專輯名稱,就不難想像Twista剛出道年少輕狂時,即以滿嘴跑火車的風格嶄露頭角。但專輯成績普普,直到1997年與同鄉饒舌歌手Do or Die的〈Po Pimp〉單曲獲得白金銷量,Twista的名字才真正為嘻哈聽眾所認識。