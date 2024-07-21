古德伍德速度節揭幕革命性新款超跑RB17

2024年古德伍德速度節上，車迷們獲得了首次一睹全球最熱門新款超跑的機會，Red Bull 高級技術部在這個著名的英國賽事中揭幕了全新的RB17超級跑車。

Newey說：“多年來，我一直在考慮接受挑戰，設計我們自己的超級跑車，從概念到產品交付，這是一個宏偉的項目和旅程。” 「終於有一天，我們揭開面紗，見證 RB17 的誕生，這確實是一件了不起的事。

「RB17 體現了我們所代表的一切：不可否認的動力、速度和美觀。它的適應性非常強，我們確保將其設計為兩人座，這樣您就可以與朋友或夥伴分享以 F1 速度駕駛的快感。

Front quarter view of the RB17 hypercar from Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool Front view of the RB17 hypercar from Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool Profile of the RB17 hypercar from Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool Rear view of the RB17 hypercar from Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool

RB17 將是Newey為車隊設計的最後一款作品，它建立在 20 年一級方程式創新傳統的基礎上，為 Oracle Red Bull 車隊贏得了 6 座車隊冠軍和 7 座車手冠軍。這次揭曉也是 Oracle Red Bull 車隊成立 20 週年周末慶祝活動的第一個，該活動也是古德伍德速度節的核心內容。

RB17 集技術創新、成就和情感訴求於一身，是一款具有里程碑意義的汽車。我為我們的團隊感到非常自豪 Christian Horner CBE

Newey 與Oracle Red Bull 車隊領隊Christian Horner一起出席了發布會，他稱讚 RB17 是“未來的經典”。

“我們很高興在古德伍德速度節上揭曉RB17，這是一個迄今為止Red Bull 高級技術部開展最真實和最令人興奮的項目之一。

From all angles the RB17 looks seriously fast © Getty Images/Red Bull Content Pool RB17體現了我們所代表的一切 Adrian Newey OBE

“我們從F1世界積累的20年傳承出發，作為一個以性能為中心的組織，從頭開始設計我們自己的超跑是合乎邏輯的。結合技術創新、成就和情感吸引力，RB17是一款具有里程碑意義的車。我對團隊感到非常自豪，並且很高興看到它首次亮相全世界。我們期待RB17成為未來的經典。”

請收聽Adrian Newey在Oracle Red Bull車隊Talking Bull播客中談論RB17的內容：

Red Bull高級技術部技術總監Rob Gray表示：“RB17是一個令人驚嘆的項目，我們很榮幸能參與其中，這讓Red Bull高級技術部能夠展示我們的工程、設計、技術能力和解決方案。我們迫不及待想看到這些完成的車輛在賽道上被賽車和汽車愛好者們充分享受的熱情。”

01 RB17：F1性能在雙座超跑中的極致釋放

Adrian Newey和Red Bull 高級技術部設計的RB17是性能的終極代表，利用F1技術和空氣動力學，在雙座車中實現了F1賽車的性能。其下壓力和阻力比更接近飛機而非普通車輛。

底盤採用碳纖維硬殼式結構，可最大程度地減輕重量，動力來自半受力中置自然吸氣 V10 發動機，轉速為 15,000rpm。動力透過碳纖維變速箱傳輸至後輪。

RB17的重量不到900公斤，擁有超過1,200匹馬力，提供了相當於F1的圈速和超過時速350公里的最高速度，剎車時能承受約5G的重力，同時保持易於擁有和操作的特性。

RB17僅會出售50輛，車主將加入一個在全球一些最著名賽道上舉行的賽道活動計劃。Newey解釋說，將生產數量限制在50輛是另一個深思熟慮的選擇。這個限制意味著可以在Red Bull 高級技術部工廠內完全生產RB17，並且主要部件來自與F1車隊相同的供應商。

Anyone in the marker for a two-seater F1 car? © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 RB17：一輛設計如藝術品、聲音如音樂的F1賽車

雖然RB17代表了汽車工程的巔峰，它也旨在成為一件藝術品，將美麗的外觀與賽車聲音的交響曲相結合。Newey對《Autosport》雜誌表示：“它應該是一件你樂於在家中或車庫展示的藝術品。”

引擎的選擇是一個深思熟慮的決定，Newey尋找能夠與車輛驚人的賽道線條相匹配的完美聲音：“我希望有一個能夠產生1000匹馬力的動力單元，但燃燒部分的最大重量不超過150公斤。”

使用渦輪增壓 V8 引擎肯定能達到相同的性能，但很顯然，它的聲浪不如自然吸氣引擎好聽。在 2005 年底以前，F1 賽車那種高轉速 V10 引擎的聲浪才是最令人著迷的配樂。

The RB17 is essentially a two-seater F1 car © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 RB17 序號的巧妙運用：浴火重生的名字

RB17 這個名字的運用巧妙之處，在於它取自 F1 車隊原本未使用的一個底盤代碼。由於全球疫情的影響， Max Verstappen 在 2021 年贏得他第一個世界冠軍時所駕駛的賽車是 RB16B，它是基於 2020 年的 RB16 底盤進行的升級版本。到了 2022 年，Verstappen成功衛冕冠軍，並駕駛著 RB18 賽車幫助車隊拿下年度車隊總冠軍。

04 RB17規格

RB17是終極的賽道超跑，提供F1級別的性能，同時易於操作。配備碳纖維單體殼底盤，半受力中置引擎，和碳纖維變速箱驅動後輪。車輛設有兩個座位，僅提供左駕版本。重量不到900公斤，擁有超過1200匹馬力，提供F1級別的圈速和超過時速350公里的最高速度。

規格 動力系統 4.5升自然吸氣V10引擎，功率: 超過1,000匹馬力，紅線轉速: 15,000rpm 動力系統 使用 98RON 幫浦燃油，燃油容量為 70 公升。 200HP電力驅動系統

05 RB17 的全球首秀

為了讓全球車迷一睹風采，RB17 選擇在 2024 年古德伍德速度節 (Goodwood Festival of Speed) 上亮相，這可是全世界最盛大的賽車運動慶典之一。當時，現場觀眾無不為這款全新超跑車的魅力所傾倒。

Oracle Red Bull Racing took centre stage at Goodwood Festival of Speed © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool